«Вон выход, дверь там»: актёры, которых не хотели брать на их знаменитые роли

Сейчас мы не можем представить на месте героев фильма или сериала других актеров, но многим из них пришлось попросту вгрызаться в свои роли и не отставать о режиссера, пока он их не утвердит.
Казалось бы, Риз Уизерспун идеально подходит на роль блондинки в законе, но изначально киноделы посчитали ее слишком отталкивающей и совершенно не милой девушкой, даже чопорной. Поэтому актрисе пришлось врать режиссеру, что она активно участвовала в жизни своего колледжа и специальных женских клубах, хотя такого никогда не было, а колледж она бросила. Риз все-таки получила свою роль, и сложно представить на ее месте кого-то другого.
Кристиан Бейл настолько сильно хотел сыграть роль американского психопата в одноименном фильме, что настраивал против роли Ди Каприо и Юэна Макгрегора, ведь именно их режиссеры хотели видеть в главной роли. Он убедил актеров, что эта роль будет плохо смотреться в их фильмографии, и режиссерам пришлось пригласить на главную роль навязчивого Бейла.
Джулия Робертс из-за внешности не попадала на роль в фильме «Мистическая пицца», ведь киноделам нужна была актриса с португальской внешностью. Выйдя с проб, Робертс пошла в магазин и купила краску для волос, покрасилась и пришла к режиссерам уже с новым цветом, тем самым заполучив роль.
Леди Гагу не хотели брать на роль в фильм «Звезда родилась», посчитав, что ее провокационный образ никак не вяжется с драматической ролью. Продюсеры настояли на ее пробах, и девушка доказала, что подходит на роль и может перевоплощаться и без эпатажа.
Роберт Паттинсон, ненавидящий сейчас роль Эдварда в «Семерках», сделал многое, чтобы ее заполучить. Так, ему пришлось сбросить десяток лишних килограмм, изменить прическу, а также собрать мини-библиотеку для вампира, которую его герой показывает героине Кристен Стюарт в фильме.
Зак Брафф, главный герой сериала «Клиника», пришел на первые съемки с дичайшего похмелья, а режиссер, посмотрев несколько секунд видео с его пробами, сразу отмел кандидата. Имя актера нигде не фигурировала, благодаря чему он смог повторно прийти на пробы.
На роль главной героини балерины в фильме «Меняющие реальность» режиссеры принципиально планировали брать танцовщицу, но Эмили Блант добилась встречи с режиссером и нагло заявила, что они не правы и роль написана для нее. Он пошел навстречу, и актриса 8 месяцев изучала балет. По итогу в кадре она смотрится натурально.
Для съемок в главной роли в фильме «Безумно богатые азиаты» Констанс Ву писала режиссерам с просьбой перенести съемки. Она была задействована в других проектах и не могла приехать на пробы. Режиссеры пошли на это, хотя речь шла еще даже не о съемках, а только о кастинге.
Генри Кавилл грезил сыграть Геральта в сериале «Ведьмак», но изначально режиссеры ему отказали. Более того, они назвали его настырным и раздражающим. Но по прошествии еще около 200 кандидатов, они сдались и позвонили актеру. Его агент предлагал отказаться от роли из-за гордости, но Кавилл совершенно на нее наплевал, ведь это была его мечта.
Пять попыток понадобилось Мэттью Грей Гублеру, чтобы получить роль в сериале «Мыслить как преступник».
Эмма Уотсон настолько хотела избавиться от ярлыка Гермионы Грейнджер из «Гарри Поттера», что буквально напросилась на роль Ники в фильме «Элитное общество». Ники – диаметральная противоположность «гриффиндорской заучке», да сама актриса утверждает, что в Ники есть те ужасные качества, которых нет в актрисе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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