"Домашние животные совершенно не знают, что такое личное пространство"

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Многие заводят домашнее животное, чтобы скрасить одиночество. Но только не стоит забывать, что теперь этого одиночества вам будет не видать даже тогда, когда вы очень этого захотите.
Ведь питомцы не желают оставлять своих хозяев без внимания ни во время сна, ни во время походов в ванную и туалет. У нас есть несколько доказательств.
Отличный гамак
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Купаешься и видишь это
Когда я болею, моя хаски забывает про личное пространство, и за это я её люблю
Да, такое поведение свойственно не только котам. Собаки тоже легко могут вторгаться в личное пространство своих хозяев. Не скажем, что хозяева очень от этого расстраиваются.
Готовить в одиночестве тоже не получится
Само уважение
Работа из дома с домашними животными
Очень много радости
Кролики тоже в деле
Лапкой в глаз
Удобная подушка
Личный дантист
Когда кот не разрешает даже ванну принять
Когда берёшь в дом животное, можешь забыть об одиночестве
Игуаны не знают, что такое личное пространство
Ни минуты без хозяйки
Источник:
АНТИФИШКИ
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