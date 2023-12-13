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"Выскакивает мокрая в полотенце": истории про курьеров и необычную доставку

"Выскакивает мокрая в полотенце": истории про курьеров и необычную доставку

Автор:
13 декабря 2023 10:14
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   доставка   истории   истории из жизни   курьер   фото   
1370
13

Профессия доставщиков полна множества сюрпризов. Порой клиенты бывают странные, а иногда курьеры чудят. Собрали в посте истории про доставку, которая вызывает много вопросов.

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Метки: Прикол   доставка   истории   истории из жизни   курьер   фото   
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7  комментариев
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58k
dima423 54 минуты назад
Комментарий к фото
Так возможно он больше и зарабатывает... больше сотки курьеры имеют если задрачиваются)
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9k
Ysik 8 минут назад
Был забавный случай, лет 10 назад. Сижу в огромной очереди на приемку документации в Главгосэкспертизе России. Заведение специфическое, все с огромными коробками проектов, приемка идет очень медленно, канун нового года, последний шанс внести на экспертизу проект в текущем году. Никакого праздничного настроения, комната ожидания маленькая и тесная. И тут заходят четыре грузчика и вносят огромный деревянный ящик, метра два высотой, украшенный лентами, поздравлениями и т.д. За ними влетает охрана, пытается разобраться, грузчики уходят и остаётся только молодой парень - курьер. И громко так на весь кабинет начинает кричать: "Поздравляем с новым годом ГГЭ и всех его сотрудников .....". и уходит вместе с охраной. Все с большим интересом смотрят на ящик. В ящике оказалась мраморная статуя! Ржали все.
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377
Z Z Полчаса назад
Из чата курьеров
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1k
Pris 36 минут назад
4-ый не пытались обмануть а клиент обманул, внутри вес холодильника, снаружи с упаковкой, грузчикам же поднимать его с упаковкой надо а не сам холодильник.
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28k
Lehoia 41 минуту назад
Часто на парковке местного гипермаркета встречаю сборщика заказов из "Сбермаркета" который грузит пакеты в ауди Q7. Как такое возможно-для меня загадка ...
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58k
dima423 58 минут назад
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Дурная голова ногам покоя не дает... вот что сложно было подняться налегке и узнать, дома ли хозяин и стоит ли поднимать... заодно бы и выяснили что адресом ошиблись))
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Спелая кукурузинка

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