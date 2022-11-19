Режиссер, уничтожающий планету: всё о творчестве Роланда Эммериха

Учитывая, что это снимал студент без больших бюджетов, достойно похвалы, что ему удалось не только попасть на Берлинский кинофестиваль, но и открывать его.

После этого в карьере Эммириха наступил весьма скомканный период. Его картины всё больше походили на типичные молодёжные американские фильмы, пока ему не предложили поработать над несколькими фантастическими проектами. Первым стал «Универсальный солдат», открывший дорогу к боевикам. Второй – «Звёздные врата», ставший отправной точкой к паранауке.