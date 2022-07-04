Редкие закулисные фото со съемок культовых фильмов

Пожалуй, каждый уважающий себя киноман мечтает хоть раз в жизни заглянуть на настоящую съемочную площадку и собственными глазами увидеть, как рождается знаменитая магия кино. К счастью, в наше время для этого не придется паковать чемоданы и бежать в Голливуд: ведь в интернете можно найти всё что угодно, включая самые редкие закулисные кадры.
1. Майкл Джордан демонстрирует, что может справиться и без магии кино, на съемках "Космического джема" (1996)
2. Дэниел Шайнерт и Дэниел Кван, режиссёры и сценаристы фильма "Всё везде и сразу" (2022), обсуждают бесчисленность мультивселенных на съемочной площадке
5. Рита Морено на заслуженном перекуре после утомительных танцев во время съемок "Вестсайдской истории" (1961)
6. Режиссер Джон М. Чу готовится к сцене большой вечеринки с участием Аквафины на съемках фильма "Безумно богатые азиаты" (2018)
8. Режиссер Крис Коламбус "колдует" с Дэниелом Рэдклиффом и Мэгги Смит на съемках "Гарри Поттера и философского камня" (2001)
10. Режиссер и сценарист Сэм Рэйми болтает с Тоби Магуайром и Кирстен Данст на нью-йоркской крыше на съемках "Человека-паука" (2002)
11. Стивен Спилберг объясняет динозавру, как правильно динозаврить, на съемках фильма "Парк юрского периода 2: Затерянный мир" (1997)
13. Кира Найтли слушает указания режиссера Джо Райта на съемках "Гордости и предубеждения" (2005)
18. Режиссер Джеймс Кэмерон дает указания Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо на съемках "Титаника" (1997)
19. Питер Джексон и Орландо Блум в образе Леголаса на съемках фильма "Властелин колец: Две крепости" (2002)
22. Шарлиз Терон общается с режиссером Джорджем Миллером на съемках фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015)
23. Дуэйн "Скала" Джонсон и режиссер Стивена Соммерс на съемках фильма "Мумия возвращается" (2001)
25. Режиссер Джеймс Кэмерон зависает с Терминатором и Джоном Коннором на съемках "Терминатора 2" (1991)
27. Эрни Хадсон, Гарольд Рэмис, режиссер Айвен Райтман, Дэн Эйкройд и Билл Мюррей позируют у любимой машины на съемках фильма "Охотники за привидениями 2" (1989)
28. Режиссер Джордж Лукас наблюдает, как Иэн Макдермид и Сэмюэл Л. Джексон тренируются сражаться на световых мечах, на съемках "Мести ситхов" (2005)
29. Знаменитый гример Джон Кальоне-младший работает над Джокером Хита Леджера на съемках "Темного рыцаря" (2008)
30. Режиссер Дэвид Лоури дает указания Ральфу Айнесону и Деву Пателю на съемках "Зеленого рыцаря" (2021)
31. Художник Марк Хенн рисует Белль во время работы над мультфильмом "Красавица и чудовище" (1991)
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 30 неизвестных фактов о фильмах Квентина Тарантино
- Знаменитые сцены в кино, которые режиссеры позаимствовали из других картин
- Их карьера пострадала из-за одной роли
- Кудряшка Сью: что стало с обаятельной девчонкой
- 8 событий из исторических фильмов, которые произошли на самом деле