Без диплома, но с талантом: звёзды кино, не имеющие актёрского образования

Во многих профессиях нужно образование. Например, сложно представить врача без диплома. Однако актёр вполне может обходиться и без него, ведь главное развивать талант, заложенный с рождения. Именно поэтому среди звёзд хватает тех, кто не обучался театральному мастерству, но всё-таки смог добиться своего.
О них-то и пойдёт речь…
Семён Фарада по образованию был инженером-механиком по котельным установкам. Правда, всю жизнь его тянуло именно к искусству, поэтому он часто выступал в любительском театре и эстрадных группах. Именно через самодеятельность он и попал в большое кино.
Аль Пачино в подростковом возрасте был бунтарём, поэтому его отчислили из Школы изобразительных искусств. Проблемы с учёбой серьёзно его рассорили семьей, из-за чего он и вовсе покинул дом. Будущая звезда трудилась и официантом, и почтальоном, и уборщиком – и всё ради актёрских курсов у Ли Страсберга.
Несмотря на то, что Сергей Бодров-младший был сыном известного режиссера, по образованию он историк-искусствовед. Более того, он даже не думал об актёрской карьере, трудясь то учителем, то кондитером, то спасателем на пляже. Продолжалось подобное до 1996 года, пока Бодров не познакомился с Балабановым, открывшим ему дорогу в кино.
Хоакин Феникс рос в секте «Дети Бога», пока родители не решились на смену образа жизни. Переехав в Лос-Анджелес, мать устроилась на телеканал NBC, куда позже взяла своих сыновей для участия в рекламных роликах. А ведь из образования у него нет даже колледжа, что не помешало ему стать талантливым актёром.
А вот в Юрии Никулине комиссия ВГИКа не увидела выдающихся способностей. Тогда будущая звезда пошла в студию клоунады при Московском цирке. Лишь к 36 годам Никулин впервые попал в кино, однако очень быстро стал всенародным любимцем.
Ну и закончим Фаиной Раневской, которую не брали в театральные школы из-за присутствующего с детства заикания. Однако это не сломило будущую актрису, решившую добиться актёрского образования, но уже своими силами. Несмотря на долгий и тернистый путь актриса, чьи цитаты до сих пор не теряют популярность, дебютировала в кино в 38 лет.
А какие знаменитые и талантливые актёры или актрисы без образования известны вам?
Источник:
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