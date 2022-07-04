Исследуя затерянные миры: 10 заброшенных островов, на которые давно не ступали люди

По всему миру насчитывается сотни тысячи островов, но далеко не все могут похвастать тем, что прежде были обитаемы, а сейчас забыты и брошены людьми. Таких около 200, и у каждого своя причина быть покинутым.
Островок на озере Лох-Лайч, Шотландия
На этом небольшом острове стоит средневековый замок Сталкер. Построенный в 1320-х годах, он на протяжении столетий переходил из рук в руки между именитыми представителями шотландских кланов. С 1965 года и до сих пор Сталкером владеет семья Стюартов, которые не жалели средств на восстановление замка. До 2000-х любой человек мог посетить замок в качестве туриста, но последние 20 лет там никто не живет.
Мамула, Черногория
В XIX веке один из черногорских генералов приказал построить на необитаемом острове форт, чтобы защищать Которский залив. Но во время Второй мировой форт был оккупирован немцами, которые использовали строение как лагерь для пленных. Даже сейчас, когда минуло столько лет, никто не хочет жить и работать на Мамуле, зная его печальное прошлое.
Гемилер, Турция
История этого острова началась еще в IV веке, когда там, согласно предположениям археологов, были захоронены останки Святого Николая. Остров стал центром паломничества, но в 650 году, опасаясь набегов арабских кораблей, останки были перевезены на материк, и люди прекратили ездить на Гемилер.
Спиналонга, Крит, Греция
В конце XVI века венецианцы построили форт и укрепление, чтобы защитить свои торговые пути от турок. Но с 1903 года на протяжении 60 лет остров стал колонией для прокаженных. Даже сейчас, спустя много лет, нет желающих отправляться на Спиналонгу.
Суакин, Судан
В прежние времена это был самый крупный порт Красного моря в этом регионе, но он отошел на задний план, когда в 60 км севернее построили Порт-Судан и сделали его главными морскими воротами страны. С каждым годом людей в Суакине становилось меньше, а сейчас это не более чем забытый остров со старым городом, построенном из кораллов.
Делос, Греция
Также постепенно обветшал и вымер этот греческий город. Впервые там поселились люди еще 5000 лет назад, а в 900-х годах до нашей эры он был центром паломничества с храмами, аллеями, рынками и красивыми статуями. Но в VIII веке ситуацию обострили морские разбойники, и люди перестали ездить в Делос. Стоит сказать, что в последние 30 лет на Делосе стали селиться люди, и на данный момент на площади в 3500 км² живет 14 человек.
Гайола, Италия
Ходит легенда, что этот остров проклят. Итальянцы — довольно суеверный народ, который любит преувеличивать, но тут стоит отдать должное и согласиться. Репутация острова, как и дома на нем, весьма трагичная. Почти всех его владельцев преследовал злой рок: гибель родных, арест, похищение детей. Сейчас Гайола принадлежит государству, и при желании остров можно купить, вот только желающих нет.
Эдлидаэй, Исландия
До 1930-х годов на острове кипела маленькая жизнь. Там стояли дома нескольких семей, которые промышляли рыбной ловлей, охотой на тупиков и разведением скота. Но пока на материке жизнь развивалась, тут все застряло на одном месте, и люди стали покидать Эдлидаэй. Сейчас там только один крошечный домик, построенный охотниками, чтобы было удобнее ловить птиц.
Бальенац, Хорватия
С высоты этот остров напоминает отпечаток пальца из-за многочисленных каменных стен. На протяжении сотен лет народ с соседнего острова Каприе использовали Бальенац для высаживания культур, таких как виноград, инжир, оливки. Чтобы разграничить виды растений и уберечь их от ветра, хорваты строили каменные стены.
Изола деи Капуччини, Сардиния
В поисках тишины и покоя монахи-капуцины стали создавать себе общины в Сардинии еще с 1591 года, и этот остров стал их выбором, отчего и заработал себе прозвище Остров Капуцинов. Монахов уже давно там нет, а на Изоле деи Капуччини стоят 8 бунгало для туристов, но они не спешат отправляться на итальянский остров, которому нечего предложить.
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АНТИФИШКИ
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