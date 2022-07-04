Будильник для красноармейца: что за странные огромные часы носил товарищ Сухов?

Что заставило ввести их в обиход? Печальные события – войны. После второй половины XIX века карманные часы стали уже явлением довольно распространенным, и их использовали многие офицеры. Но такая громоздкая штука в полевых условиях – не самое удобное решение. И специально для военных разработали особые кожаные чехлы, позволявшие носить карманные часы на руке. Постепенно традиция распространилась и в среде гражданского населения. Собственно, это и объясняет наличие необычного аксессуара у Сухова: действие фильма разворачивается в годы Гражданской войны. И наручных часов в обычном понимании в то время еще не было. Действительно широкое – массовое распространение они получили только в 30-е годы.