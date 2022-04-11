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25 важных нужностей и нужных важностей для жизни в виде шпаргалок

25 важных нужностей и нужных важностей для жизни в виде шпаргалок (26 фото)

Автор:
11 апреля 2022 12:08
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Гайды   Жизнь   Фабрика идей   Шпаргалки   советы   учеба   
2159
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Новая порция шикарных шпаргалок на все случаи жизни - берите на заметку, учитесь, передавайте друзьям. пользуйтесь на здоровье на свое усмотрение. И помните - теперь вы знаете больше!

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Источник:

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Метки: Гайды   Жизнь   Фабрика идей   Шпаргалки   советы   учеба   
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8  комментариев
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12k
Eltiftel Полчаса назад
очень заинтересовали картинки эпидемий... ни на одной картинке Россия не закрашена... ну кроме барановируса, который безследно исчез из-за санкций, собрав свои бактерии аккурат к началу "спецоперации"
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1k
Антон Иванов 3 минуты назад
Я был у психолога - после того как он меня выслушал сказал что мне необходимо перестать жить в стрессе и больше проводить времени с людьми которые мне симпатичны и уделять не менее 4 часво в день хобби - так вот ВРАЧ нужен этому психологу который ему объяснит что этот идиот живёт в выдуманном мире с пони а я нахожусь в реальности !Клянусь хотел ему всечь , реально утырок
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71k
7guest 11 минут назад
К фото о мужских фигурах. Рост у меня - 192, но возраст уже, к сожалению, - 55. Так вот ,пузо у меня уже выросло, но ни одного из этих человечков я не похож.
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3k
Frank Borman Полчаса назад
Кульный гайд. Вот такие гайды надо ридать россиянинцам, чтобы получить больше ноуледжа.
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41k
Карандаш Полчаса назад
А для кого эти нужности? Всё вышеперечисленное это узкоспециализированные знания. Большинство пользуется всем этим по редкой надобности.
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44k
dima423 43 минуты назад
походу психолог картинку рисовал) ...так бы и сказал - причина прийти ко мне на сеанс есть всегда)
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10k
Клёст 47 минут назад
,,Я не знаю чего хочу,, самое опасное что-ли? Дважды упоминается))
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