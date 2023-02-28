Мгновенная карма, которая показал людям кузькину мать

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Шутить с кармой не стоит. Не зря говорят, что зло всегда возвращается. Герои нашей подборки убедились в этом на собственном опыте. Эти примеры доказывают, что в любой ситуации нужно оставаться людьми.
1. И тех, кто делает добро, карма всегда щедро поощряет! Парень с девушкой решили убраться на местном пляже - и нашли там кроме мусора ещё и деньги
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2. А вот с преступниками у судьбы разговор короткий
11. Мгновенная карма в действии
12. Наглядно: агрессия порождает боль
А вы на себе когда-нибудь испытывали действие кармы?
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Мы с родителя, если нужно, так и говорим: можно я тебя украду веточку/листочек того-то?
В конце концов, она же не целое растение с горшком украла, а отросток.
Начал штаны застёгивать, да КАК молнией себе "самое мужское" прищемил!!!