Часы Сухова в фильме "Белое солнце пустыни" (1969)

Кстати, часы на то время были реально красивыми и привлекали внимание не только по сюжету фильма, но и в реальной жизни, на съемках. По воспоминаниям тех, кто имел отношение к производству фильма, в Дагестане во время съемок украли довольно много реквизита, в числе которого были и часы Сухова.

Обратились в местную милицию, но результата не было.

Потом режиссер Владимир Мотыль решил попросить местного авторитета помочь с поиском часов, но тот тоже не горел желанием заниматься каким-то там реквизитом даже за вознаграждение. И лишь когда ему пообещали дать небольшую роль в фильме, дело сразу пошло на лад. И часы, и большую часть реквизита сразу нашли и вернули.

Роль ему дали сыграть, одного из членов банды Абдулы. Говорят, что вот такой вот он был авторитет.