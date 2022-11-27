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"Это что у нас тут происходит?": жители Твери удивились военной технике с украинскими флагами

"Это что у нас тут происходит?": жители Твери удивились военной технике с украинскими флагами

Автор:
27 ноября 2022 18:12
Сообщество : Жить в России
Метки: бтр   видео   военная техника   кино   политика   сво   съемки фильма   тверь   
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Россияне заметили военную технику на улицах Твери. Всё бы ничего, только вся она была оснащена флагами Украины, что вызвало недоумение у россиян.

Очевидцы стали снимать колонну военных грузовиков и БТР на камеры и делиться фото и видео в соцсетях.

«Это чего это происходит у нас? Это, может быть, кому-то покажется какой-то провокацией», — комментирует увиденное автор одного из роликов.



Оказалось, что военная техника с флагами Украины — просто реквизит для нового фильма, съемки которого проходят в Твери. Как сообщают в некоторых СМИ, кинолента про спецоперацию — это драма под названием «Музыкант». Фильм снимается при поддержке Минобороны и Минкульта РФ.

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Метки: бтр   видео   военная техника   кино   политика   сво   съемки фильма   тверь   
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18  комментариев
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3k
Александр 53 минуты назад
А зачем ехать на съемки с развернутыми флагами? Больше похоже на провокацию. Нужно разбираться. В настоящей обстановке детали важны очень!
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3k
mkcbhk 2 минуты назад
за слово Война или Фронт штрафы приписывают, а тут уже через чур
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1k
ChePaev 15 минут назад
нашли б.л.я.т.ь время и место
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78
Bolt 16 минут назад
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14k
info-kozirev 21 минуту назад
Мля,они так спровоцируют уничтожение этой колонны,не фильм будет,а трагедия,люди начнут коктейли молотова в БТРы кидать.
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26k
фрол фомич Полчаса назад
Это хорошо что никто из окон не пальнул по технике из "мухи" ,или проходя мимо гранату в открытый люк не кинул.
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10k
Serg 36 минут назад
сейчас эти кадры разлетятся вирусно по всему миру с коментами, что ВСУ уже Тверь взяли и скоро Москва
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59k
Опиум для народа 49 минут назад
Ох"еть молодцы какие...Я даже не знаю куда поехали бы те, кто затеял этот маскарад во время Великой отечественной, если бы по советским городам катались танки со свастикой. Скорее всего тут бы к стенке и прислонились.
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40k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 53 минуты назад
камазов и бтр 82 у укровермахта нету.
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9k
Бритва Час назад
снимают шедевр, который никто "смотреть, конечно же, не будет".
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