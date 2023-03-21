Жизненные ситуации, которые могли произойти только в кабинете стоматолога

Следить за своим здоровьем - это неотъемлемая часть жизни, особенно после 30 лет. Это не всегда легко морально и финансово, особенно если дело касается зубов. Больно и страшно порой не только в кресле у зубного, но и во время оплаты!

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