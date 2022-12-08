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Часы Сухова в фильме "Белое солнце пустыни" (1969)

Часы Сухова в фильме "Белое солнце пустыни" (1969)

Автор:
08 декабря 2022 10:25
Метки: Белое солнце пустыни   сухов   часы   
397
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"Белое солнце пустыни" - один из самых любимых фильмов россиян, о создании образов героев которого мы, к сожалению, знаем очень мало, ну не давали художники фильма интервью.

А вот образ Сухова , например, интересен наличием гигантских часов у него на руке.

Почему же его часы такие огромные?

Фильм "Белое солнце пустыни"был снят по одноименной киноповести Валентина Ежова. Автор всего парой строк описывает наградные наручные часы главного героя:
"Они были величиной почти с будильник, сверкали как новенькие, но, к сожалению, не работали. Все же Сухов обрадовался этим часам больше, нежели револьверу, поскольку оружия в своей военной жизни он перевидал немало, а наручные часы увидел впервые. Карманные – встречались, а вот наручные, да еще такие выдающиеся – никогда".

В 2012 году в Самаре был открыт памятник товарищу Сухову - с огромными часами на запястье, которые сразу же стали неким талисманом, народ их тщательно трет на счастье, дотер уже вот до такого блеска.

По книге Сухов определял время.. лопатой!


Помните в начале фильма он втыкает лопату в песок, а потом роняет её... Вся тонкость в том, что на черенке лопатки зарубки соответствующие времени суток.. Он измерял время по тени, по сути, это простейшие солнечные часы... Сухов надеялся по возвращению в Нижний Новгород наградные наручные часы отремонтировать.

А большие они такие, потому что это переделанные карманные часы под использование на руке. В то время существовали специальные ремешки, позволяющие использовать большие карманные часы в роли наручных. Стоит учитывать, что диаметр карманных часов был в пределах 70 мм, плюс выступающая головка подзавода. Весили они тоже прилично, около 250 граммов, ну и смотрелись на запястье внушительно.

Cословия, которые могли себе часы позволить, еще в начале ХХ века носили только карманные часы. Но войны распорядились по-своему. Часы были нужны для сверки времени на фронтах, a карманные часы были катастрофически неудобными для ношения в военной форме.

Народные умельцы быстро придумали кожаные ремешки для руки. В то время это был прорыв, потому что значительно упростилось ношение. А часы получили название "траншейные / окопные" и довольно быстро такая мода получила популярность среди офицеров и отличившихся солдат.

Первыми карманные часы на руке стали носить лётчики. Тогда их называли авиаторы или воздухоплаватели. На первых "еропланах" этажерках не было никаких приборов. Пилоты засекали и контролировали время работы мотора, а значит и сколько топлива осталось. Каждый раз лезть в карман за часами не очень было удобно... А позднее мода на ношение часов на руке  распространилась на гражданское общество.

Такую переработанную модель карманных часов и носит легендарный красноармеец Федор Сухов.

В книге нет подробного описания модели, но, судя по кадрам фильма и мнению фанатов (создатели фильма интервью не давали)  это скорее всего Павел Буре (Paul Buhre), хотя есть шанс на H. Moser&Cie

Павел Буре (Paul Buhre) и H. Moser&Cie были наиболее распространенными карманными часами на территории Российской империи. Часы этих марок в разное время носили и Николай II, и Ленин, и Сталин. Обе компании имеют швейцарские корни, хотя часовая компания Павел Буре (Paul Buhre) считалась российской, поскольку была создана выходцем из Швейцарии, осевшем в Российской империи. Еще часы изготовлял ювелирный дом Фаберже, но у них не было аналогичных моделей.

После революции и во время Гражданской войны часовое производство пришло в упадок и из страны ушли все иностранные производители.  Собственное часовое производство было массово налажено в СССР в 1927 году. То есть на момент Гражданской войны подобные часы были огромной редкостью и ценностью, даже неработающие.

В фильме Сухов с гордостью носит часы поверх рукава гимнастерки, но это, возможно, не понты, так в пустыне многие и сейчас носят. Если на жаре носить часы с ремешком на руке под гимнастеркой (рубашкой), то от пота они будут все время мокрые и руке будет неприятно, а так вроде как более-менее нормально.


Однако это желание "выпендриться" однажды все-таки спасло красноармейцу жизнь, когда часами он отвлек нукера Абдуллы и отобрал у того маузер.



Владимир Мотыль рассказывал, что этот трюк с часами придумал Георгий Юматов, который поначалу должен был играть главную роль.

Кстати, часы на то время были реально красивыми и привлекали внимание не только по сюжету фильма, но и в реальной жизни, на съемках. По воспоминаниям тех, кто имел отношение к производству фильма, в Дагестане во время съемок украли довольно много реквизита, в числе которого были и часы Сухова.


Обратились в местную милицию, но результата не было.


Потом режиссер Владимир Мотыль решил попросить местного авторитета помочь с поиском часов, но тот тоже не горел желанием заниматься каким-то там реквизитом даже за вознаграждение. И лишь когда ему пообещали дать небольшую роль в фильме, дело сразу пошло на лад. И часы, и большую часть реквизита сразу нашли и вернули.


Роль ему дали сыграть, одного из членов банды Абдулы. Говорят, что вот такой вот он был авторитет.

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Метки: Белое солнце пустыни   сухов   часы   
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1k
Сид 2 часа назад
Почему у Сухова часы то на левой руке, то на правой?
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3k
Трям 2 часа назад
По пятому или уже по десятом кругу?
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Шурман 2 часа назад
Про эти карманные часы знают все кто родился в СССР , сейчас зачем про это рассказывать ? ну задумка была у создателя фильма . Еще автор расскажи как закапывали Саида , он там в бочке сидел прикопанный песком .
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