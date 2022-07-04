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Будильник для красноармейца: что за странные огромные часы носил товарищ Сухов?

Будильник для красноармейца: что за странные огромные часы носил товарищ Сухов?

Автор:
04 июля 2022 11:31
Сообщество : Факты
Метки: Аксессуар   Белое солнце пустыни   карманные   кино   наручные   товарищ Сухов   часы   
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Фильм-легенда, который смотрят и пересматривают. А цитаты из «Белого солнца пустыни» давно ушли в народ.

Но есть у картины еще вопросы и загадки. К примеру, зачем аскету товарищу Сухову такие огромные и нелепые часы? Просто китч и безвкусица какая-то. Но на то были причины.


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На самом деле нелепый вид хронометра объясняется тем фактом, что они предназначены для ношения в кармане, а не запястье. Это сегодня наручные часы самого разного дизайна – обычное повсеместное явление. А вплоть до середины позапрошлого века широкого распространения они не имели.


Что заставило ввести их в обиход? Печальные события – войны. После второй половины XIX века карманные часы стали уже явлением довольно распространенным, и их использовали многие офицеры. Но такая громоздкая штука в полевых условиях – не самое удобное решение. И специально для военных разработали особые кожаные чехлы, позволявшие носить карманные часы на руке. Постепенно традиция распространилась и в среде гражданского населения. Собственно, это и объясняет наличие необычного аксессуара у Сухова: действие фильма разворачивается в годы Гражданской войны. И наручных часов в обычном понимании в то время еще не было. Действительно широкое – массовое распространение они получили только в 30-е годы.


Сложно сказать, какую именно марку выбрали для персонажа. Но если судить по дизайну, то с высокой долей вероятности это может быть изделие отечественной компании «Павелъ Буре» либо швейцарского бренда «Генри Мозер и Ко». Продукция этих двух предприятий была особенно широко распространена в нашей стране. Их часы носили Николай II, Ленин, Сталин и другие видные политические деятели.


Именно со Швейцарией была связана основная часть производства. Тот же «Павелъ Буре» тоже имел швейцарские корни. Делали часы и ювелиры  «Дома Фаберже».


В послевоенные годы часовое производство, как и многие другие отрасли, ожидаемо пришло в упадок. Постепенный рост наметился в 30-е. Технологии производители закупали в Швейцарии и Штатах. Полвека спустя в Союзе производилось в общей сложности 75 млн различных видов часов в год.


Сейчас для многих это больше модный аксессуар типа шейного платка или кольца. А чтобы узнать, который час, народ тянется за смартфоном. Жаль, ведь часы – это маленькая клетка для бесконечного времени, создающая иллюзию его подчинения.

Источник:

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Метки: Аксессуар   Белое солнце пустыни   карманные   кино   наручные   товарищ Сухов   часы   
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Сергей 56 минут назад
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Frank Borman Полчаса назад
Аксессуар комрейда Сухова был вотч Павел Буре. Именно такой бренд был трендом в царской России.
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26k
Ваня 38 минут назад
у товарища сухова был специальный ремешок для ношения карманных часов на руке... так что по теме не зачет...
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