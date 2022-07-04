Исследуя затерянные миры: 10 заброшенных островов, на которые давно не ступали люди

Делос, Греция

Также постепенно обветшал и вымер этот греческий город. Впервые там поселились люди еще 5000 лет назад, а в 900-х годах до нашей эры он был центром паломничества с храмами, аллеями, рынками и красивыми статуями. Но в VIII веке ситуацию обострили морские разбойники, и люди перестали ездить в Делос. Стоит сказать, что в последние 30 лет на Делосе стали селиться люди, и на данный момент на площади в 3500 км² живет 14 человек.