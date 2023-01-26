Без диплома, но с талантом: звёзды кино, не имеющие актёрского образования

Несмотря на то, что Сергей Бодров-младший был сыном известного режиссера, по образованию он историк-искусствовед. Более того, он даже не думал об актёрской карьере, трудясь то учителем, то кондитером, то спасателем на пляже. Продолжалось подобное до 1996 года, пока Бодров не познакомился с Балабановым, открывшим ему дорогу в кино.