«Белое солнце пустыни»: можно было обойтись и без криминальных авторитетов за кадром

Воры - актёры

На съёмках группу обокрали. Стащил ценнейший музейный меч. Мотыль уверенно говорил на тюремном жаргоне. И он смог легко устроить встречу с местным криминальным авторитетом Али. Бандиту, режиссёр, говорящий по фене, понравился. И он помог вернуть меч. А в качестве благодарности получил небольшую роль в кино. Сыграл человека в красной рубашке, помощника черного Абдулы, который погибает вместе с Верещагиным на баркасе. Это именно он кричал: «Абдула, таможня даёт добро».

Савелий Крамаров в роли Петрухи

Весьма тяжело шел процесс выбора актера на роль Петрухи. Ни один из тех, кто пробовался на эту роль, не устраивал Мотыля, который поначалу и сам, видимо, плохо себе представлял, каким должен быть этот герой: то ли с трагическим оттенком, то ли с комическим. Именно этим можно объяснить тот факт, что на роль Петрухи пробовался даже суперкомик советского экрана Савелий Крамаров. Он приехал в Питер на пробы 17 июня и пробыл там один день. Больше на съемочной площадке он не объявлялся, поскольку через две недели Мотыль вспомнил про молодого питерского актера Николая Годовикова, которого он снял в крохотном эпизоде в собственной «Жене, Женечке...»