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Сахар для похудения: такой же сладкий, только без последствий

Сахар для похудения: такой же сладкий, только без последствий

Автор:
20 июня 2022 23:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: диета   интересно   исследование   наука   открытие   похудение   сахар   
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Если вы так и не похудели к лету, то это вовсе не беда. В нашей стране нашли элегантное решение для всех сладкоежек, которые не влезают в летние сарафаны.

В Вятском государственном университете придумали, как получать браззеин (сладкий белок), который является альтернативой всем нам привычному сахару.

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При этом сахара белок будет слаще аж в две тысячи раз. Учёные считают, что с помощью этого чудо-средства можно будет сократить тот самый "скрытый сахар" в нашем повседневном рационе. И таким образом будет возможно бороться с бичом нашего века — ожирением.

Проректор ВятГУ Сергей Литвинец говорит, что новые технологии направлены не на получение браззеина, а на разработку технологических решений, которые позволят снизить стоимость конечного продукта.

По его словам, на первом этапе при помощи технологий учёные получили генетические конструкции для биосинтеза мутантных форм браззеина, который в 2000 раз слаще сахарозы.

В дальнейшем вятские специалисты планируют разработать эффективную систему выделения и очистки белка. А вся работа ведётся в рамках стратегического проекта вуза "Технологии здоровья".

Так что даже если вы не победили лишний вес к этому лету, возможно, благодаря разработкам наших соотечественников, вам-таки удастся победить жирочек на боках. А пока остаётся самый традиционный способ — заниматься и снижать количество сладкого и мучного.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: диета   интересно   исследование   наука   открытие   похудение   сахар   
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3  комментария
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Дядюшка Ау 37 минут назад
Кто самые богатые люди у нас? Диабетики.. Посмотрите - сколько в магазинах стоит еда для них. И сахар этот будет по нечеловеческой цене.
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4k
sedoisever 40 минут назад
Ага. И будет он на вкус такой же мерзкий, как и все сахарозаменители...
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Александр Невский
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