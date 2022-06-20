Приятели в жизни – враги в кино: тёплые встречи актёров, ненавидевших друг друга на экране

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Кинематограф полон положительных и отрицательных персонажей, враждующих на экране между собой. Но некоторые талантливые актёры настолько хорошо отыгрывают эту самую «вражду», что кажется, будто они ненавидят друг друга за пределами съёмочной площадки.
Чаще всего это не так. За кадром звёзды остаются не только добрыми коллегами, но иногда становятся и близкими друзьями. По крайней мере, по фотографиям их дружеских встреч можно сказать, что между актёрами сохранились тёплые отношения.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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