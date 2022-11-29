FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5820 постов • 2247 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
"Рогозин, почему не в родной экипировке?": к экс-главе "Роскосмоса" у интернет-пользователей возникли вопросы

"Рогозин, почему не в родной экипировке?": к экс-главе "Роскосмоса" у интернет-пользователей возникли вопросы

Автор:
29 ноября 2022 10:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Рогозин   донбасс   любопытно   политика   сво   стоимость экипировки   экипировка   
1599
7

Дмитрий Рогозин засветился на Донбассе. Пребывая в зоне СВО, бывший глава крупной госкорпорации почему-то позирует в экипировке импортного происхождения. Российский - только шлем. Почему так?

Дмитрий Рогозин, помимо того, что некогда возглавлял крупнейшую космическую корпорацию, также был вице-премьером, ответственным за военно-промышленный комплекс РФ. На эту должность Дмитрий Олегович, если верить "Википедии", был назначен 23 декабря 2011 года - в его обязанности входило кураторство оборонной и космической промышленности РФ.


×
×

Последние сообщения от экс-главы "Роскосмоса" приходят с Донбасса - там Рогозин засветился с «дерзким» рейдом спецназа «Пятнашка» (командир Абхаз) и военных советников «Царских волков Донбасса» (командир Сармат) - видео со стреляющим из гранатомёта чиновников в своем Телеграм-канале запостил военкор Руденко.


Позже в соцсетях появились и другие фото экс-чиновника в полной боевой экипировке. Вот она-то и вызвала недоумение у интернет-пользователей.


Из российского на экс-премьере - только шлем. В соцсетях определили происхождение одежды и оружия Рогозина и подсчитали примерную стоимость его "прикида".

Для сравнения - на фото ниже бойцы ДНР без "модного" камуфляжа "мультикам" и обуви западного образца. В народе их называют "стальными касками" - многие из них носят старые советские шлемы СШ-68. И даже в таком снаряжении эти ребята героически сражаются и выполняют поставленные задачи.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Рогозин   донбасс   любопытно   политика   сво   стоимость экипировки   экипировка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Vacony Час назад
просто ребята на фронте, а рогозин просто на фотках...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
459
том 4 минуты назад
Ни одной ленты ни на руке ни на ноге... Похоже это просто фотосессия блогера, который не участвовал и не собирался...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей 13 минут назад
Очередное доказательство что чинуши живут в своей вселенной и не стесняются ни капли этого
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Faithless 24 минуты назад
Да отвалите вы от мужика, это трофеи, там этого западного говна мешками лежит на оставленных позициях 4-го рейха. Естественно пиар менеджера одели по последнему слову моды. Не сам же он себе глок и АР-15 покупал. И нет, эти прибамбасы не лучше, чем советские игрушки. Калаш у обычного солдата в нашей средней полосе, особенно в межсезонье, всегда лучше чувствительных к загрязнению западных образцов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Levyathan Полчаса назад
Особый комизм ситуации добавляет тот факт, что он в свое время усиленно топил и продвигал отечественный экипер-"Ратник"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Бу Полчаса назад
этот клоун просто жутко бесит. [мат] куев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
SuperTroll Полчаса назад
Что Милонов, что Рогозин обоссаные клоуны поехали туда на похайпить, рожами посветить аля патритоты. Лучше бы реальным делом пацанам помогли экипировкой и медикаментами...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Павел Христенко 38 минут назад
На счёт зимней куртки есть подозрение, что это "511" за 15 т.р.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Женя 38 минут назад
Трофейное, добытое в бою.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Snork Snorkoff 42 минуты назад
Для того чтобы на нем было российское обмундирование, его ему как минимум кто-то должен был выдать. А с какого буя, если он не военнослужащий и вообще поехал туда хлебалом посветить? Ратника как бы в военторгах не продают, да и вряд ли он вообще покупал что-то. Так что да, нарядили в лучшее что нашли, потом разрядили.
Вообще не понимаю этого. Сцука ну хомяк ты кабинетный, вот и сиди в кабинете, какого ера ты вообще там забыл? Только людей от дела отвлекать, ибо толку с этого балласта меньше чем ноль, еще и охраняй чтоб не украли и не шлепнули. Вообще бы запретил гражданским любого уровня на передовую соваться и штрафовал нещадно. Тем более, так понимаю он сейчас вообще никто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Жирный бот 51 минуту назад
Очень много трофейного снаряжения..Если оно лучше или просто лучше сидит, то почему бы не воспользоваться..Многие российские военные в Украине сейчас в трофейном обмундировании..И оружие используют трофейное, чего добру пропадать..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр 55 минут назад
Ну вы ещё дяядю Вову в "Ситке" покритикуйте! Что удобно - то и носят. У меня тоже куртка "Каринтия" есть. И берцы белорусские за 1600р. И термуха за 30к. И носки, которые мама связала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
pinbalist 56 минут назад
*цензура*
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Alex Час назад
Как тебе такое Илон Маск ????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

168304



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Украинские беженцы устроили скандал в Польше, отказавшись выезжать из отеля "всё включено"
Украинские беженцы устроили скандал в Польше, отказавшись выезжать из отеля "всё включено"
17 интересных фотографий любопытных вещей
17 интересных фотографий любопытных вещей
Набирающие популярность в сообществах
Для чего на самом деле мумифицировали египтян? Оказывается, египтологи заблуждались
Для чего на самом деле мумифицировали египтян? Оказывается, египтологи заблуждались
Автовсячина
Автовсячина
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и селфи-камерой на 32 Мп
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это гениально!

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#факты#СССР#в мире#автомир#милота#страна#криминал
#Юмор#интересно#кино#фотографии#подборка#автомобили#Россия#позитив#аварии#футбол
#интересное#Прикол#картинки#животные#Жизнь#Приколы#дтп#фильм#забавно#улыбнуло
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и селфи-камерой на 32 Мп TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и... В московском автосервисе отказались отслуживать авто добровольца с Донбасса В московском автосервисе отказались отслуживать авто добровольца с Донбасса «Это стало моей Родиной»: Иван Охлобыстин рассказал почему приехал на Донбасс «Это стало моей Родиной»: Иван Охлобыстин рассказал почему приехал на Донбасс Посветила лицом: Ольгу Бузову заметили на Донбассе Посветила лицом: Ольгу Бузову заметили на Донбассе Теперь он Густав: Виталий Милонов отправился на Донбасс и стал наводчиком противотанковой батареи Теперь он Густав: Виталий Милонов отправился на Донбасс и стал наводчиком противотанковой батареи Пресняков передал гонорар за концерт бойцам СВО Пресняков передал гонорар за концерт бойцам СВО

На что жалуетесь?

Вернуться