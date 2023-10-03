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Пользователи рассказали, какие семейные тайны они случайно узнали

Пользователи рассказали, какие семейные тайны они случайно узнали

Автор:
03 октября 2023 16:13
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   истории   истории из жизни   неожиданно   семейные тайны   скрывали   тайны   фото   
3297
14

В каждой семье есть свои тайны. Порой лучше оставаться в неведении, чтобы картина мира не разрушилась. Мы собрали истории от пользователей, которые совсем не рады своим открытиям.

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Метки: Прикол   истории   истории из жизни   неожиданно   семейные тайны   скрывали   тайны   фото   
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17  комментариев
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56k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
что за ата-фронтовик?)
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18
Ксения Лукашенкова-Денисова 4 минуты назад
У всех есть скелеты в шкафу. У меня,оказывается,был брат,но умер младенцем. Похоронили по договоренности,без имени,простите,чуть ли не как собаку. А чо удивляться,в 90-х дело было.
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5k
Elena Ki 4 минуты назад
Мне недавно муж рассказал, что его сестра - удочеренная его родителями дочь его родной тетки, т.е. по сути она ему двоюродная сестра. А я думаю, голову ломаю, почему она такая не такая... Двадцать лет живем в одном доме. Квартиры разные, не подумайте чего.
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11k
DumDum 4 минуты назад
У моего деда, как оказалось, была страшная тайна. Но он её никому никогда так и не рассказал. У меня тоже есть. Но я вам её не расскажу.
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13k
кира 37 минут назад
Все люди взрослые, разберутся сами. Не стоит лезть в чужие дела, тем более, когда вас об этом не просят.
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8k
Vалѣнтиныч 37 минут назад
Комментарий к фото
Не сводная, а родная! По матери. Сводная - это когда общей крови (днк) вообще нет.
Например - Разведенка с прицепом выходит замуж за вдовца с ребенком. Вот их дети - сводные.
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14k
Ivan 39 минут назад
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3k
Anners Час назад
"...какие семейные тайны случайно тайны..."
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3k
Сергей 2 часа назад
Загалаволок ниасилил.
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74
ruslan d 2 часа назад
У каждого свой собственный скелет в шкафу,
У каждого в башке свои тараканы,
Свои паранои, свои заморочки
И полные своей всякой всячины каманы...
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56k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
И что такого? Он не знает что это мачеха?
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