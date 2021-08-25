25 важных шпаргалок на все случаи жизни

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Никто не знает, что может случиться в жизни - всякие мелочи, или вопросы жизни и смерти. И вдруг ваше участие в этих вопросах поможет вам их решить, или спасет кого-то, или просто вы будете знать все это, поделитесь знаниями с детьми и друзьями или, при случае, блеснете эрудицией в компании. Всяко полезно!
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