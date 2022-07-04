16 находок от людей, которые обнаружили удивительные вещи

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Находить интересные и любопытные вещи может каждый, всё зависит лишь от вашей внимательности и от требований, которые вы выдвигаете своим находкам.
«Я нашёл необычайный лист»
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«У меня есть калькулятор от Twix 1984 года выпуска»
«Сегодня на прогулке я нашел настоящий пчелиный улей»
«Светлячок, приземлившийся на мой палец»
«В моей мельнице для морской соли была маленькая ракушка»
«Этот камень я нашел в лесу»
«Кинжал, который я обнаружил в шахте лифта»
«Делая ремонт в бабушкином доме, я нашел на чердаке протез ноги моего прадедушки»
«Я нашёл птичье гнездо внутри моего компьютера»
«Нашёл пятилистный клевер, когда мне было 7 лет, и он у меня до сих пор (сейчас мне 36)»
«Этот идеальный экзоскелет насекомого я нашла в своем саду»
«Мой друг наткнулся на этот домик во время похода»
«Нашёл эту трёхстороннюю шахматную доску в своем подвале»
«Нашел интересного жука, похожего на мох»
«Посмотрите на это необычное насекомое, которое село на меня, пока я был на работе»
«Сегодня я заходила в комиссионный магазин и нашла там телефон в форме бутылки из-под кетчупа»
Источник:
АНТИФИШКИ
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