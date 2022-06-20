Сахар для похудения: такой же сладкий, только без последствий

В дальнейшем вятские специалисты планируют разработать эффективную систему выделения и очистки белка. А вся работа ведётся в рамках стратегического проекта вуза "Технологии здоровья".

Так что даже если вы не победили лишний вес к этому лету, возможно, благодаря разработкам наших соотечественников, вам-таки удастся победить жирочек на боках. А пока остаётся самый традиционный способ — заниматься и снижать количество сладкого и мучного.