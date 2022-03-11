23 простые, но очень важные и нужные шпаргалки для жизни

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Продолжаем наши подборки с классными шпаргалками, которые помогут вам, пусть и в мелочах, но дадут определенные знания, факты и окажут помощь в разных жизненных ситуациях
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Источник:
АНТИФИШКИ
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