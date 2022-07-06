Любопытные снимки кладбища, которое находится в Румынии

Некоторые кладбища превращаются в нечто больше похожее на парки: сюда приходят погулять и подумать о смысле жизни. Ну согласитесь, близость смерти как нельзя лучше вдохновляет на такие мысли.

Есть кладбище, которое сталио магнитом для туристов по другой причине: оно слишком веселое. Находится оно в румынской деревне Сапанта, примерно в 600 километрах от Бухареста. И самое удивительное, что такое большое расстояние (а для Румынии это действительно немало) совсем не пугает путешественников: они готовы преодолеть километраж, чтобы побродить среди красочных крестов и посмотреть на веселые картинки, которые больше напоминают детские рисунки.