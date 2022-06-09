Одно из самых страшных мест во Вселенной: Войд Волопаса

724
5
Когда смотришь на звёздное небо, то кажется, будто бы светила рассыпаны абсолютно хаотично, но равномерно. Расстояния между ними огромны, в несколько миллионов километров. Но для вселенского масштаба это не так уж много.
Но на самом деле Вселенная довольно-таки однородна, там нет больших пустот - без звёзд и галактик. Но за одним исключением. Пустота (Войд) Волопаса - это область пространства, которую открыл в 1981 году астроном Роберт Киршнер. Об этом уникальном объекте учёный рассказал в своей работе "Пустота в миллион кубических мегапарсек в Волопасе".
Войд - это огромная сферическая область диаметром около 300 млн световых лет, в которой учёным при помощи самых современных приборов и методик удалось насчитать 60 галактик. Довольно-таки сложно представить масштаб этих расстояний, но можно на примерах. Если в центре войда расположить человека, то ближайшие звёзды и галактики он смог бы разглядеть только в очень большие телескопы второй половины XX века.
×
×
Астроном и популяризатор науки Грег Олдеринг привел такой пример: если в объёме пустоты Волопаса разместить галактики с той плотностью, с какой они распределены в среднем во Вселенной, то их бы там поместилось не меньше 10 тысяч. Но на самом деле их всего 60. Как же образовался во Вселенной такой вот объект?
Пока что ни одна из нынешних теорий происхождения нашей Вселенной не может объяснить существование войда. Сегодня учёным известны пустоты меньшего в десятки раз размера и механизм их образования выяснен. Но с гигантской пустотой Волопаса компьютерная модель не работает. Но это не мешает учёным высказывать гипотезы: Олдеринг предполагает, что малые пустоты Вселенной со временем могут взаимодействовать друг с другом и сливаться, как мелкие мыльные пузыри сливаются в один большой.
Одна из самых радикальных гипотез - это гипотеза о рукотворном происхождении пустоты. Некоторые учёные предполагают, что сверхцивилизации, которые появились в самом начале образования Вселенной, вполне могли бы дойти до уровня развития, который позволял бы буквально выкачивать энергию из окружающего пространства, что могло привести к образованию огромного объёма практически идеального вакуума. Кстати, а войде Волопаса не только очень мало галактик, но и практически нет свободных частиц.
Учёные считают, что в этом объёме их так мало, что за время существования Вселенной, скорее всего даже две из них не смогли встретиться и взаимодействовать. А как тогда там происходило формирование галактик и звёздообразование - пока науке неизвестно.
Учёные считают, что в этом объёме их так мало, что за время существования Вселенной, скорее всего даже две из них не смогли встретиться и взаимодействовать. А как тогда там происходило формирование галактик и звёздообразование - пока науке неизвестно.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Как определить уровень развития инопланетной цивилизации и на какой ступени земляне
- Ученые объяснили происхождение марсианских пауков
- Ученые впервые определили источник "призрачных" частиц нейтрино
- Ученый, пытавшийся уничтожить НЛО силой оргазма
- 12 удивительных научных открытий 2017 года
Метки: астрономия интересное космос наука ученые физика
Новости партнёров
Нет галактик, нет свободных частиц. Можно начинать бояться?