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13 историй о человеческой наглости, которая не имеет границ

13 историй о человеческой наглости, которая не имеет границ

Автор:
06 июля 2022 13:28
Метки: жизненно   истории   истории из жизни   наглость   наглость второе счастье   прикол   фото   
1946
14

Некоторые люди плевать хотели на чужие границы. Они делают и говорят только то, что хотят. Кто-то считает, что наглость в жизни помогает, но это скорее исключение из правил.

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А вы сталкивались с наглостью окружающих?

Источник:

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Метки: жизненно   истории   истории из жизни   наглость   наглость второе счастье   прикол   фото   
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3  комментария
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8k
Б.Касторский 48 минут назад
Просто многие не умеют вовремя сказать "нет". Так можно решить большинство неприятных ситуаций.
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3k
Peter Griffin 4 минуты назад
Шлюх)
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25k
Ego sum qui sum 8 минут назад
"наглость второе счастье",- глупость придуманная наглыми
наглость это следствие эгоцентризма и недостаточной социализации
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