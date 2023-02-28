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Мгновенная карма, которая показал людям кузькину мать

Мгновенная карма, которая показал людям кузькину мать

Автор:
28 февраля 2023 12:46
Сообщество : Юмор
Метки: Мгновенная карма   Прикол   гифки   истории из жизни   карма   не шути с судьбой   фото   
2560
14
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Шутить с кармой не стоит. Не зря говорят, что зло всегда возвращается. Герои нашей подборки убедились в этом на собственном опыте. Эти примеры доказывают, что в любой ситуации нужно оставаться людьми.

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2. А вот с преступниками у судьбы разговор короткий

Instant karma gonna get.... BRUTAL

А вы на себе когда-нибудь испытывали действие кармы?


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Метки: Мгновенная карма   Прикол   гифки   истории из жизни   карма   не шути с судьбой   фото   
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10  комментариев
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2k
Lexx 42 минуты назад
Есть какая то примета, на вроде что бы цветок прижился его надо украсть.
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2k
Мурчелло 4 минуты назад
Карма здесь не при чем.Отсутствие контроля за своими поступками
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12k
Karelian 16 минут назад
Есть примета, если хочешь, чтобы отросток прижился хорошо, его надо украсть.
Мы с родителя, если нужно, так и говорим: можно я тебя украду веточку/листочек того-то?

В конце концов, она же не целое растение с горшком украла, а отросток.
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2k
Александр Потёмкин 44 минуты назад
Было дело... Шёл с работы, через парк. И вдруг как "приспичило"!!! Ну а вокруг "следы" собачьей жизнедеятельности... И народу вокруг никого... Ну, я быстренько "упс"

Начал штаны застёгивать, да КАК молнией себе "самое мужское" прищемил!!!
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9k
ron 49 минут назад
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3k
Ухалус Посовиномус 52 минуты назад
7 - да уж... я так в детстве кинул учебную гранату на пружинный диван. На память осталась щербина на переднем зубе.
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2k
ChePaev Час назад
закон кармы один -не делай людям добра, не получишь в ответ зла
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4
peperX ChePaev 24 минуты назад
большинство примеров это не карма, а банальная неосторожность или беспечность
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