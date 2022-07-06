13 историй о человеческой наглости, которая не имеет границ

1946
14
Некоторые люди плевать хотели на чужие границы. Они делают и говорят только то, что хотят. Кто-то считает, что наглость в жизни помогает, но это скорее исключение из правил.
×
×
А вы сталкивались с наглостью окружающих?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Фотоистории невероятных событий
- "Мой начальник - самодур": 13 сотрудников, которые больше не могли молчать
- 15-летний рыбак вытащил из воды редкую рыбу-альбиноса
- Трагическая история настоящего Маугли, который стал прообразом героя Киплинга
- Инфантильные люди, нелепые выходки которых удивляют окружающих
Новости партнёров
наглость это следствие эгоцентризма и недостаточной социализации