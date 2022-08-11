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Поездка на машине обязана быть крутой и смешной, если один из пассажиров — собака

Поездка на машине обязана быть крутой и смешной, если один из пассажиров — собака

Автор:
11 августа 2022 09:05
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   забавно   машина   поездка   собака   фото   
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Есть много способов, как развеселить себя во время поездки на машине. Но все они не нужны, если взять с собой особого пассажира. Этот пассажир — собака.

Вот кто подарит кучу поводов для улыбки! Разумеется, если собака тоже любит поездки. А ещё собаки могут скрасить поездку не только для своих хозяев, но и для людей в соседних машинах. Смотрите сами!


Наблюдает за движением на правой полосе

×
×

ВНИМАНИЕ: Вот что происходит, когда вы сажаете собаку в горячую машину

Она тает, как мягкое бархатистое мороженое.


Я два года хранил лакомство для собак в машине только ради этого

Ветер в голове

Райское наслаждение

Отдых

Надо пристегнуться!

Зора любит кататься на машине, но ещё больше она любит, когда может сидеть рядом со мной

Наслаждаясь первой поездкой

С любимой игрушкой

Во время переезда первая игрушка этого пса осталась где-то на заднем сидении. Они играл с ней, когда был щенком. Пёс был несколько взволнован, отыскав её.


Поездка с маламутом

Сколько восторга!

Хорошо, что в машине есть специальный держатель для собаки!

Как собака моих друзей ездит в машине

Леди в красной машине

Меня продинамили, поэтому я взял с собой единственную девушку, которая мне нужна, и отправился в путешествие.


Во время поездок ей нравится класть голову буквально на что угодно

Собака против ветра

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   животные   забавно   машина   поездка   собака   фото   
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Типа граф 44 минуты назад
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pensioner48 Час назад
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