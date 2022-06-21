Никто и пикнуть не посмел: за обедом с чиновниками Лукашенко уложил своего пса прямо на стол

Лежащий на обеденном столе шпиц Умка попал на видео, Сидящие рядом люди накладывали себе в тарелки еду и делали вид, что не замечают собаку.
Хорошо быть любимым питомцем! Тебе и пузико почешут, и вкусняшками накормят и не станут ругать за проделки. А любимцам важного человека, похоже, позволено всё - недавнее видео, снятое на обеде по случаю празднования сбора урожая в Белоруссии, лишь подтверждает это предположение.
На кадрах пёс президента Белоруссии преспокойно сидит на столе между тарелками и блюдами с едой. При этом, присутствующие накладывают еду, общаются и как бы не замечают собаку.
Женщине, рядом с которой примостился шпиц, приходится держать тарелку в руках - на столе для посуды просто нет места. При этом, никто согнать собаку с ее места не посмел.
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Ролик появился в Telegram-канале «Пул первого», а после быстро распространился в Сети, пользователи которой обсуждают: что это вообще был за перфоманс?
Пёс Умка и раньше попадал в объективы камер журналистов. Так, в сентябре 2021 года Лукашенко брал его в рабочую поездку в Душанбе. На одном из фото, сделанном во время визита белорусского президента, видно, что пес улегся на столе в резиденции президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Да и на столе с едой пёс уже лежал и раньше. Фото с Умкой, примостившимся меж тарелок, некогда опубликовала журналистка Наиля Аскар-заде.
Вот что значит родиться с золотой косточкой во рту!
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АНТИФИШКИ
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а может это собака на секретной службе и выполняет функции дегустатора, ну чтоб батьку не отравили, тогда это вообще гуманно и один такой шпиц может спасти чью то жизнь)
служат же голуби в некотором государстве и ничего)