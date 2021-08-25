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25 важных шпаргалок на все случаи жизни

25 важных шпаргалок на все случаи жизни (21 фото)

Автор:
25 августа 2021 15:10
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   важное   жизнь   нужное   подсказки   полезное   советы   
1156
21

Никто не знает, что может случиться в жизни - всякие мелочи, или вопросы жизни и смерти. И вдруг ваше участие в этих вопросах поможет вам их решить, или спасет кого-то, или просто вы будете знать все это, поделитесь знаниями с детьми и друзьями или, при случае, блеснете эрудицией в компании. Всяко полезно!

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Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   важное   жизнь   нужное   подсказки   полезное   советы   
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200
ctrlc 40 минут назад
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8k
Andrei 8 минут назад
Может не библейских, а марвелловских и диснеевских?
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15k
Serg2001 19 минут назад
Страшно представить, откуда информация о цвете крыльев библейских ангелов... Неужели как-то так:
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15k
Serg2001 22 минуты назад
Интересно, много найдется офисов, в которых всегда под рукой деревянные бельевые прищепки?... ))
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1k
kiber Полчаса назад
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10k
Голос Вселенной 42 минуты назад
Ну все.... Теперь можно и в путь ... жизненный!
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−15
Шурман 46 минут назад
Про самолеты порадовало , было дело и по 14 часов сидел в аэропорту , дали чек на 6 евро этого хватило на чашку чая и маленькую булочку , авиакомпания ни хрена не компенсировала . Было и такое что приехал за 3 часа до вылета а улетел через сутки , про гостиницу хрен кто что сказал , представители авиакомпании просто прятались от пассажиров , и это хваленная Европа .
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