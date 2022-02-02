«Белое солнце пустыни»: можно было обойтись и без криминальных авторитетов за кадром

Фильмохранилище первого отдела Госкино подведомственного КГБ. Сотрудница в спешке ищет бобины с фильмом «Белое солнце пустыни». Дело в том, что на дачу в Завидово генсеку Леониду Брежневу накануне отправили картину Мотыля.
Фильм главе государства понравился и теперь надо готовить ленту к всенародной премьере. Правда Брежнева немного удивило, почему удача госпожа, а не товарищ.
Злодей и гарем
Однажды очень пожилой комбриг Красной армии поведал сценаристу Валентину Ежову одну историю. После революции семнадцатого года в средней Азии активно действовало бандитское подполье. Армия преследовала басмачей в пустыни. Убежать с багажом в виде десяти жён проблематично. Злодей просто бросил своих жен у ближайшего колодца. Колодец, кстати, отравил. И вот комбриг выбирал, проскакать мимо гарема и поймать злодея (но тогда женщины неминуемо погибнут на жаре без воды), или отложить планы по поимке басмача и спасти милых дам. Гарем в целостности и сохранности был оставлен в ближайшее расположение войск.
Воры - актёры
На съёмках группу обокрали. Стащил ценнейший музейный меч. Мотыль уверенно говорил на тюремном жаргоне. И он смог легко устроить встречу с местным криминальным авторитетом Али. Бандиту, режиссёр, говорящий по фене, понравился. И он помог вернуть меч. А в качестве благодарности получил небольшую роль в кино. Сыграл человека в красной рубашке, помощника черного Абдулы, который погибает вместе с Верещагиным на баркасе. Это именно он кричал: «Абдула, таможня даёт добро».
Савелий Крамаров в роли Петрухи
Весьма тяжело шел процесс выбора актера на роль Петрухи. Ни один из тех, кто пробовался на эту роль, не устраивал Мотыля, который поначалу и сам, видимо, плохо себе представлял, каким должен быть этот герой: то ли с трагическим оттенком, то ли с комическим. Именно этим можно объяснить тот факт, что на роль Петрухи пробовался даже суперкомик советского экрана Савелий Крамаров. Он приехал в Питер на пробы 17 июня и пробыл там один день. Больше на съемочной площадке он не объявлялся, поскольку через две недели Мотыль вспомнил про молодого питерского актера Николая Годовикова, которого он снял в крохотном эпизоде в собственной «Жене, Женечке...»
Подвиг
Павел Луспекаев, сыгравший таможенника Верещагина, совершил настоящий подвиг на съёмках этой картины. Из-за тяжёлой болезни у него были ампутированы обе стопы. А в кадре, он не просто стоит на ногах – ходит по раскалённому песку. Кроме того, ему ужалось сделать свою роль богаче, интереснее и предать картине философский смысл.
По традиции
Как считает журналист Сергей Лесков, главный герой Сухов, в некотором роде космонавт. Он выполняет благородную миссию в краях, где не ступала нога зрителя. А письма Екатерине Матвеевне, заменяют сеансы радиосвязи с домом. Наши космонавты и правда, перед каждым вылетом на орбиту обязательно, по традиции смотрят этот фильм. А где-то на Венере уже с десяток лет, девять кратеров носят имена освобождённых наложниц гарема Абдулы.
Закрытая премьера фильма "Белое солнце пустыни" состоялась 14 декабря 1969 года в Ленинградском Доме Кино. В широкий прокат в СССР картина вышла 30 марта 1970 года.
Источник:
- "12 стульев": интересные факты и фото со съёмок фильма
- "Золотое путешествие Синдбада": невероятные спецэффекты и красивые девушки в откровенных нарядах
- "Жмурки": интересные факты и фото со съёмок
- Как снимали комедию «Девчата»: любопытные факты о любимом кино
- "Трудная мишень": интересные факты и кадры со съёмок фильма
Понравилось22
Серьёзно? Только это удивило? Не то, что там есть идеологически не правильные слова "ваше благородие" которыми он её (удачу, разлуку и т.д.) обзывает?
Нынешних авторов яндексдзыня я могу считать идиотами, а Брежнева - нет.