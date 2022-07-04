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«Вон выход, дверь там»: актёры, которых не хотели брать на их знаменитые роли

«Вон выход, дверь там»: актёры, которых не хотели брать на их знаменитые роли

Автор:
04 июля 2022 23:45
Сообщество : Кино
Метки: знаменитости   известные актеры   известные фильмы   кино   кинозвёзды   роли в кино   
2019
12

Сейчас мы не можем представить на месте героев фильма или сериала других актеров, но многим из них пришлось попросту вгрызаться в свои роли и не отставать о режиссера, пока он их не утвердит.

Казалось бы, Риз Уизерспун идеально подходит на роль блондинки в законе, но изначально киноделы посчитали ее слишком отталкивающей и совершенно не милой девушкой, даже чопорной. Поэтому актрисе пришлось врать режиссеру, что она активно участвовала в жизни своего колледжа и специальных женских клубах, хотя такого никогда не было, а колледж она бросила. Риз все-таки получила свою роль, и сложно представить на ее месте кого-то другого.

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Кристиан Бейл настолько сильно хотел сыграть роль американского психопата в одноименном фильме, что настраивал против роли Ди Каприо и Юэна Макгрегора, ведь именно их режиссеры хотели видеть в главной роли. Он убедил актеров, что эта роль будет плохо смотреться в их фильмографии, и режиссерам пришлось пригласить на главную роль навязчивого Бейла.

Джулия Робертс из-за внешности не попадала на роль в фильме «Мистическая пицца», ведь киноделам нужна была актриса с португальской внешностью. Выйдя с проб, Робертс пошла в магазин и купила краску для волос, покрасилась и пришла к режиссерам уже с новым цветом, тем самым заполучив роль.

Леди Гагу не хотели брать на роль в фильм «Звезда родилась», посчитав, что ее провокационный образ никак не вяжется с драматической ролью. Продюсеры настояли на ее пробах, и девушка доказала, что подходит на роль и может перевоплощаться и без эпатажа.

Роберт Паттинсон, ненавидящий сейчас роль Эдварда в «Семерках», сделал многое, чтобы ее заполучить. Так, ему пришлось сбросить десяток лишних килограмм, изменить прическу, а также собрать мини-библиотеку для вампира, которую его герой показывает героине Кристен Стюарт в фильме.

Зак Брафф, главный герой сериала «Клиника», пришел на первые съемки с дичайшего похмелья, а режиссер, посмотрев несколько секунд видео с его пробами, сразу отмел кандидата. Имя актера нигде не фигурировала, благодаря чему он смог повторно прийти на пробы.

На роль главной героини балерины в фильме «Меняющие реальность» режиссеры принципиально планировали брать танцовщицу, но Эмили Блант добилась встречи с режиссером и нагло заявила, что они не правы и роль написана для нее. Он пошел навстречу, и актриса 8 месяцев изучала балет. По итогу в кадре она смотрится натурально.

Для съемок в главной роли в фильме «Безумно богатые азиаты» Констанс Ву писала режиссерам с просьбой перенести съемки. Она была задействована в других проектах и не могла приехать на пробы. Режиссеры пошли на это, хотя речь шла еще даже не о съемках, а только о кастинге.

Генри Кавилл грезил сыграть Геральта в сериале «Ведьмак», но изначально режиссеры ему отказали. Более того, они назвали его настырным и раздражающим. Но по прошествии еще около 200 кандидатов, они сдались и позвонили актеру. Его агент предлагал отказаться от роли из-за гордости, но Кавилл совершенно на нее наплевал, ведь это была его мечта.

Пять попыток понадобилось Мэттью Грей Гублеру, чтобы получить роль в сериале «Мыслить как преступник».

Эмма Уотсон настолько хотела избавиться от ярлыка Гермионы Грейнджер из «Гарри Поттера», что буквально напросилась на роль Ники в фильме «Элитное общество». Ники – диаметральная противоположность «гриффиндорской заучке», да сама актриса утверждает, что в Ники есть те ужасные качества, которых нет в актрисе.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: знаменитости   известные актеры   известные фильмы   кино   кинозвёзды   роли в кино   
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4  комментария
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Трям 2 часа назад
Зря их взяли. Провальные актеры и актрисы. Особенно этот, педиковатый из "Семерки" )))
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109
Flint 54 минуты назад
Мне не особо понравился актёр сыгравший ведьмака, Геральт был крутой дядька - не только силён, но ещё и хитёр. А у этого такое хлебало, ну не обезображеное интеллектом. Таким орехи колоть норм, но ведьмака играть - не то амплуа...
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35k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Хотелось бы более подробный рассказ о роли Эдварда в «Семерках»

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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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