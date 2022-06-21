Никто и пикнуть не посмел: за обедом с чиновниками Лукашенко уложил своего пса прямо на стол

Хорошо быть любимым питомцем! Тебе и пузико почешут, и вкусняшками накормят и не станут ругать за проделки. А любимцам важного человека, похоже, позволено всё - недавнее видео, снятое на обеде по случаю празднования сбора урожая в Белоруссии, лишь подтверждает это предположение.

На кадрах пёс президента Белоруссии преспокойно сидит на столе между тарелками и блюдами с едой. При этом, присутствующие накладывают еду, общаются и как бы не замечают собаку.