Что за часы носил товарищ Сухов из фильма "Белое солнце пустыни"?

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Если вы внимательно смотрели фильм "Белое солнце пустыни", то наверняка обратили внимание на большие наручные часы товарища Сухова. Разбираемся, что за модель носил красноармеец.
Если вы не только фанат фильма "Белое солнце пустыни", но читали и книгу, по которой было создано легендарное кино, то помните, что часы Федору вместе с именным револьвером вручил комбриг М. Н. Кавун. Такой ценный подарок, разумеется, был получен не просто так, а за проявленную смелость и отвагу при взрыве плотины местного курбаши Аслан-бая, который оставил без воды дехкан.
И хотя часы были не на ходу, Сухову они нравились. Он надеялся по возвращению в Нижний Новгород их отремонтировать. В книге нет подробного описания модели, но, судя по кадрам фильма, это могли бы быть часы Павел Буре с наручным ремешком.
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До 1900 года больше в ходу были карманные часы, а в начале начале XX века военные стали носить их на запястье, вставляя их в специальные ремни–кожухи. После появились и наручные модели, которые вместо кольца были оснащены заводной рифленой головкой, утопленной в корпусе.
Если присмотреться, у этих часов Сухова нет головки для завода, а носит он их на поверх рукава гимнастерки - словом, гордится и форсит. Время командир в фильме определял по солнцу, используя сапёрную лопатку.
Однако это желание "выпендриться" однажды все-таки спасло красноармейцу жизнь, когда часами он отвлек нукера Абдуллы и отобрал у того маузер.
Однако это желание "выпендриться" однажды все-таки спасло красноармейцу жизнь, когда часами он отвлек нукера Абдуллы и отобрал у того маузер.
Кстати, часы были реально красивыми и привлекали внимание не только по сюжету фильма, но и в реальной жизни, на съемках. По воспоминаниям тех, кто имел отношение к производству фильма, в Дагестане во время съемок картины украли довольно много реквизита, в числе которого были и часы Сухова.
Обратились в милицию, но без результата. Потом режиссер Владимир Мотыль решил попросить местного авторитета помочь с поиском часов, но тот тоже не горел желанием заниматься каким-то там реквизитом даже за вознаграждение. И лишь когда ему пообещали дать небольшую роль в фильме, дело пошло на лад. И часы, и большую часть реквизита вернули. Какая роль досталась авторитету - тайна, покрытая мраком.
Обратились в милицию, но без результата. Потом режиссер Владимир Мотыль решил попросить местного авторитета помочь с поиском часов, но тот тоже не горел желанием заниматься каким-то там реквизитом даже за вознаграждение. И лишь когда ему пообещали дать небольшую роль в фильме, дело пошло на лад. И часы, и большую часть реквизита вернули. Какая роль досталась авторитету - тайна, покрытая мраком.
Похожие часы на те, что носил товарищ Сухов, можно найти и сейчас. "Павел Буре" 1908 года выпуска с диаметром корпуса 70 мм на интернет-площадках по продаже антиквариата предлагают за 22000 - 35000 рублей. Есть модели и подороже, если корпус в отличном состоянии, без потертостей. А ремешок как у Сухова можно изготовить на заказ за 2000-4000 тысячи.
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Каким-таким "мраком", когда вы сразу же ниже выложили фото этого авторитета в образе?
Да... Дорогие нынче ремешки .... Часов за один ремешок почти сто выходит.