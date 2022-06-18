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15 уморительных фото животных, которых природа наградила шикарными шевелюрами

15 уморительных фото животных, которых природа наградила шикарными шевелюрами

Автор:
18 июня 2022 09:28
Сообщество : Животные
Метки: волосы   животные   забавно   милота   природа   прическа   фото   шевелюра   
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Кажется, природа способна на всё! Она не просто сотворила животных, но и сделала некоторых из них невероятно милыми. Одних она наградила красивым окрасом, других — мягкой шерстью, третьим подарила очаровательные мордашки.

Но иногда природа особенно креативна. Так, некоторые животные получили от неё забавную причёску. И если сами звери не замечают этой своей особенности, то у людей это вызывает настоящий восторг.


Истинная принцесса

×
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Причёска в понедельник утром

Укладка пошла не по плану

Очарователен, хоть и немного лысоват

Канарейка, подстриженная под горшок

Что смотришь? Так и должно быть

Вот это чёлочка

Лев из китайского зоопарка стал звездой интернета благодаря своей забавной причёске. По словам сотрудников зоопарка, шерсть льва нетипично свисает из-за высокой влажности воздуха. Также есть ещё одна версия происхождения столь необычной укладки — лев облизывает свои когти и чрезмерно часто чешет ими голову.


Когда только посушился феном

Ангорский кролик — настоящий король пушистости. Животное имеет совсем небольшой вес — всего до шести килограммов. При этом длинна его шерсти может составлять 15-25 сантиметров.


Невероятно пушистая шотландская корова

Познакомьтесь с зелёноволосой черепахой

Собака комондор и её дреды

Восьмидесятые возвращаются

Эта свинка настоящая рок-звезда

Лёгкая, небрежная укладка

Тибетский мастиф знает толк в объёме

Тибетский или гималайский мастиф является одной из самых дорогих собак к мире. Особенно ценится эта порода в Китае. Согласно древним легендам, мастифы сторожили монастыри Тибета и были преданными помощниками кочевников в Гималаях.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: волосы   животные   забавно   милота   природа   прическа   фото   шевелюра   
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Игорь Меншиков Полчаса назад
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