Грустный финал: смерти киноперсонажей, заставившие зрителей прослезиться

За что мы любим кино? Во многом за возможность испытать море разных эмоций. Это прекрасно понимают и сами киноделы, умело манипулирующие нашими чувствами. Особенно когда создают моменты, заставляющие зрителей лить слёзы по погибшему герою фильма.
Казалось бы, персонаж вымышленный, однако умелый подход заставляет нас сопереживать ему как настоящему. Подобным примеров всегда хватало с избытком, и вот некоторые из них.
Довольно грустно наблюдать, как казнят человека, осуждённого по ошибке. Особенно, если это безобидный Джон Коффи из «Зелёной мили». Наверняка многие пустили слезу на сцене с электрическим стулом.
В кино довольно много раз погибали настоящие войны. Не исключением стал и Боромир из «Властелина колец». Интересно, многие ли ожидали, что один из хранителей кольца так быстро покинет братство, пусть и с честью.
«Форест Гамп», без преувеличения, богат на эмоции. Не стала исключением и сцена, где Бамба погибает прямо на руках у главного героя.
Многие, кто смотрел кинофраншизу «Гарри Поттер», наверняка испытывали положительные эмоции от близнецов Уизли. Несмотря на то, что в последних картинах погибло довольно много героев, всё-таки большой утратой наравне с профессором Снеггом (и его культовым «всегда») стала гибель Фреда, ведь братья были неразлучны, а тут одного из них не стало.
Сколько бы раз люди не смотрели «Титаник», смерть от переохлаждения Джека вызывает жалость, а у некоторых и слёзы. Всё-таки Кэмерон смог растрогать даже самых скупых на проявление эмоций зрителей.
Несмотря на тяжесть картины «Мальчик в полосатой пижаме», многие верили в хеппи-энд. Однако его не случилось, ведь гибель сына начальника концлагеря Бруно и его юного друга, заключённого Освенцима Шмуэля оказалась ожидаемой, но от этого не менее грустной.
Большинство фильмов из супергероики заканчиваются хорошо, однако «Мстители: Финал» выбиваются из этой колеи. Всё из-за смерти одного из ключевых персонажей всей вселенной – харизматичного Тони Старка. Очевидно, что многие просто не ожидали такого сюжетного поворота.
К слову, ещё одним примером из данного жанра может стать смерть Логана из одноимённого фильма. Ведь грустно смотреть, как вечно озлобленный и циничный мутант лишь перед самой смертью осознает, что же такое семья.
Ничто так не разрывает сердце, как гибель животных в кино. Особенно, если это твой единственный друг, как преданный пёс Сэма из фильма «Я – легенда».
А какая гибель в кино растрогала вас больше всего?
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Вот кого жалко