"Рогозин, почему не в родной экипировке?": к экс-главе "Роскосмоса" у интернет-пользователей возникли вопросы

Дмитрий Рогозин засветился на Донбассе. Пребывая в зоне СВО, бывший глава крупной госкорпорации почему-то позирует в экипировке импортного происхождения. Российский - только шлем. Почему так?
Дмитрий Рогозин, помимо того, что некогда возглавлял крупнейшую космическую корпорацию, также был вице-премьером, ответственным за военно-промышленный комплекс РФ. На эту должность Дмитрий Олегович, если верить "Википедии", был назначен 23 декабря 2011 года - в его обязанности входило кураторство оборонной и космической промышленности РФ.
Последние сообщения от экс-главы "Роскосмоса" приходят с Донбасса - там Рогозин засветился с «дерзким» рейдом спецназа «Пятнашка» (командир Абхаз) и военных советников «Царских волков Донбасса» (командир Сармат) - видео со стреляющим из гранатомёта чиновников в своем Телеграм-канале запостил военкор Руденко.
Позже в соцсетях появились и другие фото экс-чиновника в полной боевой экипировке. Вот она-то и вызвала недоумение у интернет-пользователей.
Из российского на экс-премьере - только шлем. В соцсетях определили происхождение одежды и оружия Рогозина и подсчитали примерную стоимость его "прикида".
Для сравнения - на фото ниже бойцы ДНР без "модного" камуфляжа "мультикам" и обуви западного образца. В народе их называют "стальными касками" - многие из них носят старые советские шлемы СШ-68. И даже в таком снаряжении эти ребята героически сражаются и выполняют поставленные задачи.
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Вообще не понимаю этого. Сцука ну хомяк ты кабинетный, вот и сиди в кабинете, какого ера ты вообще там забыл? Только людей от дела отвлекать, ибо толку с этого балласта меньше чем ноль, еще и охраняй чтоб не украли и не шлепнули. Вообще бы запретил гражданским любого уровня на передовую соваться и штрафовал нещадно. Тем более, так понимаю он сейчас вообще никто.
Всем запретить (ведь они гражданские) и штрафовать нещадно?
Ну...ну..., вам лежа на диване виднее...