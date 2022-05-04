Как общаются между собой органы внутри человека

И вот совсем недавно выяснилось, что те микробы, которые на постоянной основе "прописаны" у вас в кишечнике способны общаться с мозгом напрямую.

Во всяком случае, именно такое открытие сделали ученые из Института Пастера. Они описали механизм, по которому бактерии в кишечнике напрямую взаимодействуют с мозгом.