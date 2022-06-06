17 ладоней, полных милоты: крохотные детёныши животных

Очаровательные крошки способны растрогать любого, у кого есть сердце и душа. Обаятельные мордашки и глазюки просто созданы для того, чтобы делать мир лучше и добрее. Для этого им даже не нужно прилагать особых усилий. Поверьте, им просто невозможно отказать и поступить иначе!

Малыш-утконос передаёт всем привет