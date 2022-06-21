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Никто и пикнуть не посмел: за обедом с чиновниками Лукашенко уложил своего пса прямо на стол

Никто и пикнуть не посмел: за обедом с чиновниками Лукашенко уложил своего пса прямо на стол

Автор:
21 июня 2022 08:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   видео   застолье   лукашенко   обед   политика   собака   собака на столе   умка   шпиц   
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Лежащий на обеденном столе шпиц Умка попал на видео, Сидящие рядом люди накладывали себе в тарелки еду и делали вид, что не замечают собаку.

Хорошо быть любимым питомцем! Тебе и пузико почешут, и вкусняшками накормят и не станут ругать за проделки. А любимцам важного человека, похоже, позволено всё - недавнее видео, снятое на обеде по случаю празднования сбора урожая в Белоруссии, лишь подтверждает это предположение.


На кадрах пёс президента Белоруссии преспокойно сидит на столе между тарелками и блюдами с едой. При этом, присутствующие накладывают еду, общаются и как бы не замечают собаку.


Женщине, рядом с которой примостился шпиц, приходится держать тарелку в руках - на столе для посуды просто нет места. При этом, никто согнать собаку с ее места не посмел.

Ролик появился в Telegram-канале «Пул первого», а после быстро распространился в Сети, пользователи которой обсуждают: что это вообще был за перфоманс?


Пёс Умка и раньше попадал в объективы камер журналистов. Так, в сентябре 2021 года Лукашенко брал его в рабочую поездку в Душанбе. На одном из фото, сделанном во время визита белорусского президента, видно, что пес улегся на столе в резиденции президента Таджикистана Эмомали Рахмона.



Да и на столе с едой пёс уже лежал и раньше. Фото с Умкой, примостившимся меж тарелок, некогда опубликовала журналистка Наиля Аскар-заде.


Вот что значит родиться с золотой косточкой во рту!

Источник:

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Метки: Ynews   видео   застолье   лукашенко   обед   политика   собака   собака на столе   умка   шпиц   
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17  комментариев
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11k
harlamov Час назад
Вообще выглядит по мудацки. Никакого уважения к людям, с которыми он сидит за столом. Все таки Лукашенко лютый колхозан.
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1k
Иван Иванов 11 секунд назад
Альфасамец показывает всем, что вертел он их всех, не на камеру может и ссыт на них, помечает как хозяин.
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10k
Александр 3 минуты назад
Суровая картофельная интоксикация...
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4k
просто Дмитрий 5 минут назад
Честно... Не ожидал такого
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 11 минут назад
Там давно уже кукуха поехала...
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10k
Олегbl4 15 минут назад
А если бы шпиц кому-нибудь в тарелку нагадил, то пришлось бы говорить, что чевапчичи сегодня удались, как нельзя отменно?
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6k
newegg 55 минут назад
Это не собака, а украшение стола. Судя по морде, срать она на всех хотела.
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4k
Горожанин Час назад
Какая ерунда, право. Вон президент США Байден с дочкой в душ ходит и целуется с ней публично в засос. А тут! Шпиц на столе, видите ли... Нашли к чему привязаться свободные, демократичные либеральные извращенцы)))
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21k
SolomonA Час назад
А что, если предполагался ужин с корейцами и это - основное блюдо?
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20k
The Dude 2 часа назад
Чем ближе крах империи...
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23k
Юрий 2 часа назад
Лучше бы котик был...
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23k
Юрий 2 часа назад
Нью-Калигула?
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1k
bosayk 2 часа назад
это шпицель или шпица)
а может это собака на секретной службе и выполняет функции дегустатора, ну чтоб батьку не отравили, тогда это вообще гуманно и один такой шпиц может спасти чью то жизнь)
служат же голуби в некотором государстве и ничего)
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Что позволено Юпитеру...
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11k
Николай 2 часа назад
В корею съездил бы. Там бы оценили.
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5
bon woo 2 часа назад
жалко что псина не насрала в тарелку луке
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