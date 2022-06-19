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Купленный жительницей Китая «щенок» оказался опасным исчезающим животным

Купленный жительницей Китая «щенок» оказался опасным исчезающим животным

Автор:
19 июня 2022 09:14
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   люди   медведь   собака   фото   щенок   
1544
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Об этом девушка узнала спустя два года.

Китаянка Су Юнь из провинции Юньнань обратилась в Центр спасения дикой природы, чтобы они забрали ее щенка. Двухлетний «пес» вырос до огромных размеров и начал ходить на задних лапах, пишет Daily Mirror.


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Девушка купила собаку в отпуске, думая, что это тибетский мастиф. Спустя некоторое время после покупки, животное начало поглощать еду в огромных количествах: ежедневно оно ело по ящику фруктов и два ведра лапши. С возрастом «пес» все больше начинал походить на медведя, которых Су Юнь до ужаса боится.


Когда ее питомец встал на задние лапы, девушка обратилась к специалистам, чтобы понять, кто именно растет в ее доме.


После осмотра сотрудники службы спасения животных заявили, что это находящийся под угрозой исчезновения гималайский медведь.


Питомец успел вырасти до 113 килограммов.


Су передала медведя в центр спасения диких животных. Там он научится добывать себе еду и общаться с сородичами.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   животные   люди   медведь   собака   фото   щенок   
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☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
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Денис 5 минут назад
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Серёга@ 15 минут назад
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Григорий Полчаса назад
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Leonid 40 минут назад
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4k
Нуи Хусим 51 минуту назад
Где это таких щеночков продают?
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240
Тоша 2 часа назад
Чет китаянка не договаривает. Спрашивается, зачем она "собаку" кормила фруктами? Думается мне, что она знала кого покупала, некоторые хотят держать в доме какую-нибудь экзотическую зверушку. Да вот финансово не потянула, а потом прикинулась: "мая не знать, мая не панимать"
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6k
Echo 2 часа назад
Суровые у китайцев нравы, легче отбить медвежонка у гималайского медведя , чем щенка тибетского мастифа у монаха монастыря
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