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17&nbsp;ладоней, полных милоты: крохотные детёныши животных

17 ладоней, полных милоты: крохотные детёныши животных

Автор:
06 июня 2022 09:42
Сообщество : Животные
Метки: детеныши   животные   забавно   крохи   милота   фото   
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Сложно найти человека, который не любит животных или относится к ним равнодушно. Ещё более невыполнимая миссия обнаружить того, кто не был бы без ума от крошечных зверушек.

Очаровательные крошки способны растрогать любого, у кого есть сердце и душа. Обаятельные мордашки и глазюки просто созданы для того, чтобы делать мир лучше и добрее. Для этого им даже не нужно прилагать особых усилий. Поверьте, им просто невозможно отказать и поступить иначе!


Малыш-утконос передаёт всем привет

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Очаровательный котёнок манула

Манула иногда называют «вечно недовольной кошкой» из-за особого выражения мордочки. Несмотря на сходство с домашней кошкой, он имеет достаточно грозный характер. Просто так погладить такого котёночка не получится.


Крошечный лягушонок

Малыш окапи

Львёнок восстанавливает свои силы в приюте

Детёныш дельфина катается сверху на родителях

Детёныши оленей отдыхают вместе со своим другом

Этот малыш леопарда явно чем-то удивлён

Так выглядит птенец сокола. Почти такой же пушистый, как и котёнок

Если вы встретили в лесу или где-то ещё такого птенца, не спешите бросаться ему на помощь и забирать кроху на попечение (исключением является наличие явных травм). За малышами даже в таком возрасте присматривают их родители. В это время птенцы учатся быть самостоятельными и добывать себе пищу.


Фенёк — милейший хищник, живущий в пустыне

Новорождённый медвежонок

Птенец киви, которому всего лишь восемь дней

Грозный змей? Нет! Сладкий, безобидный малыш

Новорождённый барашек радуется гостям, которые пришли его проведать

Решил показать вам этого детёныша красного краба

Маленький песчаный кот. Рано или поздно он вырастет в грозного хищника

Один из самых маленьких представителей семейства кошачьих. Максимальный вес взрослого животного достигает всего 3,5 килограммов.


Малёк рыбы-шара тоже умеет раздуваться, как и взрослые особи

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: детеныши   животные   забавно   крохи   милота   фото   
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Elena Ki 47 минут назад
Маленький песчаный кот. Рано или поздно он вырастет в грозного хищника
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Рано или поздно? Что значит рано вырастет? А поздно? Вырастет, а уже поздно? Что поздно?
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