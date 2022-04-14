Зачем Спартак Мишулин во время съемок фильма «Белое солнце пустыни» носил парик?

Дело в том, что худрук Валентин Плучек в разгар театрального сезона категорически запрещал актерам играть в кино. Мишулин это прекрасно знал и во избежание скандала начал носить густой парик. Долгое время ему удавалось держать коллег в неведении, пока однажды не случилось страшное...

Во время репетиции в театре парик Мишулина предательски сполз с его головы. И все это на глазах Валентина Плучека. Ему хватило доли секунды, чтобы все понять.