Невероятные изобретения, которые Никола Тесла не успел воплотить в жизнь

Одна из самых странных идей физика – стремление запечатлеть собственные мысли. Тесла считал, что если мысль фиксируется на сетчатке глаза, то нужен просто специальный аппарат, способный прочитать и зафиксировать изображение.

При наличии соответствующего оборудования можно будет вывести на экран и прочесть любую мысль любого человека. Но, видимо, с позиции биологии процесс мышления гораздо более сложный. И сделать всех людей открытыми книгами Тесла не смог. Или просто не успел. Ведь, как знать, какими были бы современные технологии, успей исследователь уделить этому вопросу больше времени.