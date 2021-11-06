Женщина упала с высоты 30 метров, когда позировала мужу на краю обрыва в Бельгии

Они должны были вернуться домой в Лимбург в тот день, когда Снукс упала и проснулась рано, чтобы увидеть отвесную скалу высотой 1300 метров.

Янссен сказал: «Мы встали очень рано, чтобы сфотографировать Херу. Там почти всегда туман. Отлично подходит для фотографий. Мы приехали до 9 утра».

Он объяснил, что его жена позировала для фотографий на краю обрыва, когда «она сказала мне не сводить глаз с собак».

Я повернулся к собакам и сказал им ждать. Когда я снова повернулся к Зои, ее уже не было. Она буквально исчезла. Это произошло менее чем за пять секунд.

«Я ничего не видел и не слышал. Ни шороха, ни криков. Я посмотрел вверх и увидел только пыль».