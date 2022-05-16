15 актеров киновселенной Marvel, которые потребовали что-то поменять в их персонажах

Актер рассказал Insider, как предложил свой вариант этой сцены: «Было бы интересно, если бы еще в Америке, когда она была маленькой и была в ужасе от того, что ее забрали из семьи, Красный Страж посадил бы ее в машину и катался с ней под «American Pie». Поэтому с тех пор она просит папу поставить кассету».

Он продолжил: «Итак, для этой сцене в спальне, я думаю: он плохой отец, что он может сделать в конце этой сцены? Этот нарцисс, у которого все равно большое сердце. И поэтому он упоминает песню, как бы говоря: "Я пытался"».