Грустный финал: смерти киноперсонажей, заставившие зрителей прослезиться

Казалось бы, персонаж вымышленный, однако умелый подход заставляет нас сопереживать ему как настоящему. Подобным примеров всегда хватало с избытком, и вот некоторые из них.

Довольно грустно наблюдать, как казнят человека, осуждённого по ошибке. Особенно, если это безобидный Джон Коффи из «Зелёной мили». Наверняка многие пустили слезу на сцене с электрическим стулом.