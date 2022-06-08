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20 важных, нужных и познавательных шпаргалок, которые могут пригодиться в жизни

20 важных, нужных и познавательных шпаргалок, которые могут пригодиться в жизни

Автор:
08 июня 2022 23:06
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   важное   нужное   поучительно   советы   
1406
26

Продолжаем делиться с вами интересными шпаргалками, которые могут помочь вам в жизни, просто расширить ваш кругозор, а также удивить, развеселить и просто интересны

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Источник:

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Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   важное   нужное   поучительно   советы   
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4  комментария
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24k
Ego sum qui sum 50 минут назад
не пора ли уже прийти к единому стандарту?

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160
Миха 5 минут назад
фигня какая-то, кроме последнего!
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339
Rom Полчаса назад
Носы котов.... да... это пригодится.
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1k
Евгений Полчаса назад
Если взять, как показано на картинке, пистолет макарова - то выстрелить получится только один раз. Потом будут бобо пальчики.
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