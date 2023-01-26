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Без диплома, но с талантом: звёзды кино, не имеющие актёрского образования

Без диплома, но с талантом: звёзды кино, не имеющие актёрского образования

Автор:
26 января 2023 20:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актерское мастерство   знаменитости   известные актеры   кино   кинозвезды   образование   таланты   
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Во многих профессиях нужно образование. Например, сложно представить врача без диплома. Однако актёр вполне может обходиться и без него, ведь главное развивать талант, заложенный с рождения. Именно поэтому среди звёзд хватает тех, кто не обучался театральному мастерству, но всё-таки смог добиться своего.

О них-то и пойдёт речь…


Семён Фарада по образованию был инженером-механиком по котельным установкам. Правда, всю жизнь его тянуло именно к искусству, поэтому он часто выступал в любительском театре и эстрадных группах. Именно через самодеятельность он и попал в большое кино.

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Аль Пачино в подростковом возрасте был бунтарём, поэтому его отчислили из Школы изобразительных искусств. Проблемы с учёбой серьёзно его рассорили семьей, из-за чего он и вовсе покинул дом. Будущая звезда трудилась и официантом, и почтальоном, и уборщиком – и всё ради актёрских курсов у Ли Страсберга.

Несмотря на то, что Сергей Бодров-младший был сыном известного режиссера, по образованию он историк-искусствовед. Более того, он даже не думал об актёрской карьере, трудясь то учителем, то кондитером, то спасателем на пляже. Продолжалось подобное до 1996 года, пока Бодров не познакомился с Балабановым, открывшим ему дорогу в кино.

Хоакин Феникс рос в секте «Дети Бога», пока родители не решились на смену образа жизни. Переехав в Лос-Анджелес, мать устроилась на телеканал NBC, куда позже взяла своих сыновей для участия в рекламных роликах. А ведь из образования у него нет даже колледжа, что не помешало ему стать талантливым актёром.

А вот в Юрии Никулине комиссия ВГИКа не увидела выдающихся способностей.  Тогда будущая звезда пошла в студию клоунады при Московском цирке. Лишь к 36 годам Никулин впервые попал в кино, однако очень быстро стал всенародным любимцем.

Ну и закончим Фаиной Раневской, которую не брали в театральные школы из-за присутствующего с детства заикания. Однако это не сломило будущую актрису, решившую добиться актёрского образования, но уже своими силами. Несмотря на долгий и тернистый путь актриса, чьи цитаты до сих пор не теряют популярность, дебютировала в кино в 38 лет.

А какие знаменитые и талантливые актёры или актрисы без образования известны вам?

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Метки: актерское мастерство   знаменитости   известные актеры   кино   кинозвезды   образование   таланты   
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11  комментариев
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32k
Юр21 51 минуту назад
Актёрское образование... Вон Ярмольник с образованием всю свою жизнь цыплёнка тапака показывал...
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22k
SolomonA Полчаса назад
Что значит - без диплома? Дипломы были у всех. Просто не киношные - но это не меняет сути. Советская система высшего образования была направлена на всестороннее развитие личности.
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9k
Фомич Полчаса назад
Талант и актерская школа нужна в театре. А в кино...Дали бы мне немного много денег, хорошего сценариста, талантливого режиссера и опытного оператора, я бы тоже скоро стал звездой )))
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18k
scorpick 38 минут назад
Подождите. Бодрова помню ещё во Взгляде с Листьевым. Задолго до Брата.
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73k
Viktor 48 минут назад
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73k
Viktor 55 минут назад
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17k
Вася Час назад
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Антибиотик
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