По воле случая: актёры, получившие культовую роль без долгих прослушиваний

Примечательно, что сам он пришёл на прослушивание исключительно для того, чтобы поддержать свою подругу.

Том Харди очень хотел роль в фильме «Воин», продемонстрировав настоящую дерзость. Вместо того, чтобы заселиться в отель и идти на прослушивание, он пришёл в дом кастинг-директора, где и пробыл почти неделю. Благодаря этому роль досталась именно ему.