Могилы тех, кого знают и любят многие из нас

Есть у людей тяга к могилам знаменитостей, есть какой-то мистический интерес к ним, и с этим ничего не поделаешь.
Я думаю, что происходит это потому, что надгробия известных людей и красивые памятники – это тоже часть культуры.
Более того, это гуманный акт - навещать усопших. Даже чужих. Когда о них помнят, они обретают покой, они не зря прожили жизнь, оставили о себе добрую память. Ведь люди живы до тех пор, пока о них помнят.
Олег Павлович Табаков. Новодевичье кладбище в Москве. Снимок сделан вскоре после его ухода в вечность, но только не из нашего сердца.
Вячеслав Васильевич Тихонов. Новодевичье кладбище в Москве.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Новодевичье кладбище в Москве.
Олег Иванович Янковский. Новодевичье кладбище в Москве.
Владимир Семенович Высоцкий. Ваганьковское кладбище в Москве.
Александр Леонидович Кайдановский. Кунцевское кладбище в Москве.
Игорь Владимирович Старыгин. Троекуровское кладбище в Москве.
Андрей Арсеньевич Тарковский. Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. На могиле надпись «Человеку, который увидел ангела».
А вот могила Владислава Николаевича Листьева. Ваганьковское кладбище Москвы.
Спартак Васильевич Мишулин.
А вот могила актеров Николая Ерёменко-старшего и Николая Ерёменко-младшего на Восточном кладбище Минска.
Булат Шалвович Окуджава. Ваганьковское кладбище Москвы. Тут и слов никаких не нужно.
Михаил Иванович Пуговкин. Ваганьковское кладбище в Москве.
Федор Иванович Шаляпин. Новодевичье кладбище в Москве.
Анатолий Дмитриевич Папанов. Новодевичье кладбище в Москве.
Помните слова сыгранного им в замечательном фильме «Живые и мертвые» генерала Серпилина: «Я умереть у всех на глазах не боюсь. Я без вести пропасть не имею права».
Вячеслав Михайлович Невинный. Троекурово кладбище. Москва.
Характерный актёр, очень колоритный. И мог играть кого угодно – от мрачно-злобного Весельчака У в «Гостье из будущего» до веселого продавца из "Не может быть".
Замечательный, всегда яркий, острый, нетривиальный и очень запоминающийся.
Клавдия Ивановна Шульженко. Новодевичье кладбище. Москва.
Михаил Александрович Ульянов. Новодевичье кладбище. Москва.
Вячеслав Анатольевич Шалевич. Ваганьковское кладбище. Москва.
Муслим Магометович (Магомет оглы) Магомаев. Аллея почетного захоронения на кладбище в нагорной части города Баку (Парламентский проспект). Азербайджан.
Леонид Иович Гайдай. Кунцевское кладбище Москвы.
Юрий Владимирович Никулин. Новодевичье кладбище в Москве.
Георгий Михайлович Вицин. Ваганьковское кладбище в Москве.
Евгений Александрович Моргунов. Кунцевское кладбище в Москве.
Алексей Макарович Смирнов. Южное кладбище Санкт-Петербурга.
Савелий Викторович Крамаров. Кладбище в Сан-Франциско.
Памятник у Абдулова символизирует Голгофу из гранита. Крест и ступени - из мрамора, портрет - кадр из кинофильма «Убить дракона».
Замечательный Василий Алибабаевич из «Джентльменов удачи» - Раднэ́р Зиня́тович Мура́тов (тат. Раднэр Зиннәт улы Моратов). Николо-Архангельское кладбище, Москва.
Виктор Робертович Цой. Богословское кладбище, Санкт-Петербург
«… И мы знаем, что так было всегда: что судьбою больше любим, кто живёт по законам другим и кому умирать молодым…»
Евгений Александрович Евстигнеев. Новодевичье кладбище. Москва.
Владимир Михайлович Зельдин. Новодевичье кладбище. Москва.
Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Новодевичье кладбище. Москва.
Фаина Георгиевна Раневская. Новое Донское кладбище. Москва.
Фаина Георгиевна жила одна и очень любила своего питомца – беспородного песика по имени Мальчик, который тоже был очень предан знаменитой хозяйке и даже провожал актрису в последний путь, следуя за похоронной процессией. Песик пережил актрису на два года, затем близкие Раневской сделали фигурку Мальчика и поместили ее на надгробие его хозяйки. А вандалы регулярно крадут его статуэтку. Но самое интересное – по признанию работников кладбища она постоянно возвращается на свое прежнее место. Это мистика или у злодеев все-таки иногда просыпается совесть?
Леонид Алексеевич Филатов. Ваганьковское кладбище. Москва.
«…Утром мажу бутерброд - сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот! Ночью встану у окна и стою всю ночь без сна - всё волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она?..»
Господи, сколько же радости подарили они всем нам! И как теперь не хватает ТАКИХ режиссеров и актеров!
Источник:
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