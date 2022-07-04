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Редкие закулисные фото со съемок культовых фильмов

Редкие закулисные фото со съемок культовых фильмов

Автор:
04 июля 2022 23:15
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   за кадром   за кулисами   интересное   кино   фильмы   
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Пожалуй, каждый уважающий себя киноман мечтает хоть раз в жизни заглянуть на настоящую съемочную площадку и собственными глазами увидеть, как рождается знаменитая магия кино. К счастью, в наше время для этого не придется паковать чемоданы и бежать в Голливуд: ведь в интернете можно найти всё что угодно, включая самые редкие закулисные кадры.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   за кадром   за кулисами   интересное   кино   фильмы   
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Viktor 21 минуту назад
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