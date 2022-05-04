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Как общаются между собой органы внутри человека

Как общаются между собой органы внутри человека

Автор:
04 мая 2022 18:57
Сообщество : Наука
Метки: бактерии   желудок   интересно   исследование   кишечник   мозг   наука   органы человека   
5172
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Наш организм — вещь очень сложная и относительно непонятная. Например, мозг наш изучен всё ещё не полностью, а психосоматика — вещь вообще загадочная для многих.

И вот совсем недавно выяснилось, что те микробы, которые на постоянной основе "прописаны" у вас в кишечнике способны общаться с мозгом напрямую.

Во всяком случае, именно такое открытие сделали ученые из Института Пастера. Они описали механизм, по которому бактерии в кишечнике напрямую взаимодействуют с мозгом.

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Делают они это автоматически. Они посылают в мозг муропептиды. Это такие строительные блоки клеточной стенки бактерий. А нейроны, в свою очередь, принимают их с помощью NOD2-рецепторов, экспрессия которых происходит по большей части в гипотоламусе.

Проверяли работу бактерий на лабораторных грызунах. Над крысами и мышами ставили следующий эксперимент: животным отключали эти самые рецепторы, и в итоге нейроны как бы "теряли" муропептиды. В итоге мозг грызунов больше не мог контролировать процесс потребления еды.

То есть животные начали непомерно много есть, толстели, и в итоге у них увеличивался риск развития диабета второго типа.

Чем полезно это исследование? Как минимум, тем, что в будущем мы благодаря нему сможем узнать причины возникновения ряда заболеваний. А если вы обладаете лишним весом, и не можете остановиться есть, то, возможно, у вас просто не работают нейроны.

В любом случае, в будущем и от этого может появиться лекарство. А пока что всем обладателям пышных форм остаётся надеяться лишь на силу воли.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бактерии   желудок   интересно   исследование   кишечник   мозг   наука   органы человека   
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8  комментариев
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5k
Горожанин 6 часов назад
Невозможно читать такие материалы. Бред, замешанный на обрывках знаний и научных понятий, и выданный с некой романтической идеей о светлом будущем. Маразм.
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1k
Motorola 4 часа назад
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159
zenon 4 часа назад
В кишечнике есть клетки мозга. Это открыли ещё в прошлом веке. Веко - не то, что над глазом.
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1k
сергей ремизов 4 часа назад
На сытость вроде влияет в первую очередь количество сахара в крови и пустой желудок .Ну уж точно не какие то там бактерии.
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6k
Андрей Крылов 5 часов назад
Взаимосвязь организмов и симбионтов ещё изучать и изучать. А тема, на самм деле, очень интересная.
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21k
Альберт 6 часов назад
"...мозг наш изучен всё ещё не полностью..."

В настоящее время учёные не могут даже понять, каким образом работает наш мозг.
Как работает наша память и в какой форме хранится информация.
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5k
Дмитрий 6 часов назад
Воу! Остановитесь! Не дай бог такие заголовки с бодуна прочитать! органы общаются между собой...Да ещё и "Как"?
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445
Просто прохожий 6 часов назад
Хватит друг у друга воровать всякую херню. По мобиле общаются.
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Александр Невский
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