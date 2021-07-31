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Могилы тех, кого знают и любят многие из нас

Могилы тех, кого знают и любят многие из нас (36 фото)

Автор:
31 июля 2021 10:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитые люди   кладбище   люди   могилы   смерть   фото   
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36

Есть у людей тяга к могилам знаменитостей, есть какой-то мистический интерес к ним, и с этим ничего не поделаешь.

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Метки: знаменитые люди   кладбище   люди   могилы   смерть   фото   
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krivsan Полчаса назад
даже не знаю что сказать,,,"память в душе и сердце"подведи молодое поколение к паметнику Раневской,и что они скажут о ней ??
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