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Одно из самых страшных мест во Вселенной: Войд Волопаса

Одно из самых страшных мест во Вселенной: Войд Волопаса

Автор:
09 июня 2022 18:12
Сообщество : RealFishki
Метки: астрономия   интересное   космос   наука   ученые   физика   
724
5
Когда смотришь на звёздное небо, то кажется, будто бы светила рассыпаны абсолютно хаотично, но равномерно. Расстояния между ними огромны, в несколько миллионов километров. Но для вселенского масштаба это не так уж много.
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Источник:

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Метки: астрономия   интересное   космос   наука   ученые   физика   
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12  комментариев
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35k
Mamin Sibiriak Час назад
<<< Одно из самых страшных мест во Вселенной >>>

Нет галактик, нет свободных частиц. Можно начинать бояться?
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1k
Alexandr Минуту назад
Читайте Ларри Нивенома, он все объяснил.
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5k
шаурма 22 минуты назад
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634
one Полчаса назад
Я думаю что звёзды там есть , там целые галактики которые уже не светятся... Мислики всё погасили ...
Франсис Карсак: "Пришельцы ниоткуда" .
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6k
ron Час назад
Мы еще настолько мало знаем, что не можем понять, насколько мы мало знаем © (не помню, кто)
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24k
Ego sum qui sum Час назад
все просто, кто-то там пожирает материю

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1k
Ирина Касимова (Куценко) Час назад
"пока науке неизвестно" ничегошеньки - притягивают за уши к фактам гипотезы .
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1k
sos1960sos Час назад
Подумаешь, Войд Волопаса! Он далеко, а у нас и поблизости пострашнее места есть...
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60k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
а мне почему то вспомнилось ...
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1k
Kariya 2 часа назад
Черная дыра все сожрала и схлопнулась.
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