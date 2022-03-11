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23 простые, но очень важные и нужные шпаргалки для жизни

23 простые, но очень важные и нужные шпаргалки для жизни (24 фото)

Автор:
11 марта 2022 16:51
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   важное   интересное   нужное   познавательное   советы   
3852
24

Продолжаем наши подборки с классными шпаргалками, которые помогут вам, пусть и в мелочах, но дадут определенные знания, факты и окажут помощь в разных жизненных ситуациях

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Источник:

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Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   важное   интересное   нужное   познавательное   советы   
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10  комментариев
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16k
Пронька Грезной Час назад
Самая большая глупость про езду на механике. У каждого двигателя свой режим и своя скорость на разных передачах. Дизеля-атмосферники малооборотистые, турбированные околоспортивные зажигалки вообще до 20 тыщ крутиться могут. И еще скорость от главной передачи имеет зависимость. А здесь тупо вырвали картинку от инструкции к неизвестной машине, и строят их себя инструктора.
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3k
leto2016 4 минуты назад
Рестлинг с пёселем конечно доставил.
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7k
Артём 18 минут назад
"Клипса" и "пачка" - это разновидности обоймы.
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1k
Вадим Курбатов Полчаса назад
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6k
Игорь Мочалов Час назад
Ок. Как только ко мне будут приставать В ЛИФТЕ, я постараюсь убежать. Кстати, никто не подскажет, в каком направлении лучше бежать в лифте?
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8k
Виталий Касандров 2 часа назад
Смотрю кто то не увидел вовремя данную шпаргалку и таки подарил пару гвоздик 404.
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1k
Herr Mannelig 2 часа назад
езда на механике порадовала и озадачила одновременно
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