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20 полезных шпаргалок о нашем теле, здоровье, еде и хорошей жизни

20 полезных шпаргалок о нашем теле, здоровье, еде и хорошей жизни (20 фото)

Автор:
11 января 2022 16:06
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   важное   еда   здоровые   нужное   памятка   подсказки   
1075
20

Нет ничего важнее здоровья. И правильное питание, понимание своего тела, упражнения и советы по всем этим вопросам - очень важны. Сохрани себе и пользуйся при случае!

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Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   важное   еда   здоровые   нужное   памятка   подсказки   
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36k
jonnyD Полчаса назад
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42k
dima423 3 минуты назад
Комментарий к фото
беременность офигенный вид жиров конечно)))
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61k
Опиум для народа 41 минуту назад
Картинка из веганской книжки что-ли? Нах"й ,лучше буду больным.
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18k
Serg2001 45 минут назад
А что, если все чаи смешать? Это ж сколько сразу целительных эффектов! ... Ну и с ванной тоже можно так попробовать... )
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