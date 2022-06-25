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Тяжёлая подготовка к кино: знаменитые актёры, показавшие, как нужно подходить к своим ролям

Тяжёлая подготовка к кино: знаменитые актёры, показавшие, как нужно подходить к своим ролям

Автор:
25 июня 2022 20:51
Сообщество : Кино
Метки: знаменитости   знаменитые актёры   известные фильмы   кино   кинозвёзды   подготовка к роли   
1172
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Думаете, что быть актером – не работа? Как бы ни так. Иногда актеры для роли вынуждены страдать и делать опасные и безрассудные вещи. А все для реальной картинки на экране!

Харрисон Форд в «Индиане Джонс» не хотел заменяться дублером в сцене, когда за ним катится 130-ти килограммовый огромный валун. Для сцены было необходимо заснять лицо Форда крупным планом.

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Для роли в фильме «Парни что надо» Деннис Куэйд научился летать на самолете, получив соответствующую лицензию.

В четвертой части «Гарри Поттера» для сцены, где герой участвует во втором испытании, Дэниелю Рэдклиффу пришлось пройти полугодовой курс по дайвингу. Сам актер 40 часов находился под водой на съемках.

Все знают, что Джеки Чан без каскадеров выполняет все трюки для фильмов. Самый опасный трюк – спуск по стеклянному зданию небоскреба почти под 180 градусов.

Анджелина Джоли для роли Джии решила полностью погрузиться в роль одинокой девушки, поэтому не общалась с детьми, мужем и друзьями.

Все трюки в фильме «13-й район» Дэвид Бель исполнил самостоятельно без дублеров, ведь он и является основателем паркура.

Для роли пианиста в «Зеленой книге» Махершала Али три месяца учился играть на инструменте.

Для шестиминутной сцены, где герой фильма «Да здравствует Цезарь!» танцует чечетку, Ченнингу Татому пришлось 3 месяца учиться ее танцевать, хотя актер и так очень неплохо танцует.

Чхве Мин Сик для съемок «Олдбоя» два месяца усиленно занимался и сбросил 10 килограмм. Также он сам выполнил почти все сложные трюки в фильме.

В фильме «Переступить черту» героиня Риз Уизерспун поет и играет на автоарфе. Для роли актриса училась и вокалу и игре на инструменте вместе со своим партнером по съемкам.

Джейми Фокс тоже очень серьезно отнесся к роли таксиста в фильме «Соучастник». Для реалистичного обыгрывания персонажа актер работал в такси и участвовал в гоночных заездах.

Чтобы персонаж Хоакина Феникса в фильме «Мастер» обладал неприятной ухмылкой и сжатой челюстью, актеру пришлось идти к дантисту, который поставил ему брекеты.

Дэниел Дэй-Льюис очень серьезно подготовился к съемкам фильма «Суровое испытание». Он сам построил дом персонажа, засеял поле, пользуясь старинными инструментами, жил в деревне, которую построили специально для съемок. Причем жил без электричества и водопровода.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: знаменитости   знаменитые актёры   известные фильмы   кино   кинозвёзды   подготовка к роли   
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3  комментария
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1k
nikam 45 минут назад
ну а фигли, нормальные люди ответственно подходят к своей работе.
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Copycat 18 минут назад
не могу воспринимать олдбоя нормально - какой то инцест сраный - извращение сродни грузу 200
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64
данила беринский Полчаса назад
Джоли в 1997 была не замужем и без детей, с кем она там не общалась?
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Антибиотик
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