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Жизненные ситуации, которые могли произойти только в кабинете стоматолога

Жизненные ситуации, которые могли произойти только в кабинете стоматолога

Автор:
21 марта 2023 13:00
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   врач   жизненно   забавно   истории   стоматолог   у врача   
5964
15

Следить за своим здоровьем - это неотъемлемая часть жизни, особенно после 30 лет. Это не всегда легко морально и финансово, особенно если дело касается зубов. Больно и страшно порой не только в кресле у зубного, но и во время оплаты!

Мы почитали комментарии от пользователей Фишек на сайте и в Дзене и собрали целую подборку жизненных историй!

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А вы не боитесь стоматологов?

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Метки: Прикол   врач   жизненно   забавно   истории   стоматолог   у врача   
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31  комментарий
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8
Дмитрий 7 часов назад
Ну про Советскую стоматологию вспомнили. Еще бы про Средневековую вспомнили, Европейскую :))) Рауш наркоз - деревянной киянкой по башке - рви - сверли - нехочу :)))
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14k
Типа граф Полчаса назад
Комментарий к фото
У женщин болевой порок выше , так природой задумано , чтобы роды переносить легче было .
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11
Dmitry Bugryshov 2 часа назад
Сразу хочу предупредить это не антиреклама гигиены, это моя жизненная история. Так получилось что в 9 лет мне выбили пол зуба, один из 4-ёх, тот, что между клыками. Спустя время там получилась дырка до нерва, про зубную пасту пришлось забыть, попадая на нерв испытывал всю гамму зубной боли. Через полгода мне его вырвали вместе с корнем (верхняя челюсть после этого сузилась, у меня между клыков всего 3 зуба теперь). Но уже тогда в СССР (точнее в ЭССР) уже практиковалась заморозка, и даже с ней тот день никогда не забуду. Рвали его часа два, думал что больше к стоматологу ни ногой. Так и получилось, уже 37 лет я не их клиент. С той поры с зубной пастой я так и не подружился, хотя может со здоровьем зубом это и не связано...
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13k
jungar 2 часа назад
мне в 88-ом пломбы в школе ставили. да, было больно, но эти пломбы дожили до 2015-го года. пока я не сходил зачем-то в стоматологию и они поставили новые "красивые", которые выпали как только кончилась гарантия. теперь хожу раз в два года к стоматологу
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40k
Сергей 3 часа назад
В детстве привязывали зуб и ручке двери, а потом кто нибудь дергал дверь вместе с зубом. В молодости сам себе плоскогубцами зубы вырывал, так как терпежу не было от боли. А сейчас дочь и зять зубные врачи, так что проблем нет.
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46k
Alex Ivanov 3 часа назад
Прямо в точку тема) Тот понедельник в креле у доктора)
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39k
Example 6.2.6 4 часа назад
Я и в СССР зубы лечил и в современных клиниках. Тогда просто машинки были менее оборотистые и обезболивающее не такой широкой номенклатуры как сейчас. То было объективной реальностью, как в СССР, так и на Западе. Технологии были такими, увы. Но, с большего зависело от человека - если ты следишь за полостью рта, чистишь зубы с зубным порошком тщательно, ходишь раз в пол года на мед осмотр - то и лечение не будет болезненным, так как кариес не успевает развиться в пульпит.
И да, в СССР кстати медосмотры были бесплатными и организовывались как в учебных учреждениях, так и в поликлиниках приписанных к предприятиям. И страдали от запущенных зубов, в основном те, кто сами избегали вовремя ходить к стоматологу на профилактический осмотр. А вот на всеми обожаемом и лучезарном Западе - стоматолог это очень дорогое удовольствие. У меня тётя в 80-х уехала туда на ПМЖ во время колбасной эмиграции, так вот, ей дешевле было брать билет на самолёт, лететь сюда уже в перестроечную Россию, и лечить зубы тут, ибо в США, её страховка не покрывала это дело, а платить по несколько сотен баксов за зуб там, она не могла себе позволить.
Собственно, у меня сейчас некоторые друзья в Польшу уехали из-за последних событий.. и вот удивительно, раз в пол года приезжают чтоб полечить зубы, сделать МРТ, анализы сдать.. потому что - "там вам не тут".
*Это всем кто ненавидит "совок" за бесплатную медицину, и у кто любит вылизать языком между булок любом западному явлению. Всё познаётся в сравнении. Не надо путать жизнь из голливудских фильмов с реалиями капитализма.
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14k
Кот Скрипалей 4 часа назад
Сижу прям вот сейчас, с остаточной анестезией, клык будут депульпировать под коронку.
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447
Takerey 4 часа назад
После двух лет брэкетов и предварительного капитального прореживания имеющихся зубов (узкая челюсть для крупных зубов) я стоматологов не очень боюсь. Единственное, Что не выношу - анестезию. Не аллергия ,а просто оч плохо реагирую. Потом весь остаток дня болею и в голове каша. Потому при небольших дырках или чем-то не серьезном всегда прошу врача работать на живую, без заморозки. Очень врачи удивляются, но обычно соглашаются)
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12k
Karelian 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Tuskub 4 часа назад
Как бы там ни было - лечить зубы надо. Был у нас сосед - дядя Саша. Жуть как боялся лечить зубы - сначала запускал до последнего, а потом рвал под наркозом. Все бы хорошо, но зубы у дяди Саши, ессно, новые не росли, а на вставные он не соглашался... И в один "чудный" день он ел суп с мясом, который вкусно готовила его жена, толком пережевывать уже было нечем и, при глотании непережеванного куска, подавился... (история реальная)
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1k
Daemonkin 4 часа назад
Это сейчас сверла с охлаждением. А я еще помню вкус "горелого" зуба...
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2k
· · 4 часа назад
У меня "...страх перед стоматологами..." не из-за боли, хочешь и под общим наркозом полечат .
А страх перед их "мастерством" .
13 лет назад решил, наконец-то, нарастить сколотый, ещё в юности, зуб .
Клинику выбрал на Литейном (Слб .), на ресепшене настоящие фотографии реально известных знаменитостей, которые были пациентами, ну и цены, соответствуют их известности .
А в итоге, лишился и сколотого зуба, и двух соседних .

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564
Жопа 4 часа назад
Конечно как и у всех, у меня тоже много всего мало приятного с этим связано. Но я уже дошел до того, что на мониторе на потолке прошу включить не киношку, а реал тайм лечение моего зуба. Побвыкся уже, даже не зажмуриваюсь, когда в каналах копаются )) Вот одна беда, вырывать нужно несколько, а у меня еще все свои, первый раз будет, хоть мне и 44 уже. Я на ютубе дурак поглядел как это выглядит, теперь не уютно нихрена от предстоящей процедуры... (((
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65k
doker 4 часа назад
Эх, как сейчас помню...

Анестезия - только водка.
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23k
sssss3 5 часов назад
Недолюбливаю стоматологию, в конце 70-х мне не совсем удачно сверлили. С тех пор неприязненные отношения.
Но многое зависит от личности стоматолога, у некоторых я в кресле задрёмываю, настолько себя спокойно чувствую.
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12k
Сергей 5 часов назад
Надёжно зафиксированный пациент, в наркозе не нуждается.
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1k
Злодей 5 часов назад
Советская...во франции тогда было тоже самое. У меня коллега там работал тогда,с женой и детьми. Конец 80-х. Сверление зубов такими же бормашинами как у нас, никакого наркоза, всё на живую. Отличие одно - у них всё за деньги было.
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1k
Tevet 5 часов назад
как слышу что то про зубы ,сразу коленки свожу от страха. Я так боюсь стоматологов, что все ВСЕ!!! зубы на месте, а мне 57 лет! Зубы в принципе не чищу, ибо щётка в рот и сразу рвать тянет , рефлекс. Ну может раз в месяц без пасты прохожусь по зубам просто мокрой щеткой .
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15k
Элитный тигр 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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29k
Aqueronte 5 часов назад
Да уж, для меня всегда страшно первый поход после перерыва, потом нормально всё, хожу, лечу зубы, стоит год не походить, все, первый раз идти опять как на плаху.
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