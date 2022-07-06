Любопытные снимки кладбища, которое находится в Румынии

Смерть не всегда трагична, по крайней мере на кладбище небольшой румынской деревушки.
Некоторые кладбища превращаются в нечто больше похожее на парки: сюда приходят погулять и подумать о смысле жизни. Ну согласитесь, близость смерти как нельзя лучше вдохновляет на такие мысли.
Есть кладбище, которое сталио магнитом для туристов по другой причине: оно слишком веселое. Находится оно в румынской деревне Сапанта, примерно в 600 километрах от Бухареста. И самое удивительное, что такое большое расстояние (а для Румынии это действительно немало) совсем не пугает путешественников: они готовы преодолеть километраж, чтобы побродить среди красочных крестов и посмотреть на веселые картинки, которые больше напоминают детские рисунки.
Веселое кладбище в Сапанте представляет собой коллекцию из более чем тысячи крестов. Каждый из них окрашен в яркий синий цвет, и на них вместо привычных портретов — картинки.
Это не просто рисунки — посмертные эпитафии, которые выполнены в шутливой форме. Обычно они изображают покойника и его жизнь.
Так, на картинках могут быть пристрастия или недостатки, которые были у умершего при жизни. Здесь они выставлены на всеобщее обозрение и превратились в «могильное искусство».
Иногда рисунки изображают то, как умер человек: какие-то из них — веселые истории, но есть и очень грустные эпитафии. Например, этот крест изображает ребенка, который попал под машину.
Основателем этой традиции считается местный житель Стэн Иоан Патраш (Stan Ioan Patras). Впервые он решил нарисовать эпитафию на кресте в 1935 году.
И эта идея так приглянулась другим жителям Сапанты, что вскоре у Патраша не было отбоя от заказчиков. Скульптор умер в 1977 году, и на его могиле тоже стоит «веселый крест»: на нем написано, что Стэн был создателем Веселого кладбища.
При жизни Патраш создал более 700 крестов с эпитафиями. После его смерти дело продолжил Дмитрий Поп Тинку (Dumitru Pop Tincu), который учился у Патраша.
Некоторые из крестов напоминают нравоучительные сказки, а другие представляют собой саркастические истории об умерших и их пороках. Например, у одного из крестов, где покоится некий Иоан Тоадеру (Ioan Toaderu) красуется надпись, что он любил лошадей. Впрочем, не только: «Еще одна вещь, которую я очень любил, — сидеть за столиком в баре рядом с чужой женой».
Этот черный юмор удивителен, и привлекает многих путешественников. В конце концов, у нас не так много мест на планете, где можно посмеяться над самой смертью.
Источник:
АНТИФИШКИ
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