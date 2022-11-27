"Это что у нас тут происходит?": жители Твери удивились военной технике с украинскими флагами

Россияне заметили военную технику на улицах Твери. Всё бы ничего, только вся она была оснащена флагами Украины, что вызвало недоумение у россиян.
Очевидцы стали снимать колонну военных грузовиков и БТР на камеры и делиться фото и видео в соцсетях.
«Это чего это происходит у нас? Это, может быть, кому-то покажется какой-то провокацией», — комментирует увиденное автор одного из роликов.
Оказалось, что военная техника с флагами Украины — просто реквизит для нового фильма, съемки которого проходят в Твери. Как сообщают в некоторых СМИ, кинолента про спецоперацию — это драма под названием «Музыкант». Фильм снимается при поддержке Минобороны и Минкульта РФ.
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