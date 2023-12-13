"Выскакивает мокрая в полотенце": истории про курьеров и необычную доставку

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Профессия доставщиков полна множества сюрпризов. Порой клиенты бывают странные, а иногда курьеры чудят. Собрали в посте истории про доставку, которая вызывает много вопросов.
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