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Знаменитые сцены в кино, которые режиссеры позаимствовали из других картин

Знаменитые сцены в кино, которые режиссеры позаимствовали из других картин (6 фото)

Автор:
25 ноября 2021 18:07
Сообщество : RealFishki
Метки: голливуд   интересное   кино   режиссеры   факты   фильмы   
1129
6
Киноиндустрия существует достаточно давно. Сейчас довольно сложно снять идею, написать сценарий, которого никогда не было.
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Метки: голливуд   интересное   кино   режиссеры   факты   фильмы   
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6  комментариев
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12k
Енот Полиграфович 40 минут назад
Сцена перестрелки на лестнице в здании вокзала в "Неприкасаемых" позаимствована из "Броненосца "Потемкин""- расстрел на лестнице и скатывающаяся вниз детская коляска...Тоже известная сцена фильма.
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935
Лимонадный Джо 11 минут назад
Нечего криминального не вижу. И если я не видел те сцен,с которых скопировано,то уж это посмотрю с удовольствием. Воздам должное оригиналу и копии!
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26k
Григорий 43 минуты назад
Тарантина не ворует, а косплеит. Большая разница, поскольку узнавание в сценах кусков старого кино вызывают улыбку. Например желтенький костюмчик с черными полосками.
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