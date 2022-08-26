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Небанальные памятники, посвященные Её Величеству Науке

Небанальные памятники, посвященные Её Величеству Науке

Автор:
26 августа 2022 10:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: исследование   наука   образ   открытие   памятник   посвящение   скульптура   
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Науку можно сравнить с живой материей, ведь она постоянно видоизменяется, совершенствуется и живет.

Но чести быть запечатленными в камне или металле удостоили лишь отдельные научные достижения.


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Памятник открыт в российской столице в 1997 году. Название получил в честь немецкого математика Августа Мёбиуса. За счет этого объекта он доказал, что могут существовать другие объекты только с одной стороной, а не с двумя, как считалось до этого.

Существует даже теория, что наша Вселенная – это тоже своего рода лента Мёбиуса. Если присмотреться, то можно рассмотреть в конструкции изгибы женского тела.


В Риге есть необычный памятник в честь молекул яблочной кислоты. Установлен в 2003 году неподалеку от Латвийского университета и посвящен талантливому химику Паулю Вальдену, который получил известность благодаря инверсии, позволяющей преобразовывать одни пространственные изомеры в другие.


Во Львове имеется памятник двум людям – Игнацию Лукасевичу и Яну Зеху. Именно они придумали керосиновую лампу. Первый выглядывает из окна, а второй сидит возле стола, на котором  красуется керосинка. Второй – свободный стул туристы используют для памятных фото.


Родина гениального ученого – Ульм. Соответственно, в этом немецком городе много памятных мест, связанных с Эйнштейном. Одно из самых известных и необычных – фонтан с ракушкой и довольным ликом физика.

Задача необычного памятника – напоминать, что техника и природа (ракета и ракушка) едины и не должны отрицать друг друга. Озорная физиономия Эйнштейна придает композиции легкость.


В далеком 1933 году в Гамбурге был установлен памятник немецкому физику Генриху Герцу. Он считал, что эфир разносится во время движения тел. И эту гипотезу выразил в металле скульптор Фридрих Вильд.

По замыслу автора, нижняя фигура – женская – это земля. А над ней парит мужчина, символизирующий эфир.


Памятник ученому, открывшему икс-излучение, расположен в Гисене (Германия). Здесь он преподавал в университет и похоронен рядом с отцом и матерью на старом городском кладбище. Монумент выглядит как параллельно расположенные лучи из металла, пронзающие камень.


Сколько их положило свои маленькие жизни на алтарь науки – и не счесть. И память о лабораторных мышах решили увековечить в этом памятнике, установленном в новосибирском Академгородке в 2013 году.

Грызун изображен в лабораторном халате, на носу красуются очки. В лапках мыши спицы, которыми она старательно вывязывает спираль ДНК. Автор Андрей Харкевич посчитал, что будет правильно не только выразить благодарность животному, но и показать, что благодаря ему человечество находится в шаге от важного открытия.

А какому бы научному открытию или достижению вы воздвигли памятник?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: исследование   наука   образ   открытие   памятник   посвящение   скульптура   
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1  комментарий
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Влад 3 минуты назад
оказывается слово небанальные-очень непростое в прочтении)))
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