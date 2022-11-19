По воле случая: актёры, получившие культовую роль без долгих прослушиваний

Каждый актёр мечтает об узнаваемых ролях, которые бы полюбились зрителю. Однако зачастую бесконечные кастинги и пробы оборачиваются провалом. Но бывают и исключения, когда роли доставались по воле случая, без каких-либо прослушиваний. Именно о таких везунчиках и пойдёт речь.
Например, Гарри Стайлз попал в «Дюнкерка» Нолана исключительно благодаря своей внешности, которая показалась многим старомодной. По словам режиссера, лицо актёра выглядело так, будто он до сих пор проживает в прошлом столетии.
А вот молодой Джонни Депп уж больно понравился дочери режиссёра «Кошмара на улице Вязов». Прежде чем сделать окончательный выбор, Уэс Крэйвен выложил перед ней фотографии потенциальных актёров. Без каких-либо колебаний она указала именно на Деппа.
Примечательно, что сам он пришёл на прослушивание исключительно для того, чтобы поддержать свою подругу.
Том Харди очень хотел роль в фильме «Воин», продемонстрировав настоящую дерзость. Вместо того, чтобы заселиться в отель и идти на прослушивание, он пришёл в дом кастинг-директора, где и пробыл почти неделю. Благодаря этому роль досталась именно ему.
Мэл Гибсон был далёк от Голливуда, когда решил попробовать свои силы на пробах в «Безумного Макса». Какого же было его удивление, когда роль ему предложили сразу. Всё дело в том, что лицо начинающего австралийского актёра было в синяках из-за неудачного похода в кафе. Постановщик на всё это посмотрел и увидел в нём того самого измученного героя.
Похожая история вышла и с Мэттом Лебланом, получившим роль Джоуи в «Друзьях» из-за падения лицом в унитаз. Всё дело в том, что на кастинг он пришёл со ссадиной, которую получил во время ночёвки у друга, когда просто споткнулся. Эта история очень понравилась создательнице шоу, поскольку она сочла историю соответствующей характеру героя сериала.
А вот Харрисон Форд появился в «Звёздных войнах» благодаря своему плотницкому таланту. Он выполнял мелкие поручения по ремонту в офисе Лукаса, и несмотря на то, что было 5 подходящих претендентов, культовая роль досталась именно ему.
Ну и закончим Сэмюэлем Л. Джексоном, получившим роль в «Криминальном чтиве» из-за своего плохого настроения перед кастингом. Придя на прослушивание, его перепутали с Лоуренсом Фишберном, что происходило и ранее. Актёр от этого пришёл в ярость, а продюсеры картины увидели в этом подходящую, а главное неподдельную экспрессию.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Заинтриговал! Кастинг-директор была женщина, надеюсь...)))
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