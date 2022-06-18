15 уморительных фото животных, которых природа наградила шикарными шевелюрами

Кажется, природа способна на всё! Она не просто сотворила животных, но и сделала некоторых из них невероятно милыми. Одних она наградила красивым окрасом, других — мягкой шерстью, третьим подарила очаровательные мордашки.
Но иногда природа особенно креативна. Так, некоторые животные получили от неё забавную причёску. И если сами звери не замечают этой своей особенности, то у людей это вызывает настоящий восторг.
Истинная принцесса
Причёска в понедельник утром
Укладка пошла не по плану
Очарователен, хоть и немного лысоват
Канарейка, подстриженная под горшок
Что смотришь? Так и должно быть
Вот это чёлочка
Лев из китайского зоопарка стал звездой интернета благодаря своей забавной причёске. По словам сотрудников зоопарка, шерсть льва нетипично свисает из-за высокой влажности воздуха. Также есть ещё одна версия происхождения столь необычной укладки — лев облизывает свои когти и чрезмерно часто чешет ими голову.
Когда только посушился феном
Ангорский кролик — настоящий король пушистости. Животное имеет совсем небольшой вес — всего до шести килограммов. При этом длинна его шерсти может составлять 15-25 сантиметров.
Невероятно пушистая шотландская корова
Познакомьтесь с зелёноволосой черепахой
Собака комондор и её дреды
Восьмидесятые возвращаются
Эта свинка настоящая рок-звезда
Лёгкая, небрежная укладка
Тибетский мастиф знает толк в объёме
Тибетский или гималайский мастиф является одной из самых дорогих собак к мире. Особенно ценится эта порода в Китае. Согласно древним легендам, мастифы сторожили монастыри Тибета и были преданными помощниками кочевников в Гималаях.
Источник:
АНТИФИШКИ
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