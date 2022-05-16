15 актеров киновселенной Marvel, которые потребовали что-то поменять в их персонажах

В наши дни едва ли не каждый второй фильм или сериал основаны на книге, реальном событии или комиксе. Однако все эти адаптации в той или иной мере переосмысливают уже знакомых нам персонажей, и зачастую к созданию нового образа прикладывают руку сами актеры. И вот несколько примеров того, как это происходило в киновселенной Marvel.
1. В 2018 году Элизабет Олсен заявила, что хотела бы изменить костюм Алой Ведьмы, чтобы «это был не просто корсет с декольте».
Несколько лет спустя она приняла участие в разработке нового костюма для сериала Ванда/Вижн, и ее отзывы на первоначальную концепцию сформировали окончательный дизайн.
2. Изначально режиссер «Мстителей» Джосс Уидон хотел «отделить персонажей от их систем поддержки, чтобы создать необходимую для команды изоляцию», в том числе — разлучить Тони Старка и Пеппер Поттс.
Однако Роберт Дауни-младший настоял на том, чтобы в фильм включили любовный интерес его персонажа, потому что «он не хотел быть каким-то сумасшедшим одиноким парнем, он хотел быть сумасшедшим парнем в отношениях». По словам Уидона, именно Дауни уговорил Гвинет Пэлтроу присоединиться к проекту.
3. Сыграв Тора в двух сольных и двух общих фильмах, Крис Хемсворт начал чувствовать «раздражение и скуку», поэтому встретился с президентом Marvel Studios Кевином Файги и сказал ему, что следующий фильм о боге грома должен быть «смешнее» и «непредсказуемым».
Файги прислушался к мнению актера и, поскольку отделение Marvel Studios от Marvel Entertainment предоставляло больше творческой свободы, разрешил режиссеру Тайке Вайтити относиться к «Тору: Рагнарёк» как к комедии. Вайтити в свою очередь пояснил, что с «демонтажем и разрушением старой идеи» и новым взглядом на персонажей «Рагнарёк», по сути, — новый первый фильм о Торе.
4. В фильме «Тор: Рагнарёк» Тесса Томпсон хотела подтвердить на экране, что Валькирия бисексуальна. Она предложила эту идею Вайтити и убедила его снять сцену, в которой женщина покидает комнату Валькирии.
Сцену в итоге вырезали, хотя Вайтити до последнего боролся за то, чтобы оставить ее в фильме. Несмотря на это, Томпсон подтвердила, «первостепенной задачей» Валькирии в предстоящем фильме «Тор: Любовь и гром» будет найти свою королеву.
5. Когда Скарлетт Йоханссон впервые увидела костюм Черной вдовы для «Железного человека 2», она почувствовала «панику, которая продлилась примерно полдня» из-за того, насколько плотно он облегал фигуру.
«После перехода от «Железного человека» к «Мстителям» ее образ изменился. Думаю, отчасти это связано с тем, что я просто завоевала доверие руководителей Marvel и как бы осела в образе и могу принимать решения от ее лица», — сказала Йоханссон в интервью Fatherly.
Для последнего фильма с участием персонажа художник по костюмам Джени Темиме добавила костюму Черной вдовы резиновую основу и эластичные припуски на швы, и Йоханссон назвала его «самым удобным».
6. После фильм «Люди Икс 2» Хэлли Берри сказала, что вернется во франшизу только в том случае, если в сценарии у Шторм будет «больше работы».
Она также хотела, чтобы Шторм была больше похожа на себя из комиксов, потому что фанаты «приставали к ней на улице и громко выражали недовольство» тем, что Шторм не летала со своим плащом и не участвовала в драках. В итоге, благодаря Берри, Шторм сыграла более важную роль в фильме «Люди Икс: Последняя битва».
7. Винсент Д'Онофрио не хотел прощаться с Уилсоном Фиском/Кингпином после закрытия «Сорвиголовы». «Я очень сильно хочу снова сыграть этого персонажа, — сказал он ScreenRant. — Мне нравится этот персонаж. Мне просто нужно подождать, пока Marvel позовет меня».
Несколько лет спустя началась работа над сериалом «Соколиный глаз», и Marvel потребовалась «действительно серьезная угроза, вроде чего-то, что… заставило бы Элеонору Бишоп трястись от страха, а Соколиного Глаза… немного испугаться», и Файги сказал: «А что, если это будет Кингпин?». После этого Файги позвонил актеру с предложением присоединиться к киновселенной Marvel, и тот, само собой, не собирался упускать такую возможность.
8. Когда Микки Рурк встретился с Файги и режиссером Джоном Фавро по поводу роли Ивана Ванко/Хлыста в «Железном человеке 2», у него было три требования к персонажу — волосы в пучке, русский акцент и птица.
Все три его требования были выполнены, и Дауни, как сообщается, согласился урезать свой гонорар, чтобы создатели фильма могли заплатить Рурку. Однако большую часть работы над персонажем, которую Рурк проделал с Фавро, в конечном итоге вырезали из фильма, что сильно задело актера.
9. Когда Лупита Нионго впервые прочитала сценарий «Черной пантеры», она обсудила его с режиссером Райаном Куглером, потому что они оба «очень хотели, чтобы [Накия] была чем-то большим, чем просто любовный интерес ... [и] хотели, чтобы она имела собственную цель, занимала собственное пространство, а также, конечно же, поддерживала Т'Чаллу».
«Мы работали помимо прочего над тем, чтобы сделать ее неотъемлемой частью главного конфликта истории на тему того, должны ли границы быть открытыми», — сказала Нионго в интервью Hollywood Reporter.
10. Эванджелин Лилли присоединилась к актерскому составу «Человека-муравья» в роли Хоуп ван Дайн/Осы после того, как сценарист и режиссер Эдгар Райт покинул проект, но до того, как его сценарий полностью переписали, так что у нее «была возможность сказать что-то вроде: “Эй, а почему бы вам не сделать мою героиню сильной и дать ей действительно целую арку?”».
«[Marvel] были очень сговорчивы и открыты ко всем предложениям, которые я выдвигала, и к моим просьбам, например: «А как насчет этого? или «Мы можем поступить с ней вот так». И затем они заходили еще дальше», — сказала она Collider.
11. Во время съемок концовки фильма «Человек-паук: Нет пути домой», Том Холланд «то и дело останавливался и говорил: "Мне очень жаль, но я просто не верю тому, что говорю"».
Тогда режиссер Джон Уоттс отвел его в сторону, они обсудили сцену и сошлись на том, что она должна быть другой. «Мы сели, просмотрели ее и придумали новую идею. Затем мы представили ее сценаристам, они переписали сцену, и в итоге получилось отлично», — сказал Холланд GQ.
12. Сэмюэл Л. Джексон «так долго играл Ника Фьюри, что [он знает], как он звучит и… как он думает и что он чувствует», поэтому он часто помогает сценаристам Marvel найти «голос» своего персонажа.
«Бывают моменты, когда я в процессе проговаривания или заучивания реплик на следующий день или сцены, которую мы снимаем, могу сказать: «Сценарист знает, что он хочет сказать, но он этого не говорит, так что позвольте мне помочь», и потом пишу это, — рассказал актер Collider. — На следующий день, когда я прихожу, я отвожу этого человека в сторонку и говорю: «Послушай, я знаю, что ты написал так, но вот вариант как сказать это лучше, как сказал бы это Ник Фьюри», и он такой: «Боже мой. Ну, ты и есть Ник Фьюри, поэтому ладно».
13. В первоначальной версии сцены из «Черной вдовы», в которой Алексей Шостаков/Красный Страж пытается утешить Елену Белову, он должен был просто сказать что-то и уйти после того, как она прогонит его, но Дэвид Харбор хотел сделать эту сцену более глубокой.
Актер рассказал Insider, как предложил свой вариант этой сцены: «Было бы интересно, если бы еще в Америке, когда она была маленькой и была в ужасе от того, что ее забрали из семьи, Красный Страж посадил бы ее в машину и катался с ней под «American Pie». Поэтому с тех пор она просит папу поставить кассету».
Он продолжил: «Итак, для этой сцене в спальне, я думаю: он плохой отец, что он может сделать в конце этой сцены? Этот нарцисс, у которого все равно большое сердце. И поэтому он упоминает песню, как бы говоря: "Я пытался"».
14. Флоренс Пью «очень хотела, чтобы Елена была странной и необычной, чтобы у нее был странный тайминг, и она круто дралась».
Режиссер Кейт Шортленд позволила ей «мыслить свободно, самой создать этого персонажа и сделать ее настолько странной, насколько этого хотелось [Пью]».
15. Крис Эванс долго не решался согласиться на главную роль в фильме «Капитан Америка: Первый мститель», и когда он, наконец, присоединился к актерскому составу, он сразу дал понять, что его персонаж должен быть серьезным.
Сценарист Кристофер Маркус сказал в интервью Yahoo: «У него было очень хорошее понимание Капитана Америки в плане того, что если этот парень должен состояться как персонаж и как авторитетная фигура в будущем, то он должен сразу же быть серьезным, независимо от ситуации». Это помогло сценаристам понять, «что Стив Роджерс родился Капитаном Америкой, просто у него не было его тела». Маркус добавил, что Эванс даже вырезал из сценария пару шуток.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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