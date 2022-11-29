"Рогозин, почему не в родной экипировке?": к экс-главе "Роскосмоса" у интернет-пользователей возникли вопросы

Последние сообщения от экс-главы "Роскосмоса" приходят с Донбасса - там Рогозин засветился с «дерзким» рейдом спецназа «Пятнашка» (командир Абхаз) и военных советников «Царских волков Донбасса» (командир Сармат) - видео со стреляющим из гранатомёта чиновников в своем Телеграм-канале запостил военкор Руденко.





Позже в соцсетях появились и другие фото экс-чиновника в полной боевой экипировке. Вот она-то и вызвала недоумение у интернет-пользователей.



