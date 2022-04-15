FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5715 постов • 720 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Как сложилась судьба актеров «Белого солнца пустыни»

Как сложилась судьба актеров «Белого солнца пустыни» (6 фото)

Автор:
15 апреля 2022 17:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Белое солнце пустыни   Верещагин   абдулла   актер   кино   роль   сухов   
693
6

Для одних «Госпожа удача» стала прорывом, ну а для кого-то - последней ролью в карьере.


Павел Луспекаев

×
×

Легендарный Верещагин ушёл из жизни 17 апреля 1970 года. Здоровье он подорвал на войне, там он сильно обморозил ноги, и в 38 лет, Луспекаев получил пенсию по инвалидности. Спустя несколько недель после премьеры фильма, павел умер. Ему было всего 42 года.

Анатолий Кузнецов

«Товарищ Сухов» был баловнем судьбы: отменные роли, всеобщее признание. А ушёл из жизни из-за неправильного диагноза - вместо банального полипа, у него определили рак. и в 2014 всенародно любимого актёра не стало.

Николай Годовиков

Он сидел в тюрьме, бродяжничал и постоянно пил. Из порочного круга его вытащила жена, но когда в 2017 она скончалась, следом за ней отправился и Николай.

Татьяна Кузьмина

Да-да, та самая легендарная Гюльчатай. Ей не сильно повезло в личной жизни, поэтому большую часть времени она проводит в секте. Грустно, когда такие одарённые актрисы тратят жизнь на всякое барахло.

Кахи Кавсадзе

Один из немногих актёров в этой подборке, кто дожил до 85 лет. Его карьера сложилась довольно удачно, да и в личной жизни ему повезло.

Раиса Куркина

«Супруга Верещагина» и просто очень одарённая актриса. Недавно е стукнуло 95 лет.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Белое солнце пустыни   Верещагин   абдулла   актер   кино   роль   сухов   
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
KOSTELLO Час назад
Мои дети недавно задали мне вопрос - Папа, кто твой любимы супергерой?
И я ответил честно - Сухов Федор Иванович
Этот фильм покруче любого самого крутого вестерна будет.
Куча героев с колоссальной харизмой Сухов, Верещагин, Саид....ну и конечно Абдулла (Кавсадзе просто великолепен), это один из нескольких отрицательных героев, с поразительным обаянием
Короче стопицот моего уважения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

123692



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Какое наказание понёс Дантес за убийство Пушкина
1
90
Какое наказание понёс Дантес за убийство Пушкина
"Самый счастливый человек в камере смертников": печальная история Джо
4
43
"Самый счастливый человек в камере смертников": печальная история Джо
Набирающие популярность в сообществах
В каких ситуациях поедание насекомых у славян считалось допустимым и приемлемым?
0
5
В каких ситуациях поедание насекомых у славян считалось допустимым и приемлемым?
Изобретён робот, который может дистанционно оперировать сосуды
0
1
Изобретён робот, который может дистанционно оперировать сосуды
Бизнес, несмотря ни на что. Фермерская еда
Бизнес, несмотря ни на что. Фермерская еда
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Новое слово
0
0

Лучшие демотиваторы
Зачатие вегана
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#прикол#фото#люди#история#подборка#мир#комментарии#коты#США#Россия
#Юмор#интересно#в мире#интересное#фотографии#Еда#Разное#неожиданно#Реакция#фейл
#животные#Ватермарк#факты#кино#собака#забавно#дети#СССР#природа#дикая природа
Бизнес, несмотря ни на что. Фермерская еда Бизнес, несмотря ни на что. Фермерская еда Внимание, розыск! Как искали близнецов для съемок "Приключений Электроника" и почему не последовало продолжение фильма Внимание, розыск! Как искали близнецов для съемок "Приключений Электроника" и почему не... 10 фильмов-кроссоверов, в которых встретились персонажи из разных несвязанных произведений 10 фильмов-кроссоверов, в которых встретились персонажи из разных несвязанных произведений 15 ярких персонажей из известных фильмов, чьих имён зрители так и не узнали 15 ярких персонажей из известных фильмов, чьих имён зрители так и не узнали Тайны династии Добронравовых: как дворник стал народным артистом и снял в кино всю семью Тайны династии Добронравовых: как дворник стал народным артистом и снял в кино всю семью 13 актёров, сыгравшие героев моложе себя 13 актёров, сыгравшие героев моложе себя

На что жалуетесь?

Вернуться