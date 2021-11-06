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Женщина упала с высоты 30 метров, когда позировала мужу на краю обрыва в Бельгии

Женщина упала с высоты 30 метров, когда позировала мужу на краю обрыва в Бельгии (6 фото)

Автор:
06 ноября 2021 08:52
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в мире   история   люди   селфи   смерть   упала с высоты   фото   
484
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33-летняя Зои Снукс позировала возле деревни Надрин в бельгийской провинции Люксембург во вторник утром, путешествуя по стране с мужем Джоэри Янссеном.

Зои, которая жила в провинции Лимбург со своим школьным возлюбленным, за которого вышла замуж в 2012 году, поскользнулась и упала в реку внизу, стоя спиной на краю обрыва.

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Прокуратура провинции Люксембург заявила, что она поскользнулась на краю обрыва и упала в реку Урт. Полиция, пожарные и аквалангисты прибыли на место происшествия вместе с медицинским вертолетом из Бра-сюр-Льен, а спасательная команда позже нашла ее тело.

Женщина упала с высоты 30 метров и разбилась насмерть, когда позировала мужу на краю обрыва в Бельгии.


Муж Зои сказал: «Мы выехали в воскресенье на нашем автофургоне. После пандемии мы хотели проехать через Европу в нашем фургоне и сделать красивые фотографии».

Пара всегда брала с собой собак Джой и Айви, а также дрон для съемки своих путешествий с воздуха.

Они должны были вернуться домой в Лимбург в тот день, когда Снукс упала и проснулась рано, чтобы увидеть отвесную скалу высотой 1300 метров.


Янссен сказал: «Мы встали очень рано, чтобы сфотографировать Херу. Там почти всегда туман. Отлично подходит для фотографий. Мы приехали до 9 утра».

Он объяснил, что его жена позировала для фотографий на краю обрыва, когда «она сказала мне не сводить глаз с собак».


Я повернулся к собакам и сказал им ждать. Когда я снова повернулся к Зои, ее уже не было. Она буквально исчезла. Это произошло менее чем за пять секунд.

«Я ничего не видел и не слышал. Ни шороха, ни криков. Я посмотрел вверх и увидел только пыль».

«Я позвонил ей, хотя знал, что это безнадежно. Пропасть была глубиной в несколько десятков метров.

«Я сразу позвонил в службу экстренной помощи, но сети почти не было. Они меня не поняли, хотя я немного говорю по-французски».


Он сказал, что пошел в ближайший отель Le Belvedere, чтобы попросить о помощи.

«Потом они сказали мне, что, к сожалению, Зоя умерла, тоже по-французски, но я сразу понял, что они имели в виду».

Он добавил: «Фотографировать было ее страстью. Я сразу же разблокировал ее телефон и увидел, что она сфотографировалась на краю обрыва. Ее последнее селфи. Зоя смотрит прямо перед собой. Вы также можете увидеть туман и реку, где они нашли ее тело».


«В службах экстренной помощи заявили, что Зоя упала с высоты 30 метров. Я видел это место собственными глазами. Я даже думаю, что это было больше 50 метров».

Неизвестно, продолжают ли местные власти расследование смерти жертвы.

Источник:

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Метки: в мире   история   люди   селфи   смерть   упала с высоты   фото   
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6  комментариев
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81k
Броненосец Потелкам Час назад
"......Они должны были вернуться домой в Лимбург в тот день, когда Снукс упала и проснулась рано, чтобы увидеть отвесную скалу высотой 1300 метров....."
.
ВПЕРВЫЕ ВИЖУ СТОЛЬ ИНТЕРЕСНО ПОСТРОЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
.
аффтар, шо ты куришь ???????????
Отсыпь !
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12k
ss Минуту назад
Вот так вот тупая голова угробила отличное тело...
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4k
VL 6 минут назад
инстачмо выпилилась
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27k
Peacemaker1873 56 минут назад
Инстаграм головного мозга.
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2k
Наблюдатель Час назад
Ну что ж, очередная номинантка на премию
Дарвина...кто то жопы да сиськи на красной площади показывает, а кто то кубарем с горы....
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3k
Едондер пуп Час назад
«Мы встали очень рано, чтобы сфотографировать Херу."
Какого херу?
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