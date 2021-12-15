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25 шпаргалок, гайдов и советов, которые обязательно помогут разобраться в этой жизни

25 шпаргалок, гайдов и советов, которые обязательно помогут разобраться в этой жизни (25 фото)

Автор:
15 декабря 2021 11:13
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Жизнь   Фабрика идей   Шпаргалки   важное   знания   интересно   нужное   советы   
2139
25

Иногда нужна подсказка, даже по очень простым вещам, понимание того, как это устроено, как работает и за что деньги берут. Вот вам 25 советов, которые помогут лучше понимать что творится в мире и как быть, если что-то случится. Теперь ты знаешь больше!

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Метки: Жизнь   Фабрика идей   Шпаргалки   важное   знания   интересно   нужное   советы   
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30k
ACU900 Час назад
Зачетные гайды, могут пригодится.
А то в прошлый раз тут выкладывали типа этого:

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5k
KonstantinLeirov 6 минут назад
Что-то на транспорт тут слишком мало времени уделено... Вероятно не для жителей мегаполиса, стоящих в пробках по 2-4 часа в день.
И почему нет времени, удаленного на фишки.нет?)
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2k
Nigilist 14 минут назад
Это для какой воды - для облегченной?
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Кульный лайфакный гайд

Что делать при гипертермии
При гипертермии - включить кондиционер, сьесть мороженое и искупаться в холодной воде.
При гипотермии - выпить водки, укутаться в одеяло и сесть рядом с горячей батареей.
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1k
Сергей Иванов 41 минуту назад
Какое отношение государство имеет к диким животным и на каком основании и за что оно штрафует водителей? У них что паспорт есть или гражданство? Лось помял мне машину и жена с сыном погибли - я еще и шраф заплати? А если лось ваш, почему вы не приняли меры для того что бы он не смог оказаться на федеральной трассе? С тким же успехом можно штрафовать за загарание на солнце и питье воды.
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963
Лимонадный Джо 52 минуты назад
С ладонью явно погорячились. Если только сначала положить на транспортир, а потом перенести на объект.
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4k
Юрий Злой 58 минут назад
эти лайфхаки напомнили анекдот:
Летели как то два мужика на воздушном шаре и попали в туман, заблудились, приземлились в каком то городе, решили спросить прохожего
- подскажите пожалуйста, где мы сейчас находимся ?
- на воздушном шаре
-вы наверное программист ?
-а как вы догадались ?
- ваш ответ абсолютно точный, но совершенно бесполезный
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4k
Виталий Касандров Час назад
Кротов не сбивал . Интересно а штраф за сбитого комара какой ?
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8k
Мистер Фикс 2 часа назад
Половина - чисто субъективные умозаключения
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