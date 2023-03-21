Жизненные ситуации, которые могли произойти только в кабинете стоматолога

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Следить за своим здоровьем - это неотъемлемая часть жизни, особенно после 30 лет. Это не всегда легко морально и финансово, особенно если дело касается зубов. Больно и страшно порой не только в кресле у зубного, но и во время оплаты!
Мы почитали комментарии от пользователей Фишек на сайте и в Дзене и собрали целую подборку жизненных историй!
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А вы не боитесь стоматологов?
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И да, в СССР кстати медосмотры были бесплатными и организовывались как в учебных учреждениях, так и в поликлиниках приписанных к предприятиям. И страдали от запущенных зубов, в основном те, кто сами избегали вовремя ходить к стоматологу на профилактический осмотр. А вот на всеми обожаемом и лучезарном Западе - стоматолог это очень дорогое удовольствие. У меня тётя в 80-х уехала туда на ПМЖ во время колбасной эмиграции, так вот, ей дешевле было брать билет на самолёт, лететь сюда уже в перестроечную Россию, и лечить зубы тут, ибо в США, её страховка не покрывала это дело, а платить по несколько сотен баксов за зуб там, она не могла себе позволить.
Собственно, у меня сейчас некоторые друзья в Польшу уехали из-за последних событий.. и вот удивительно, раз в пол года приезжают чтоб полечить зубы, сделать МРТ, анализы сдать.. потому что - "там вам не тут".
*Это всем кто ненавидит "совок" за бесплатную медицину, и у кто любит вылизать языком между булок любом западному явлению. Всё познаётся в сравнении. Не надо путать жизнь из голливудских фильмов с реалиями капитализма.
Аж дымок от бура поднимался.
И прямо в нос, потому что ртом дышать нельзя.
Я этот запах всю жизнь помню.
А страх перед их "мастерством" .
13 лет назад решил, наконец-то, нарастить сколотый, ещё в юности, зуб .
Клинику выбрал на Литейном (Слб .), на ресепшене настоящие фотографии реально известных знаменитостей, которые были пациентами, ну и цены, соответствуют их известности .
А в итоге, лишился и сколотого зуба, и двух соседних .
Анестезия - только водка.
Но многое зависит от личности стоматолога, у некоторых я в кресле задрёмываю, настолько себя спокойно чувствую.