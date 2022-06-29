13 плохих фильмов, снятых отличными режиссерами

Почти все лучшие современные режиссёры имеют в своём послужном списке картину-изгоя, которую зрители и критики не приняли.

В подборке практически отсутствуют фильмы, в чьей провальности не совсем виноват именно режиссёр, как в случае с «Дюной» Дэвида Линча или «Чужим 3» Дэвида Финчера. Там скорее продюсеры наломали дров.

Итак, перед вами несколько фильмов-фиаско гениальных действующих режиссёров. Помнить их мы будем явно не за это.

Менее привычная жизнь (1997)