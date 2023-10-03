Пользователи рассказали, какие семейные тайны они случайно узнали

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В каждой семье есть свои тайны. Порой лучше оставаться в неведении, чтобы картина мира не разрушилась. Мы собрали истории от пользователей, которые совсем не рады своим открытиям.
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Например - Разведенка с прицепом выходит замуж за вдовца с ребенком. Вот их дети - сводные.
У каждого в башке свои тараканы,
Свои паранои, свои заморочки
И полные своей всякой всячины каманы...