Как сложилась судьба актеров «Белого солнца пустыни»

Для одних «Госпожа удача» стала прорывом, ну а для кого-то - последней ролью в карьере.
Павел Луспекаев
Легендарный Верещагин ушёл из жизни 17 апреля 1970 года. Здоровье он подорвал на войне, там он сильно обморозил ноги, и в 38 лет, Луспекаев получил пенсию по инвалидности. Спустя несколько недель после премьеры фильма, павел умер. Ему было всего 42 года.
Анатолий Кузнецов
«Товарищ Сухов» был баловнем судьбы: отменные роли, всеобщее признание. А ушёл из жизни из-за неправильного диагноза - вместо банального полипа, у него определили рак. и в 2014 всенародно любимого актёра не стало.
Николай Годовиков
Он сидел в тюрьме, бродяжничал и постоянно пил. Из порочного круга его вытащила жена, но когда в 2017 она скончалась, следом за ней отправился и Николай.
Татьяна Кузьмина
Да-да, та самая легендарная Гюльчатай. Ей не сильно повезло в личной жизни, поэтому большую часть времени она проводит в секте. Грустно, когда такие одарённые актрисы тратят жизнь на всякое барахло.
Кахи Кавсадзе
Один из немногих актёров в этой подборке, кто дожил до 85 лет. Его карьера сложилась довольно удачно, да и в личной жизни ему повезло.
Раиса Куркина
«Супруга Верещагина» и просто очень одарённая актриса. Недавно е стукнуло 95 лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И я ответил честно - Сухов Федор Иванович
Этот фильм покруче любого самого крутого вестерна будет.
Куча героев с колоссальной харизмой Сухов, Верещагин, Саид....ну и конечно Абдулла (Кавсадзе просто великолепен), это один из нескольких отрицательных героев, с поразительным обаянием
Короче стопицот моего уважения