«Вон выход, дверь там»: актёры, которых не хотели брать на их знаменитые роли

Казалось бы, Риз Уизерспун идеально подходит на роль блондинки в законе, но изначально киноделы посчитали ее слишком отталкивающей и совершенно не милой девушкой, даже чопорной. Поэтому актрисе пришлось врать режиссеру, что она активно участвовала в жизни своего колледжа и специальных женских клубах, хотя такого никогда не было, а колледж она бросила. Риз все-таки получила свою роль, и сложно представить на ее месте кого-то другого.