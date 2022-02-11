Секрет «вечной» батарейки, над разгадкой которого ученые бьются более 70 лет

Прелесть науки в том, что она не стоит на месте, постоянно находясь в движении. Но развитие знаменуется и определенными вехами. Так, 1775 год в определенном плане стал судьбоносным: Парижская академия наук впредь отказалась от рассмотрения проектов вечных двигателей.
Что логично, поскольку доморощенные гении выдавали их как горячие пирожки с энергией, достойной лучшего применения. Добил энтузиастов инженер Сади Карно, предоставивший обоснование того факта, что самопроизвольный переход тепловой энергии от более холодного тела к более теплому невозможен. Но не всех, поскольку многие практики отказались сдаться и продолжили работу.
Функционирование отдельных изобретений не удалось объяснить и поныне. Но они работают. Практически вопреки законам физики. Одним из таких изобретений является батарея Карпена.
Вечные двигатели делятся на две категории. Perpetuum Mobile, относящиеся к первой, способны как угодно долго совершать полезные действия исключительно за счет изначального импульса. Вторые работают благодаря получаемой извне энергии.
В 1950 году румынский инженер Николае Василеску-Карпен придумал прибор, который своим действием, в общем, попирает саму фундаментальную основу физики. Ученый залил в две стеклянных банки очищенную серную кислоту. Изготовил из платины и золота электроды, получив таким образом пару примитивных батареек, которые соединил последовательно, создав цепь напряжением между ними 1 В.
Для наглядной демонстрации генерации электроэнергии он подсоединил к цепи небольшой электродвигатель с включателем. Он потребовал долгой и тщательной наладки, поскольку первые пол-оборота двигатель функционирует благодаря энергии батареек, а оставшуюся часть круга гальваника перезаряжается, меняя при этом полярность.
Единственная задача, которую должен был решать прибор, заключалась в демонстрации работоспособности цепи. И устройство не представляло бы собой что-то интересное и заслуживающее внимания, если бы не работало вот уже более 70 лет.
Хотя оно примитивное, ученые не пришли к единому мнению касаемо принципа его действия. Одни настаивают, что батарея Керпена рушит физически законы. Что невозможно, а, соответственно, конструкция не что иное, как талантливая грамотная мистификация. Другие, хотя и не могут логически объяснить принцип действия, уверены, что хитроумный румын как-то сумел применить физические законы. И, соответственно, никакого противоречия науке и природе нет.
Единственный действующий экземпляр батареи находится в кабинете руководителя Национального технического музея в Румынии.
15 лет назад группа журналистов убедилась в его работоспособности и подготовила объемный материал, посвященный перпетуум-мобиле. После чего батарея побывала не нескольких научных симпозиумах, где ее изучали ведущие физики современности. Но понять, почему устройство до сих пор работает, так никто и не смог.
Источник:
- Юмор по-научному
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Почитайте о часах Atmos, человеку далекому от физики они точно покажутся вечным двигателем, батареек нет, заводить не надо, а они идут себе и идут ;)
Советская батарейка, которая валялась 30 лет в шкафу вон - как выдавала свои 1-1.5 вольта, так и выдаёт. И внукам выдавать будет. А тут 2 здоровенные банки с золотом-платиной и кислотой.
Вечный двигатель блин
Так пусть "учОные" перестанут биться лбами, искра и пропадёт, а батарейка сдохнет.