Как общаются между собой органы внутри человека

Наш организм — вещь очень сложная и относительно непонятная. Например, мозг наш изучен всё ещё не полностью, а психосоматика — вещь вообще загадочная для многих.
И вот совсем недавно выяснилось, что те микробы, которые на постоянной основе "прописаны" у вас в кишечнике способны общаться с мозгом напрямую.
Во всяком случае, именно такое открытие сделали ученые из Института Пастера. Они описали механизм, по которому бактерии в кишечнике напрямую взаимодействуют с мозгом.
Делают они это автоматически. Они посылают в мозг муропептиды. Это такие строительные блоки клеточной стенки бактерий. А нейроны, в свою очередь, принимают их с помощью NOD2-рецепторов, экспрессия которых происходит по большей части в гипотоламусе.
Проверяли работу бактерий на лабораторных грызунах. Над крысами и мышами ставили следующий эксперимент: животным отключали эти самые рецепторы, и в итоге нейроны как бы "теряли" муропептиды. В итоге мозг грызунов больше не мог контролировать процесс потребления еды.
То есть животные начали непомерно много есть, толстели, и в итоге у них увеличивался риск развития диабета второго типа.
Чем полезно это исследование? Как минимум, тем, что в будущем мы благодаря нему сможем узнать причины возникновения ряда заболеваний. А если вы обладаете лишним весом, и не можете остановиться есть, то, возможно, у вас просто не работают нейроны.
В любом случае, в будущем и от этого может появиться лекарство. А пока что всем обладателям пышных форм остаётся надеяться лишь на силу воли.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В настоящее время учёные не могут даже понять, каким образом работает наш мозг.
Как работает наша память и в какой форме хранится информация.