Что за часы носил товарищ Сухов из фильма "Белое солнце пустыни"?

Кстати, часы были реально красивыми и привлекали внимание не только по сюжету фильма, но и в реальной жизни, на съемках. По воспоминаниям тех, кто имел отношение к производству фильма, в Дагестане во время съемок картины украли довольно много реквизита, в числе которого были и часы Сухова.

Обратились в милицию, но без результата. Потом режиссер Владимир Мотыль решил попросить местного авторитета помочь с поиском часов, но тот тоже не горел желанием заниматься каким-то там реквизитом даже за вознаграждение. И лишь когда ему пообещали дать небольшую роль в фильме, дело пошло на лад. И часы, и большую часть реквизита вернули. Какая роль досталась авторитету - тайна, покрытая мраком.