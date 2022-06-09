Одно из самых страшных мест во Вселенной: Войд Волопаса

Одна из самых радикальных гипотез - это гипотеза о рукотворном происхождении пустоты. Некоторые учёные предполагают, что сверхцивилизации, которые появились в самом начале образования Вселенной, вполне могли бы дойти до уровня развития, который позволял бы буквально выкачивать энергию из окружающего пространства, что могло привести к образованию огромного объёма практически идеального вакуума. Кстати, а войде Волопаса не только очень мало галактик, но и практически нет свободных частиц.

Учёные считают, что в этом объёме их так мало, что за время существования Вселенной, скорее всего даже две из них не смогли встретиться и взаимодействовать. А как тогда там происходило формирование галактик и звёздообразование - пока науке неизвестно.