"Это что у нас тут происходит?": жители Твери удивились военной технике с украинскими флагами

Очевидцы стали снимать колонну военных грузовиков и БТР на камеры и делиться фото и видео в соцсетях.

«Это чего это происходит у нас? Это, может быть, кому-то покажется какой-то провокацией», — комментирует увиденное автор одного из роликов.