Поездка на машине обязана быть крутой и смешной, если один из пассажиров — собака

Вот кто подарит кучу поводов для улыбки! Разумеется, если собака тоже любит поездки. А ещё собаки могут скрасить поездку не только для своих хозяев, но и для людей в соседних машинах. Смотрите сами!

Наблюдает за движением на правой полосе