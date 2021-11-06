Женщина упала с высоты 30 метров, когда позировала мужу на краю обрыва в Бельгии

33-летняя Зои Снукс позировала возле деревни Надрин в бельгийской провинции Люксембург во вторник утром, путешествуя по стране с мужем Джоэри Янссеном.
Зои, которая жила в провинции Лимбург со своим школьным возлюбленным, за которого вышла замуж в 2012 году, поскользнулась и упала в реку внизу, стоя спиной на краю обрыва.
Прокуратура провинции Люксембург заявила, что она поскользнулась на краю обрыва и упала в реку Урт. Полиция, пожарные и аквалангисты прибыли на место происшествия вместе с медицинским вертолетом из Бра-сюр-Льен, а спасательная команда позже нашла ее тело.
Женщина упала с высоты 30 метров и разбилась насмерть, когда позировала мужу на краю обрыва в Бельгии.
Муж Зои сказал: «Мы выехали в воскресенье на нашем автофургоне. После пандемии мы хотели проехать через Европу в нашем фургоне и сделать красивые фотографии».
Пара всегда брала с собой собак Джой и Айви, а также дрон для съемки своих путешествий с воздуха.
Они должны были вернуться домой в Лимбург в тот день, когда Снукс упала и проснулась рано, чтобы увидеть отвесную скалу высотой 1300 метров.
Янссен сказал: «Мы встали очень рано, чтобы сфотографировать Херу. Там почти всегда туман. Отлично подходит для фотографий. Мы приехали до 9 утра».
Он объяснил, что его жена позировала для фотографий на краю обрыва, когда «она сказала мне не сводить глаз с собак».
Я повернулся к собакам и сказал им ждать. Когда я снова повернулся к Зои, ее уже не было. Она буквально исчезла. Это произошло менее чем за пять секунд.
«Я ничего не видел и не слышал. Ни шороха, ни криков. Я посмотрел вверх и увидел только пыль».
«Я позвонил ей, хотя знал, что это безнадежно. Пропасть была глубиной в несколько десятков метров.
«Я сразу позвонил в службу экстренной помощи, но сети почти не было. Они меня не поняли, хотя я немного говорю по-французски».
Он сказал, что пошел в ближайший отель Le Belvedere, чтобы попросить о помощи.
«Потом они сказали мне, что, к сожалению, Зоя умерла, тоже по-французски, но я сразу понял, что они имели в виду».
Он добавил: «Фотографировать было ее страстью. Я сразу же разблокировал ее телефон и увидел, что она сфотографировалась на краю обрыва. Ее последнее селфи. Зоя смотрит прямо перед собой. Вы также можете увидеть туман и реку, где они нашли ее тело».
«В службах экстренной помощи заявили, что Зоя упала с высоты 30 метров. Я видел это место собственными глазами. Я даже думаю, что это было больше 50 метров».
Неизвестно, продолжают ли местные власти расследование смерти жертвы.
Источник:
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Понравилось16
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ВПЕРВЫЕ ВИЖУ СТОЛЬ ИНТЕРЕСНО ПОСТРОЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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аффтар, шо ты куришь ???????????
Отсыпь !
Дарвина...кто то жопы да сиськи на красной площади показывает, а кто то кубарем с горы....
Какого херу?