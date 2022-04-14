FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Кино 6299 постов • 1161 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Зачем Спартак Мишулин во время съемок фильма «Белое солнце пустыни» носил парик?

Зачем Спартак Мишулин во время съемок фильма «Белое солнце пустыни» носил парик? (5 фото)

Автор:
14 апреля 2022 09:41
Сообщество : Кино
Метки: Белое солнце пустыни   Спартак Мишулин   актер   кино   парик   роль   факты   фильм   фото   
722
5

За свою карьеру Спартак Мишулин снялся в большом количестве фильмов. Многие зрители знают его как Карлсона из ленты «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Другим актер запомнился как пан Директор из фильма «Кабачок «13 стульев». Однако абсолютному большинству Спартак Мишулин знаком по «Белому солнцу пустыни» режиссера Владимира Мотыля.

В картине ему досталась роль Саида - одинокого воина-мстителя, большинство фраз которого стали крылатыми. Чтобы максимально соответствовать образу и выглядеть на экране как коренной житель Средней Азии, Мишулину пришлось распрощаться с густой шевелюрой.

×
×

Для повседневной жизни Спартаку Васильевичу сделали парик. Причем его сделали даже не для красоты - актеру была важна конспирация. Оказывается, он снимался в «Белом солнце пустыни» в тайне от коллег по Московскому театру Сатиры.

Дело в том, что худрук Валентин Плучек в разгар театрального сезона категорически запрещал актерам играть в кино. Мишулин это прекрасно знал и во избежание скандала начал носить густой парик. Долгое время ему удавалось держать коллег в неведении, пока однажды не случилось страшное...

Во время репетиции в театре парик Мишулина предательски сполз с его головы. И все это на глазах Валентина Плучека. Ему хватило доли секунды, чтобы все понять.

- «Снимаешься!» - в гневе выкрикнул худрук. - «Говори, у кого?!»

- «У Мотыля» - ответил Спартак Васильевич.

В этот момент вся труппа замерла в ожидании грядущего скандала... Плучек выдержал паузу и ответил:

- «У Мотыля - можно!»

Как выяснилось в дальнейшем, худрук уважительно относился к Владимиру Мотылю за его шедевральную картину «Женя, Женечка и «Катюша». Валентин Плучек был уверен, что режиссер такого калибра не снимет низкопробный фильм.

Но на этом приключения Мишулина и его парика не закончились. Они снова умудрились устроить переполох, правда на этот раз в общественном транспорте.

Спартак Васильевич носил парик довольно долго. Со временем он настолько привык к нему, что начал ощущать его как обыкновенную кепку. Однажды в автобусе артист повстречался со своим давним приятелем, которого не видел уже несколько месяцев. Решив его поприветствовать, Мишулин снял «кепку» и помахал ей...

Люди в автобусе были в сильном «удивлении». Поговаривают, одну бабушку даже пришлось откачивать...

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Белое солнце пустыни   Спартак Мишулин   актер   кино   парик   роль   факты   фильм   фото   
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Illuminat Час назад
Артисты такого уровня в автобусах ездили. А сейчас поющие трусы целый автопарк имеют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
Константин 42 минуты назад
Мишулин - талант!
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33
ПчЁла Час назад
Откровенно говоря, по Белому солнцу я его вообще не помню...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
Грустный Кот ПчЁла Час назад
тем и хорош.... сам никогда бы не угадал что Саида - Мишулин играет....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

466394



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Нью-Йорке на Таймс-сквер прогремел мощный взрыв
0
200
В Нью-Йорке на Таймс-сквер прогремел мощный взрыв
Отзывы - огонь! 20 комментариев, которые читаешь, как хороший роман
2
28
Отзывы - огонь! 20 комментариев, которые читаешь, как хороший роман
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром!
0
0
С добрым утром!
Рогозин сообщил, когда появится российская многоразовая ракета «Амур-СПГ»
0
6
Рогозин сообщил, когда появится российская многоразовая ракета «Амур-СПГ»
Как заработать в кризис: 3 топовых идеи
Как заработать в кризис: 3 топовых идеи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшая цитата
1
1

Лучшие демотиваторы
Зачатие вегана
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Ватермарк#факты#подборка#Приколы#картинки#фотографии#дети#Жизнь
#Юмор#интересно#мир#интересное#забавно#Еда#СССР#Россия#комментарии#неудача
#прикол#люди#в мире#история#неожиданно#знаменитости#США#кот#смешно#Украина
Молодые жены богачей, оставшиеся ни с чем (18 фото) Молодые жены богачей, оставшиеся ни с чем (18 фото) Евгений Герасимов: почему актер бросил кино и ушел в политику Евгений Герасимов: почему актер бросил кино и ушел в политику 8 интересных фактов о фильме «Папа» 8 интересных фактов о фильме «Папа» 10 интересных фактов о фильме «Пираты XX века» 10 интересных фактов о фильме «Пираты XX века» "Трудная мишень": интересные факты и фото со съёмок "Трудная мишень": интересные факты и фото со съёмок "Кикбоксёр": интересные факты и фото со съёмок фильма "Кикбоксёр": интересные факты и фото со съёмок фильма

На что жалуетесь?

Вернуться