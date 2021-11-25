Знаменитые сцены в кино, которые режиссеры позаимствовали из других картин

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Киноиндустрия существует достаточно давно. Сейчас довольно сложно снять идею, написать сценарий, которого никогда не было.
Не стоит ругать создателей фильма за это. Ведь если то, что было придумано, - работает, то зачем изобретать новый велосипед, который еще не факт, что поедет. Так кто же из авторов фильмов был пойман зрителями на этом "воровстве"?
"Звездные войны" (Джордж Лукас)
Если вдруг вы не видели черно-белый научно-фантастический сериал "Флэш Гордон покоряет Вселенную", то посмотрите. Вы мгновенно узнаете уплывающие вверх и вдаль титры из всемирно известной франшизы.
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"Танго и Кэш" (Андрей Кончаловский)
Та самая сцена, где по грузовику стреляют в упор скопирована из "Полицейской истории" Джеки Чана. Разница была лишь в том, что Чан стрелял в воздух. Но именно ему принадлежит первоисточник.
"Сияние" (Стэнли Кубрик)
В книге Стивена Кинга Джек Торранс, в апогее своего безумия, орудовал молотком, вынося дверь. Но Кубрику так понравилась сцена выноса двери топором в шведском фильме "Возница" 1920 года, что он внес в сценарий своего фильма некие коррективы.
"Шалун"(Кинен Айвори Уэйанс)
Мультфильм-сериал "Луни Тюнз" стал настоящей классикой в своем жанре. И вдохновителем для режиссеров. Если вы его видели, то точно узнали сцену с битой, под которую в свое время попал несчастный Багз Банни. Эту же тематику позаимствовали в свое время и создатели "Тома и Джерри".
"Криминальное чтиво" (Квентин Тарантино)
Тарантино, бесспорно, один из лучших современных режиссеров. И отличный мастер копирования чужих удачных сцен. Самая известная, культовая сцена из "Криминального чтива" - твист главных героев - был взят из фильм Феллини "8 с половиной". Но Квентин, стоит признать, честно признается в своих "кражах".
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