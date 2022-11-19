Режиссер, уничтожающий планету: всё о творчестве Роланда Эммериха

Имя режиссера Роланда Эммериха на слуху далеко не у всех, хотя его работы наверняка знакомы многим. Ведь именно он справедливо получил прозвище master disaster за свою любовь к уничтожению человеческой цивилизации самыми разными способами. Какие же знаковые работы вошли в его копилку?
И куда сегодня пропал создатель одних из лучших фильмов-катастроф?
Эммирих начал путь в кино в 29-летнем возрасте, ведь долгое время вообще не мог определиться со своим призванием. Однако в 1977 году, ставшим настоящим прорывом для фантастики, он всё-таки сформировал свою жизненную цель.
Ведь именно в этот год начали блистать Спилберг и Лукас. Американский режиссер немецкого происхождения хотел стать альтернативой им для Германии, а посему уже в студенческом возрасте снял полный метр, получивший название «Принцип Ноева ковчега».
Никаких разрушений, затоплений и прочих катаклизмов здесь не показано, однако именно из-за них строится конфликт на борту космической станции. По сюжету фильма, страны примерились и отказались от оружия массового поражения, но создали орбитальные корабли, способные контролировать погоду. Правда, мир длился недолго, ведь каждый хотел управлять ими и насылать друг на друга стихийные бедствия.
Учитывая, что это снимал студент без больших бюджетов, достойно похвалы, что ему удалось не только попасть на Берлинский кинофестиваль, но и открывать его.
После этого в карьере Эммириха наступил весьма скомканный период. Его картины всё больше походили на типичные молодёжные американские фильмы, пока ему не предложили поработать над несколькими фантастическими проектами. Первым стал «Универсальный солдат», открывший дорогу к боевикам. Второй – «Звёздные врата», ставший отправной точкой к паранауке.
Именно на стыке этих фильмов Эммирих создал «День независимости», сценарий к которому был написан за 2 месяца. Студии сразу углядели в нём успех, однако удача улыбнулась Fox, вложившей в проект 75 млн долларов. Результат получился феноменальный и оценивался почти в 1 млрд.
На фоне такого успеха к Эммириху обратилась студия TriStar Pictures, желавшая создать американскую версию «Годзиллы». Правда, монстр сильно изменился, превратившись из огромного исполина в шустрого динозавра из спилберговского «Парка Юрского периода».
Казалось бы, режиссер пустил бюджет в 130 млн в дело, показывая эффектные разрушения, однако прежней любви к его картине зритель не показал. Особенно это касалось поклонников японской классики, пребывавших в шоке от столь неудачного ремейка. Из-за этого студии даже пришлось свернуть работу над двумя сиквелами, пока в 2014 году вновь не вспомнили о Годзилле.
В перерыве режиссер снял «Патриота» с Мэлом Гибсоном и Хитом Леджером, однако вскоре к нему попала в руки книга о супершторме, способном вогнать планету в ледниковый период. Именно так свет увидела лента «Послезавтра», не сумевшая повторить успех «Дня независимости», но ставшая одним из лучших фильмов-катастроф.
И вот в 2009 году Эммирих показал всё, на что способен в этом жанре, выпустив в свет фильм «2012». Ведь именно тогда мир говорил о календаре майя и надвигающемся апокалипсисе. Да и подобного уничтожения планеты по псевдонаучной теории он ещё не показывал.
Данный проект режиссера получился самым масштабным не только в его карьере, но в жанре. Однако других достоинств у неё не было, ведь кино было наполнено типичными для Эммириха клише с весьма посредственными персонажами. От провала картину спас лишь вовремя пойманная тема. Сними он эту ленту сейчас, результат мог бы быть иным.
После режиссер продолжил крушить планету уже в других картинах, например, в «Штурме белого дома». Позже вышел неудачный сиквел «Дня независимости», но Эммирих не сдался, выпустив в начале этого года очередную катастрофу «Падение луны». Вероятно, на этом его путь не закончится, ведь идеи о том, как ещё уничтожить Землю у него явно не закончились.
А какие работы этого режиссера вам больше всего пришлись по душе?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Тяжёлая подготовка к кино: знаменитые актёры, показавшие, как нужно подходить к своим ролям
- Талантливы вне ваших экранов: навыки актёров из других областей, пригодившиеся в кино
- «Вон выход, дверь там»: актёры, которых не хотели брать на их знаменитые роли
- Приятели в жизни – враги в кино: тёплые встречи актёров, ненавидевших друг друга на экране
- Почему Меньшов снял "Любовь и голуби"