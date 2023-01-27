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Грустный финал: смерти киноперсонажей, заставившие зрителей прослезиться

Грустный финал: смерти киноперсонажей, заставившие зрителей прослезиться

Автор:
27 января 2023 22:45
Сообщество : Кино
Метки: герои фильмов   грустный финал   зрители   известные фильмы   кино   смерть персонажей   сцены из кино   
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За что мы любим кино? Во многом за возможность испытать море разных эмоций. Это прекрасно понимают и сами киноделы, умело манипулирующие нашими чувствами. Особенно когда создают моменты, заставляющие зрителей лить слёзы по погибшему герою фильма.

Казалось бы, персонаж вымышленный, однако умелый подход заставляет нас сопереживать ему как настоящему. Подобным примеров всегда хватало с избытком, и вот некоторые из них.


Довольно грустно наблюдать, как казнят человека, осуждённого по ошибке. Особенно, если это безобидный Джон Коффи из «Зелёной мили». Наверняка многие пустили слезу на сцене с электрическим стулом.

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В кино довольно много раз погибали настоящие войны. Не исключением стал и Боромир из «Властелина колец». Интересно, многие ли ожидали, что один из хранителей кольца так быстро покинет братство, пусть и с честью.

«Форест Гамп», без преувеличения, богат на эмоции. Не стала исключением и сцена, где Бамба погибает прямо на руках у главного героя.

Многие, кто смотрел кинофраншизу «Гарри Поттер», наверняка испытывали положительные эмоции от близнецов Уизли. Несмотря на то, что в последних картинах погибло довольно много героев, всё-таки большой утратой наравне с профессором Снеггом (и его культовым «всегда») стала гибель Фреда, ведь братья были неразлучны, а тут одного из них не стало.

Сколько бы раз люди не смотрели «Титаник», смерть от переохлаждения Джека вызывает жалость, а у некоторых и слёзы. Всё-таки Кэмерон смог растрогать даже самых скупых на проявление эмоций зрителей.

Несмотря на тяжесть картины «Мальчик в полосатой пижаме», многие верили в хеппи-энд. Однако его не случилось, ведь гибель сына начальника концлагеря Бруно и его юного друга, заключённого Освенцима Шмуэля оказалась ожидаемой, но от этого не менее грустной.

Большинство фильмов из супергероики заканчиваются хорошо,  однако «Мстители: Финал» выбиваются из этой колеи. Всё из-за смерти одного из ключевых персонажей всей вселенной – харизматичного Тони Старка. Очевидно, что многие просто не ожидали такого сюжетного поворота.

К слову, ещё одним примером из данного жанра может стать смерть Логана из одноимённого фильма. Ведь грустно смотреть, как вечно озлобленный и циничный мутант лишь перед самой смертью осознает, что же такое семья.

Ничто так не разрывает сердце, как гибель животных в кино. Особенно, если это твой единственный друг, как преданный пёс Сэма из фильма «Я – легенда».

А какая гибель в кино растрогала вас больше всего?

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Метки: герои фильмов   грустный финал   зрители   известные фильмы   кино   смерть персонажей   сцены из кино   
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19  комментариев
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30k
Андрей Иванов Час назад
Этих не жалко особо.

Вот кого жалко
Этих не жалко особо. Вот кого жалко
Этих не жалко особо. Вот кого жалко
Этих не жалко особо. Вот кого жалко
Этих не жалко особо. Вот кого жалко
Этих не жалко особо. Вот кого жалко
Этих не жалко особо. Вот кого жалко
Этих не жалко особо. Вот кого жалко
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52k
smakido Секунду назад
Фильм "Мираж" производства Рижской киностудии-главные герои:он и она прыгают с высокой скалы и разбиваются насмерть, но "в лапы" полиции не попадают.
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59k
Похабыч Минуту назад
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1k
Николай 2 минуты назад
всё это американская лажа. Вот настоящие эмоции! каждый раз ком в горле стоит
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4k
Peter Griffin 3 минуты назад
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18k
alexis 9 минут назад
Да ладно....
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13k
Kucher 18 минут назад
Если о животных вспоминать, то был такой фильм "Друг". Там Шакуров алкаша играл, а собаку Ливанов озвучивал. Может помните? Его давненько не показывали почему-то.
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20k
Евгений 18 минут назад
Из всего этого меня тронули только 1)Джон Коффи из "Зелёной мили", "Мальчик в полосатой пижаме",ну и пёс из "Я Легенда".
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473
Денис Веселов 22 минуты назад
"Идеальный мир" с К.Костнером.
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1k
Shurovik Полчаса назад
А вот насчет Логана вообще было неожиданно - он же мутант с хорошими регенеративными способностями. Из-за них он и выжил после вживления адамантия. А тут такое...
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1k
Shurovik Полчаса назад
"погибали настоящие войны" - воИны, Карл!
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4k
Александр Час назад
Белый Бим, чёрное ухо... И все остальные сравнения тут неуместны, как мне кажется...
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5k
Tuskub Час назад
ПГ-АМ однозначно!
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59k
Похабыч Час назад
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Антибиотик
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