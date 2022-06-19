Купленный жительницей Китая «щенок» оказался опасным исчезающим животным

Когда ее питомец встал на задние лапы, девушка обратилась к специалистам, чтобы понять, кто именно растет в ее доме.

После осмотра сотрудники службы спасения животных заявили, что это находящийся под угрозой исчезновения гималайский медведь.

Питомец успел вырасти до 113 килограммов.

Су передала медведя в центр спасения диких животных. Там он научится добывать себе еду и общаться с сородичами.