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Что за часы носил товарищ Сухов из фильма "Белое солнце пустыни"?

Что за часы носил товарищ Сухов из фильма "Белое солнце пустыни"? (6 фото)

Автор:
18 декабря 2021 14:51
Сообщество : Кино
Метки: Белое солнце пустыни   интересно   кино   сухов   фильмы   часы   
1615
6
Если вы внимательно смотрели фильм "Белое солнце пустыни", то наверняка обратили внимание на большие наручные часы товарища Сухова. Разбираемся, что за модель носил красноармеец.
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Метки: Белое солнце пустыни   интересно   кино   сухов   фильмы   часы   
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767
алексей светов 2 часа назад
В 1 мировую массово переделывали карманные часы в наручные.Их так и называли-окопные.
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1k
Алексей Попов 12 минут назад
Где украли часы на съемках? Национальности запретили же называть:-) А будильник по тем временам - прям айфон 816 :-)
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16k
бат св 53 минуты назад
крупнее не нашел.
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1k
Гур Час назад
Котлы зачётные...
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463
阿鋒 2 часа назад
Шикарный прибор)
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30k
Антон 2 часа назад
"Какая роль досталась авторитету - тайна, покрытая мраком."

Каким-таким "мраком", когда вы сразу же ниже выложили фото этого авторитета в образе?
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8k
Злокрыс 2 часа назад
это не часы, это целый хронометр
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5k
au3 2 часа назад
"А ремешок как у Сухова можно изготовить на заказ за 2000-4000 тысячи"

Да... Дорогие нынче ремешки .... Часов за один ремешок почти сто выходит.
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