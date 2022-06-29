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13 плохих фильмов, снятых отличными режиссерами

13 плохих фильмов, снятых отличными режиссерами

Автор:
29 июня 2022 08:35
Метки: знаменитости   кино   люди   подборка   режиссер   фильм   
998
14

Даже у отличных режиссеров случаются провалы. Предлагаю вам ознакомиться со списком кинокартин из фильмографии ныне действующих режиссеров, получивших самые низкие баллы от зрителей.

Почти все лучшие современные режиссёры имеют в своём послужном списке картину-изгоя, которую зрители и критики не приняли.


В подборке практически отсутствуют фильмы, в чьей провальности не совсем виноват именно режиссёр, как в случае с «Дюной» Дэвида Линча или «Чужим 3» Дэвида Финчера. Там скорее продюсеры наломали дров.


Итак, перед вами несколько фильмов-фиаско гениальных действующих режиссёров. Помнить их мы будем явно не за это.


Менее привычная жизнь (1997)

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Режиссёр: Дэнни Бойл («На игле», «Пляж», «28 дней спустя», «Миллионер из трущоб», «127 часов»).


КиноПоиск: 6.7; IMDb: 6.3.


Да здравствует Цезарь! (2016)


Режиссёры: Итан Коэн и Джоэл Коэн («Фарго», «Большой Лебовски», «Старикам тут не место»).


КиноПоиск: 6.6; IMDb: 6.3.


А знаете, какой был в этом фильме состав актёров? Джош Бролин, Джордж Клуни, Скарлетт Йоханссон, Рэйф Файнс, Тильда Суинтон, Ченнинг Татум, Фрэнсис Макдорманд и Джона Хилл. Что могло пойти не так?


Мрачные тени (2012)


Режиссёр: Тим Бёртон («Битлджус», «Эдвард Руки-ножницы», «Бэтмен» (1989), «Сонная лощина», «Крупная рыба» и ещё несколько более удачных фильмов с Джонни Деппом).


КиноПоиск: 6.6; IMDb: 6.2.


Ной (2014)


Режиссёр: Даррен Аронофски («Реквием по мечте», «Рестлер», «Чёрный лебедь», Боец»).


КиноПоиск: 6.6; IMDb: 5.8.


Оз: Великий и Ужасный (2013)


Режиссёр: Сэм Рейми (трилогия «Зловещие мертвецы» и фильмы о человеке-пауке с Тоби Магуайром).

КиноПоиск: 6.3; IMDb: 6.3.


Вес воды (2000)


Режиссёр: Кэтрин Бигелоу («На гребне волны», «К-19», «Повелитель бури»).


КиноПоиск: 6.3; IMDb: 5.8.


Кэтрин Бигелоу, между прочим, является первой женщиной, получившей «Оскар» за режиссуру. За фильм «Повелитель бури» (2008).


1941 (1979)


Режиссёр: Стивен Спилберг (все не перечислить, но «Челюсти», фильмы об Индиане Джонсе, «Инопланетянин», «Список Шиндлера», «Парк юрского периода», «Спасти рядового Райана», «Поймай меня, если сможешь», «Линкольн» и ещё десяток фильмов, которые считаются классикой кино).


КиноПоиск: 6.3; IMDb: 5.8.


Комедийный фильм про Вторую мировую войну — это уже необычный заход. Несмотря на самые слабые оценки в карьере Спилберга, у фильма всё равно три номинации на «Оскар». Вот как он это делает?


Гемини (2019)


Режиссёр: Энг Ли («Горбатая гора», «Разум и чувства», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Жизнь Пи»).


КиноПоиск: 5.9; IMDb: 5.7.


Ведьмы (2020)


Режиссёр: Роберт Земекис (трилогия «Назад в будущее», «Кто подставил кролика Роджера?», «Форрест Гамп», «Изгой»).


КиноПоиск: 5.7; IMDb: 5.3.


Советник (2013)


Режиссёр: Ридли Скотт («Чужой», «Бегущий по лезвию», «Гладиатор», «Марсианин», «Последняя дуэль»).


КиноПоиск: 5.6; IMDb: 5.4.


А в этом провалившемся фильме знаете кто снимался? Не только Брэд Питт и Макл Фассбендер. Кроме них тут Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Камерон Диас и Натали Дормер.


Восхождение Юпитер (2015)


Режиссёры: Лана и Лилли Вачовски (трилогия «Матрица», «Облачный атлас»).


КиноПоиск: 5.6; IMDb: 5.3.


Унесённые (2002)


Режиссёр: Гай Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Рок-н-рольщик», «Джентльмены»).


КиноПоиск: 5.8; IMDb: 3.6.


Кошки (2019)


Режиссёр: Том Хупер («Король говорит!», «Отверженные», «Девушка из Дании»).


КиноПоиск: 4.8; IMDb: 2.8.

Источник:

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8  комментариев
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14k
Колька Валеркин сын Час назад
Ну не знаю, а мне Ведьмы понравился, не плохой ремейк.
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17k
Александр 53 секунды назад
Оз: Великий и Ужасный (2013) - смотреть желательно в 3D. Очень красивые сцены. Сам фильм в целом тоже не плох. На 1 раз точно "смотрибельный".
"Мрачные тени" ,"Восхождение Юпитер" - мне показались тоже интересными.
Я бы не особо верил "рейтингам". Если по IMDb поискать фильм "горбатая гора", то можно заметить рейтинг 7.7. За последние годы если в фильме нет гомосеков или лесбиянок, то рейтинг делится на 2. Без трансвеститов вообще фильм не попадает в любые рейтинги.
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584
HalloFreeSpace Полчаса назад
Мрачные тени крутой фильм )
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2k
Ивлар 43 минуты назад
Вообще не понятно как вполне себе хорошие фильмы могут иметь низкий рейтинг? Чем плохи "Мрачные тени" ,"Восхождение Юпитер", "Оз. Великий и ужасный" ? Вполне себе хорошие фильмы....
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703
Рафаэль Час назад
Фильмы всё равно на порядок выше чем творения наших современных гениальных режиссёров
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Fidel

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