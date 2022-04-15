Как сложилась судьба актеров «Белого солнца пустыни»

Он сидел в тюрьме, бродяжничал и постоянно пил. Из порочного круга его вытащила жена, но когда в 2017 она скончалась, следом за ней отправился и Николай.

Татьяна Кузьмина

Да-да, та самая легендарная Гюльчатай. Ей не сильно повезло в личной жизни, поэтому большую часть времени она проводит в секте. Грустно, когда такие одарённые актрисы тратят жизнь на всякое барахло.

Кахи Кавсадзе