Секрет «вечной» батарейки, над разгадкой которого ученые бьются более 70 лет

Для наглядной демонстрации генерации электроэнергии он подсоединил к цепи небольшой электродвигатель с включателем. Он потребовал долгой и тщательной наладки, поскольку первые пол-оборота двигатель функционирует благодаря энергии батареек, а оставшуюся часть круга гальваника перезаряжается, меняя при этом полярность.

Единственная задача, которую должен был решать прибор, заключалась в демонстрации работоспособности цепи. И устройство не представляло бы собой что-то интересное и заслуживающее внимания, если бы не работало вот уже более 70 лет.

Хотя оно примитивное, ученые не пришли к единому мнению касаемо принципа его действия. Одни настаивают, что батарея Керпена рушит физически законы. Что невозможно, а, соответственно, конструкция не что иное, как талантливая грамотная мистификация. Другие, хотя и не могут логически объяснить принцип действия, уверены, что хитроумный румын как-то сумел применить физические законы. И, соответственно, никакого противоречия науке и природе нет.