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16 находок от людей, которые обнаружили удивительные вещи

16 находок от людей, которые обнаружили удивительные вещи

Автор:
04 июля 2022 08:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   забавно   люди   находка   природа   удивительно   фото   
986
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Находить интересные и любопытные вещи может каждый, всё зависит лишь от вашей внимательности и от требований, которые вы выдвигаете своим находкам.

 

«Я нашёл необычайный лист»

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«У меня есть калькулятор от Twix 1984 года выпуска»

 

«Сегодня на прогулке я нашел настоящий пчелиный улей»

 

«Светлячок, приземлившийся на мой палец»

 


 

«В моей мельнице для морской соли была маленькая ракушка»

 

«Этот камень я нашел в лесу»

 

«Кинжал, который я обнаружил в шахте лифта»

 

«Делая ремонт в бабушкином доме, я нашел на чердаке протез ноги моего прадедушки»

 


 

«Я нашёл птичье гнездо внутри моего компьютера»

 

«Нашёл пятилистный клевер, когда мне было 7 лет, и он у меня до сих пор (сейчас мне 36)»

 

«Этот идеальный экзоскелет насекомого я нашла в своем саду»

 

«Мой друг наткнулся на этот домик во время похода»

 

 


 

«Нашёл эту трёхстороннюю шахматную доску в своем подвале»

 


 

«Нашел интересного жука, похожего на мох»

 

«Посмотрите на это необычное насекомое, которое село на меня, пока я был на работе»


 

«Сегодня я заходила в комиссионный магазин и нашла там телефон в форме бутылки из-под кетчупа»

Источник:

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Метки: в мире   забавно   люди   находка   природа   удивительно   фото   
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2k
Георгий Полчаса назад
На кладбище увидел
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Борис Карабанов 52 минуты назад
Настоящий пчелиный УЛЕЙ! Вау! Счастливчик!
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Anarasius

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