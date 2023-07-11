Люди рассказали о забавных и неожиданных ситуациях

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Жизнь полна разных сюрпризов. Каждый день происходит нечто забавное. Ну смотря с какой стороны посмотреть, конечно. Пользователи рассказали о провалах и смешных случаях из жизни.
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