25 шпаргалок, гайдов и советов, которые обязательно помогут разобраться в этой жизни

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Иногда нужна подсказка, даже по очень простым вещам, понимание того, как это устроено, как работает и за что деньги берут. Вот вам 25 советов, которые помогут лучше понимать что творится в мире и как быть, если что-то случится. Теперь ты знаешь больше!
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А то в прошлый раз тут выкладывали типа этого:
И почему нет времени, удаленного на фишки.нет?)
Что делать при гипертермии
При гипертермии - включить кондиционер, сьесть мороженое и искупаться в холодной воде.
При гипотермии - выпить водки, укутаться в одеяло и сесть рядом с горячей батареей.
Летели как то два мужика на воздушном шаре и попали в туман, заблудились, приземлились в каком то городе, решили спросить прохожего
- подскажите пожалуйста, где мы сейчас находимся ?
- на воздушном шаре
-вы наверное программист ?
-а как вы догадались ?
- ваш ответ абсолютно точный, но совершенно бесполезный