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Невероятные изобретения, которые Никола Тесла не успел воплотить в жизнь

Невероятные изобретения, которые Никола Тесла не успел воплотить в жизнь

Автор:
27 июня 2022 10:40
Сообщество : Наука
Метки: идея   инженер   исследование   наука   никола тесла   реализация   физика   
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Один из самых таинственных и гениальных умов – Никола Тесла являет собой своего рода ориентир для современников и будущих поколений.

Он не зря получил репутацию эксцентричного гения. И некоторые его задумки, которые изобретатель не успел реализовать, остались незавершенными. Хотя могли бы в корне изменить нашу жизнь.


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Ученый провел массу экспериментов с самыми разными устройствами, стремясь овладеть энергией планеты, в результате которых выявил, что электричество можно получать из воздуха и в форме энергетического луча передавать в любую заданную точку. Он даже начал строить при финансовой поддержке мецената Дж.П. Моргана башню Уорденклифф, с помощью которой планировал передачу электричества в Нью-Йорк. Но спонсора не устроила схема передачи, и проект был заморожен. А в 1917 году башню снесли.


В 1919 году ученый описал свое видение особого летательного аппарата – дирижабля, который способен был бы работать на беспроводной электрической передаче от наземных башен. Планировалось, что он способен был бы подниматься на 12 км над землей и двигать со скоростью 650 км/ч.


Тесла работал не только с электричеством. В сферу его интересов входили и армейские технологии. В стремлении предотвращать войны в силу их бессмысленности физик хотел создать лодку, которая управлялась бы с помощью радиосигнала. И тогда людей и их гибель, соответственно, можно было бы вывести за скобки в сфере морской артиллерии.


Одна из самых странных идей физика – стремление запечатлеть собственные мысли. Тесла считал, что если мысль фиксируется на сетчатке глаза, то нужен просто специальный аппарат, способный прочитать и зафиксировать изображение.

При наличии соответствующего оборудования можно будет вывести на экран и прочесть любую мысль любого человека. Но, видимо, с позиции биологии процесс мышления гораздо более сложный. И сделать всех людей открытыми книгами Тесла не смог. Или просто не успел. Ведь, как знать, какими были бы современные технологии, успей исследователь уделить этому вопросу больше времени.


При проверке своего парового механического генератора он так сильно тряхнул свою лабораторию, что вызвал шок у окружающих, поскольку здание чуть полностью не обрушилось. И инженер задумался над созданием телегеодинамического осциллятора – машины, которую исследователи могли бы использовать для изучения геологических свойств планеты, поиска полезных ископаемых и решения других задач. Воплотить в реальность замысел он не успел, но современные инженеры используют в работе аналогичные принципы.


Второе название использовал сам Тесла. Ученый считал, что при разгоне изотопов ртути до скорости, которая в 48 раз превысит скорость звука, полученный пучок будет способен уничтожать целые армии на огромном расстоянии. Сам изобретатель говорил об идее так:

Сопло будет испускать концентрированные лучи частиц такой колоссальной мощности, которая позволит сразить флот из десяти тысяч вражеских самолётов на расстоянии в двести миль от границ защищающейся стороны и заставит армии упасть замертво ещё на подходе.

Но просчитав возможные итоги, ученый отказался от дальнейших исследований в этой области, посчитав оружие слишком разрушительным.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: идея   инженер   исследование   наука   никола тесла   реализация   физика   
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19  комментариев
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4k
sedoisever 2 часа назад
Скорость звука меньше 650 км. в час? Мысль фиксируется на сетчатке?
Сомневаюсь, что Тесла настолько "гениален". Скорее опять великолепный перевод...
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34k
turyst 23 минуты назад
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24k
Ego sum qui sum 52 минуты назад
я гораздо гениальнее Теслы, я вот не успел создать машину времени, пилюли вечной жизни и мысленное управление материей, энергией и пространством
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29k
BuG 2 часа назад
Некоторые вещи описаны у Беляева "Борьбе в эфире" в 1927 году. Возможно Тесла их оттуда позаимствовал.
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Каждый раз читая о нём, у меня ощущение, что он просто фантаст. Описывает и ничего не делает. Мог бы писать как Верн, например.
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4k
Taf Taffus 2 часа назад
Единственное полезное что изобрел Тесла - двухфазная схема питания электрических машин и трансформатор переменного тока. Всё остальное - голимое прожектерство, так никому и не понадобившееся за сотню лет.
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2k
DVPET 2 часа назад
А я считаю что если разогнать изотоп водорода (дейтерий, он тяжелее) до 0,0005 скорости света, получится "Луч мира" еще сильнее (почти на целый порядок сила луча возрастает с учетом атомных масс свинца и дейтерия и разницы в скоростях). Да и водород более доступный ресурс.
Тоже пока не успел воплотить в жизнь свое невероятное изобретение. Я уже как Никола Тесла, да?
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70k
Viktor 3 часа назад
Ходят слухи, что Тунгусский, якобы, метеорит его рук дело!
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