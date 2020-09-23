Лукашенко вступил в должность президента на закрытой инаугурации

Сообщается, что дата этого знаменательного события до последнего держалась в тайне.
Сегодня, 23 сентября, Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония проходила в Минске во Дворце независимости, которая считается официальной резиденцией президента Белоруссии.
Источник:
В соответствии с конституцией Александр Лукашенко принес присягу белорусскому народу на родном языке и подписал соответствующий документ. Затем глава ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.
Обращаясь к собравшимся в зале, Лукашенко назвал день инаугурации "днем убедительной и судьбоносной победы".
"Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать", - заявил глава Белоруссии.
"Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу. Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность", - добавил Лукашенко.
Он заявил также, что на деле увидел людей, и понял что его и весь народ окружают патриоты.
"Пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети, мы — народ", - заключил Лукашенко.
Сообщается, что белорусские власти до последнего момента не называли дату церемонии инаугурации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать церемонию инаугурации Лукашенко, прошедшую в закрытом режиме. Он заявил, что лично ему никто не сообщал о точной дате мероприятия.
"Я здесь предпочту никак не комментировать, ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства", - ответил Песков, добавив, что церемония не предполагала его личного присутствия.
"В кругу друзей, за шумною беседой", раз нет разгневанной толпы, поздравят Батьку те с победой, кто лижет лишь ему стопЫ....— Андрей Шестаков (@docshe1) September 23, 2020
Лукашенко вступил в должность президента. Саня останется с нами.— Ой, всё! (@ru30563345) September 23, 2020
Щас у змагаров рванет pic.twitter.com/2tg1mMBLSz
Источник:
- Третий день протестов в Белоруссии: видеохроника
- Оппозиция Белоруссии готовит для Лукашенко участь Милошевича
- У Лукашенко новая проблема: приходится успокаивать 2 тысячи хасидов на границе с Украиной
- ОМОН в Минске открыл огонь по балконам жилых домов
- Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии
Понравилось34
И лаю либерды совсем не замечает.