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20 жизненно важных шпаргалок на все случаи: смотри и учись

20 жизненно важных шпаргалок на все случаи: смотри и учись

Автор:
28 июня 2022 22:36
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Жизнь   Фабрика идей   Шпаргалки   важное   подсказки   советы   
2548
27

Новая порция интересных шпаргалок, которыми вы можете воспользоваться в жизни, или просто блеснуть эрудицией в компании.

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Источник:

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Метки: Жизнь   Фабрика идей   Шпаргалки   важное   подсказки   советы   
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19  комментариев
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587
Arti 44 минуты назад
Родителям автора посвящается
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467
imho 17 минут назад
А как матрас стирать?
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6k
Станислав 20 минут назад
Подскажите, ЭТО ПОСЛЕ приёма?.....
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6k
Станислав Полчаса назад
Если я не ошибаюсь, то карабин тут один.....
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587
Arti 47 минут назад
А про труселя и носки не понятно, когда их стирать то надо?))
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1k
Вадим Курбатов 47 минут назад
Намаз!? Совсем е6@нулись что ли? Лучше расскажи как яйца красить на Пасху или кулич готовить, а не про это!
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587
Arti 48 минут назад


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5k
Allmaster Час назад
беспонтовый пост если честно. Ну вот ничего не пригодилось...
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15k
Bill Час назад
Джинсы не надо стирать. Надо носить один год. Потом покупать новые.
И надо еще иметь одни запасные, "на выход".
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