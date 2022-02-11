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Секрет «вечной» батарейки, над разгадкой которого ученые бьются более 70 лет

Секрет «вечной» батарейки, над разгадкой которого ученые бьются более 70 лет (6 фото)

Автор:
11 февраля 2022 15:46
Сообщество : RealFishki
Метки: батарея Карпена   исследование   наука   перпетуум-мобиле   прибор   ученый   физика   
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Прелесть науки в том, что она не стоит на месте, постоянно находясь в движении. Но развитие знаменуется и определенными вехами. Так, 1775 год в определенном плане стал судьбоносным: Парижская академия наук впредь отказалась от рассмотрения проектов вечных двигателей.

Что логично, поскольку доморощенные гении выдавали их как горячие пирожки с энергией, достойной лучшего применения. Добил энтузиастов инженер Сади Карно, предоставивший обоснование того факта, что самопроизвольный переход тепловой энергии от более холодного тела к более теплому невозможен. Но не всех, поскольку многие практики отказались сдаться и продолжили работу.


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Функционирование отдельных изобретений не удалось объяснить и поныне. Но они работают. Практически вопреки законам физики. Одним из таких изобретений является батарея Карпена.

Вечные двигатели делятся на две категории. Perpetuum Mobile, относящиеся к первой, способны как угодно долго совершать полезные действия исключительно за счет изначального импульса. Вторые работают благодаря получаемой извне энергии.


В 1950 году румынский инженер Николае Василеску-Карпен придумал прибор, который своим действием, в общем, попирает саму фундаментальную основу физики. Ученый залил в две стеклянных банки очищенную серную кислоту. Изготовил из платины и золота электроды, получив таким образом пару примитивных батареек, которые соединил последовательно, создав цепь напряжением между ними 1 В.


Для наглядной демонстрации генерации электроэнергии он подсоединил  к цепи небольшой электродвигатель с включателем. Он потребовал долгой и тщательной наладки, поскольку первые пол-оборота двигатель функционирует благодаря энергии батареек, а оставшуюся часть круга гальваника перезаряжается, меняя при этом полярность.

Единственная задача, которую должен был решать прибор, заключалась в демонстрации работоспособности цепи. И устройство не представляло бы собой что-то интересное и заслуживающее внимания, если бы не работало вот уже более 70 лет.

Хотя оно примитивное, ученые не пришли к единому мнению касаемо принципа его действия. Одни настаивают, что батарея Керпена рушит физически законы. Что невозможно, а, соответственно, конструкция не что иное, как талантливая грамотная мистификация. Другие, хотя и не могут логически объяснить принцип действия, уверены, что хитроумный румын как-то сумел применить физические законы. И, соответственно, никакого противоречия науке и природе нет.


Единственный действующий экземпляр батареи находится в кабинете руководителя Национального технического музея в Румынии.

15 лет назад группа журналистов убедилась в его работоспособности и подготовила объемный материал, посвященный перпетуум-мобиле. После чего батарея побывала не нескольких научных симпозиумах, где ее изучали ведущие физики современности. Но понять, почему устройство до сих пор работает, так никто и не смог.

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Метки: батарея Карпена   исследование   наука   перпетуум-мобиле   прибор   ученый   физика   
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62
kluvik 3 часа назад
Заманчиво выглядит. Правда, окупаемость низкая, золото нынче в цене с платиной.
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33k
Mamin Sibiriak 22 минуты назад
Электрохимический ряд активности металлов утверждает, что между электродами из платины и золота в кислотном растворе не может возникнуть разность потенциалов в 1 вольт. Тем более, что ни золото, ни платина не вступают в реакцию с серной кислотой при обычных условиях.
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69k
Пётровыч 24 минуты назад
Так разбейте колбы и сделайте анализ, ах да, батарейка же в кабинете находиться)))
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3k
leto2016 Час назад
Объясняю суть. Батарея не способна нарушать законы природы (законы физики тоже законы природы т.е. нашего мира). Невозможно нарушить то из чего создан мир... С этим разобрались. Далее, энергия совершающая работу не способна быть бесконечной и невосполнимой, значит то что совершает работу пополняется, преобразуется от куда-то. Все верно, движение не что иное как переход энергии из одного состояния в другое. Как же пашет батарея? Она совершает работу в том "месте" откуда способна получить энергию, преобразованную для своих потреблений и для внешней работы. Я не имею высшего образования и не могу точно предположить что к чему. Мои выводы лишь логическая цепочка. Да и в логике я не претендую на уровень, так что может и маразм)))))
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535
Botanik Vulgaris 2 часа назад
Смею предположить что это две взаимозаряжающие химические батарейки. Выдавать ток перестанут по мере истечения всех электронов и и окончания электролита. Но ёмкость батарей большая, материалы электродов очень химически стойкие (платина и золото как ни как), а ток как полагаю ничтожно малый. ( в амперах).. И двигатель настроен думаю именно на малый ток, то работать эта пара будет очень долго. Может и 300 лет , может и 600. Использовать сложно, - если дать более нагрузку, то система встанет.
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1k
Vovan Petroff 2 часа назад
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7k
Ysik 2 часа назад
Законы физики, да и здравого смысла отвергают вечный двигатель. Другое дело, что есть так называемые "псевдо вечные" двигатели, они способны работать на физических принципах, которые мы пока не понимаем правда существуют они только в теории. К примеру допустим, что инженер совершенно случайно изобрел солнечную батарею и подключил ее к двигателю. И вот на улице солнечный день, энергия берется казалось бы ниоткуда, чем не вечный двигатель. Но вот пришел вечер, и инженер стал догадываться, что мощность полученного устройства зависит от солнечной энергии и вот это уже не вечный двигатель, а вполне нормальный приемник излучения. Но до открытия этого эффекта, он вполне являлся псевдо-вечным двигателем. А в хитроумных батарейках на картинке нет ничего необычного и ни один ученый не относится к ним серьезно, правда изучить их не дают, мол слишком хрупкие и т.д. Вариантов очень много, как могут работать эти батарейки.
Почитайте о часах Atmos, человеку далекому от физики они точно покажутся вечным двигателем, батареек нет, заводить не надо, а они идут себе и идут ;)
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1k
Saplus 2 часа назад
Афигенная тема. Пришли журналисты к мужику, у которого это стоит на полке - он дал померить ток на выходе, из чего можно написать сенсацию про перпетуум мобиле.
Советская батарейка, которая валялась 30 лет в шкафу вон - как выдавала свои 1-1.5 вольта, так и выдаёт. И внукам выдавать будет. А тут 2 здоровенные банки с золотом-платиной и кислотой.
Вечный двигатель блин
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2k
Мрачный Жнец 2 часа назад
Я так и не понял: "секрет" разгадан или нет?
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