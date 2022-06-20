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Приятели в жизни – враги в кино: тёплые встречи актёров, ненавидевших друг друга на экране

Приятели в жизни – враги в кино: тёплые встречи актёров, ненавидевших друг друга на экране

Автор:
20 июня 2022 20:24
Сообщество : Кино
Метки: враги на экране   голливудские звезды   дружба актёров   друзья в жизни   знаменитости   знаменитые актёры   известные фильмы   кино   
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Кинематограф полон положительных и отрицательных персонажей, враждующих на экране между собой. Но некоторые талантливые актёры настолько хорошо отыгрывают эту самую «вражду», что кажется, будто они ненавидят друг друга за пределами съёмочной площадки.

Чаще всего это не так. За кадром звёзды остаются не только добрыми коллегами, но иногда становятся и близкими друзьями. По крайней мере, по фотографиям их дружеских встреч можно сказать, что между актёрами сохранились тёплые отношения.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: враги на экране   голливудские звезды   дружба актёров   друзья в жизни   знаменитости   знаменитые актёры   известные фильмы   кино   
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12  комментариев
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Похабыч 2 часа назад
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Motorola Час назад
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153
D A 2 часа назад
Все это фигня. Гляньте здесь...
Ссылка youtu.be
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18k
homerchik 2 часа назад
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10
Антон Крушинский Кархародон 2 минуты назад
"...а помнишь, как ты меня гонял? Ааа, работа такая, да?" (С)
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Антибиотик
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