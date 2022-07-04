Редкие закулисные фото со съемок культовых фильмов

Пожалуй, каждый уважающий себя киноман мечтает хоть раз в жизни заглянуть на настоящую съемочную площадку и собственными глазами увидеть, как рождается знаменитая магия кино. К счастью, в наше время для этого не придется паковать чемоданы и бежать в Голливуд: ведь в интернете можно найти всё что угодно, включая самые редкие закулисные кадры.