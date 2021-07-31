Могилы тех, кого знают и любят многие из нас





Я думаю, что происходит это потому, что надгробия известных людей и красивые памятники – это тоже часть культуры.





Более того, это гуманный акт - навещать усопших. Даже чужих. Когда о них помнят, они обретают покой, они не зря прожили жизнь, оставили о себе добрую память. Ведь люди живы до тех пор, пока о них помнят.







Олег Павлович Табаков. Новодевичье кладбище в Москве. Снимок сделан вскоре после его ухода в вечность, но только не из нашего сердца.