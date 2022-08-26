Небанальные памятники, посвященные Её Величеству Науке

Памятник открыт в российской столице в 1997 году. Название получил в честь немецкого математика Августа Мёбиуса. За счет этого объекта он доказал, что могут существовать другие объекты только с одной стороной, а не с двумя, как считалось до этого.

Существует даже теория, что наша Вселенная – это тоже своего рода лента Мёбиуса. Если присмотреться, то можно рассмотреть в конструкции изгибы женского тела.