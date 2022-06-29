13 плохих фильмов, снятых отличными режиссерами

Даже у отличных режиссеров случаются провалы. Предлагаю вам ознакомиться со списком кинокартин из фильмографии ныне действующих режиссеров, получивших самые низкие баллы от зрителей.
Почти все лучшие современные режиссёры имеют в своём послужном списке картину-изгоя, которую зрители и критики не приняли.
В подборке практически отсутствуют фильмы, в чьей провальности не совсем виноват именно режиссёр, как в случае с «Дюной» Дэвида Линча или «Чужим 3» Дэвида Финчера. Там скорее продюсеры наломали дров.
Итак, перед вами несколько фильмов-фиаско гениальных действующих режиссёров. Помнить их мы будем явно не за это.
Менее привычная жизнь (1997)
Режиссёр: Дэнни Бойл («На игле», «Пляж», «28 дней спустя», «Миллионер из трущоб», «127 часов»).
КиноПоиск: 6.7; IMDb: 6.3.
Да здравствует Цезарь! (2016)
Режиссёры: Итан Коэн и Джоэл Коэн («Фарго», «Большой Лебовски», «Старикам тут не место»).
КиноПоиск: 6.6; IMDb: 6.3.
А знаете, какой был в этом фильме состав актёров? Джош Бролин, Джордж Клуни, Скарлетт Йоханссон, Рэйф Файнс, Тильда Суинтон, Ченнинг Татум, Фрэнсис Макдорманд и Джона Хилл. Что могло пойти не так?
Мрачные тени (2012)
Режиссёр: Тим Бёртон («Битлджус», «Эдвард Руки-ножницы», «Бэтмен» (1989), «Сонная лощина», «Крупная рыба» и ещё несколько более удачных фильмов с Джонни Деппом).
КиноПоиск: 6.6; IMDb: 6.2.
Ной (2014)
Режиссёр: Даррен Аронофски («Реквием по мечте», «Рестлер», «Чёрный лебедь», Боец»).
КиноПоиск: 6.6; IMDb: 5.8.
Оз: Великий и Ужасный (2013)
Режиссёр: Сэм Рейми (трилогия «Зловещие мертвецы» и фильмы о человеке-пауке с Тоби Магуайром).
КиноПоиск: 6.3; IMDb: 6.3.
Вес воды (2000)
Режиссёр: Кэтрин Бигелоу («На гребне волны», «К-19», «Повелитель бури»).
КиноПоиск: 6.3; IMDb: 5.8.
Кэтрин Бигелоу, между прочим, является первой женщиной, получившей «Оскар» за режиссуру. За фильм «Повелитель бури» (2008).
1941 (1979)
Режиссёр: Стивен Спилберг (все не перечислить, но «Челюсти», фильмы об Индиане Джонсе, «Инопланетянин», «Список Шиндлера», «Парк юрского периода», «Спасти рядового Райана», «Поймай меня, если сможешь», «Линкольн» и ещё десяток фильмов, которые считаются классикой кино).
КиноПоиск: 6.3; IMDb: 5.8.
Комедийный фильм про Вторую мировую войну — это уже необычный заход. Несмотря на самые слабые оценки в карьере Спилберга, у фильма всё равно три номинации на «Оскар». Вот как он это делает?
Гемини (2019)
Режиссёр: Энг Ли («Горбатая гора», «Разум и чувства», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Жизнь Пи»).
КиноПоиск: 5.9; IMDb: 5.7.
Ведьмы (2020)
Режиссёр: Роберт Земекис (трилогия «Назад в будущее», «Кто подставил кролика Роджера?», «Форрест Гамп», «Изгой»).
КиноПоиск: 5.7; IMDb: 5.3.
Советник (2013)
Режиссёр: Ридли Скотт («Чужой», «Бегущий по лезвию», «Гладиатор», «Марсианин», «Последняя дуэль»).
КиноПоиск: 5.6; IMDb: 5.4.
А в этом провалившемся фильме знаете кто снимался? Не только Брэд Питт и Макл Фассбендер. Кроме них тут Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Камерон Диас и Натали Дормер.
Восхождение Юпитер (2015)
Режиссёры: Лана и Лилли Вачовски (трилогия «Матрица», «Облачный атлас»).
КиноПоиск: 5.6; IMDb: 5.3.
Унесённые (2002)
Режиссёр: Гай Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Рок-н-рольщик», «Джентльмены»).
КиноПоиск: 5.8; IMDb: 3.6.
Кошки (2019)
Режиссёр: Том Хупер («Король говорит!», «Отверженные», «Девушка из Дании»).
КиноПоиск: 4.8; IMDb: 2.8.
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АНТИФИШКИ
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"Мрачные тени" ,"Восхождение Юпитер" - мне показались тоже интересными.
Я бы не особо верил "рейтингам". Если по IMDb поискать фильм "горбатая гора", то можно заметить рейтинг 7.7. За последние годы если в фильме нет гомосеков или лесбиянок, то рейтинг делится на 2. Без трансвеститов вообще фильм не попадает в любые рейтинги.