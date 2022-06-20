Сахар для похудения: такой же сладкий, только без последствий

Если вы так и не похудели к лету, то это вовсе не беда. В нашей стране нашли элегантное решение для всех сладкоежек, которые не влезают в летние сарафаны.
В Вятском государственном университете придумали, как получать браззеин (сладкий белок), который является альтернативой всем нам привычному сахару.
При этом сахара белок будет слаще аж в две тысячи раз. Учёные считают, что с помощью этого чудо-средства можно будет сократить тот самый "скрытый сахар" в нашем повседневном рационе. И таким образом будет возможно бороться с бичом нашего века — ожирением.
Проректор ВятГУ Сергей Литвинец говорит, что новые технологии направлены не на получение браззеина, а на разработку технологических решений, которые позволят снизить стоимость конечного продукта.
По его словам, на первом этапе при помощи технологий учёные получили генетические конструкции для биосинтеза мутантных форм браззеина, который в 2000 раз слаще сахарозы.
В дальнейшем вятские специалисты планируют разработать эффективную систему выделения и очистки белка. А вся работа ведётся в рамках стратегического проекта вуза "Технологии здоровья".
Так что даже если вы не победили лишний вес к этому лету, возможно, благодаря разработкам наших соотечественников, вам-таки удастся победить жирочек на боках. А пока остаётся самый традиционный способ — заниматься и снижать количество сладкого и мучного.
Источник:
АНТИФИШКИ
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