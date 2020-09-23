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Лукашенко вступил в должность президента на закрытой инаугурации

Лукашенко вступил в должность президента на закрытой инаугурации (7 фото + 2 видео)

Автор:
23 сентября 2020 14:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   белоруссия   видео   инаугурация   лукашенко   
1292
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Сообщается, что дата этого знаменательного события до последнего держалась в тайне.

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Метки: ynews   белоруссия   видео   инаугурация   лукашенко   
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28  комментариев
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17k
BillyBonzz Час назад
Сам играю, сам пою, сам билеты продаю)))
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4k
Александр Иванов Минуту назад
А он себе идёт вперёд
И лаю либерды совсем не замечает.
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6k
Pillin Alex 2 минуты назад
Плачут от счастья 80% белорусов.
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128
D. K 7 минут назад
Ваш муж тайно посещает инаугурацию (с)
Ваш муж тайно посещает инаугурацию (с)
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19k
мистер Конвей Твитти 7 минут назад
Лукашенко вступил в должность президента на закрытой инаугурации
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278
Ager 16 минут назад
крысиный король, у белорусов другой президент
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27k
winergy2012 Ager 11 секунд назад
Кухарка из подльши?
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22k
Григорий 16 минут назад
Вот ведь, а граждане Беларуси вообще в курсе, что в Литве признали их президентом Тихановскую?
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22k
Григорий 14 минут назад
Кто посчитает, что я топлю за Луку - идиот.
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1k
cnob7 19 минут назад
правильно. ибо не.х.уй всякой либеральной плесени надеяться, что Батька возьмет и уйдет как ельцман. Х.У,Й вам- пидосары , сосите у тихановского( ой). Пис.д.ю.л.ей вам дадут местные, а будете з.а.л.у.п.а.т.ь.ся---- подтянем своих ребят.
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1k
Дарвин и аморальная премия 19 минут назад
Ну,потешил усатый диктатор свое самолюбие,все равно прямая дорога к Януковичу в Ростов
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3k
Артем Кощеев Полчаса назад
Ну и правильно сделал, что не стал лишний раз людей будоражить. Ему и выборы нужно было так же провести: публично не объявлять, пригласить только чиновников и силовиков, посидеть, подумать и принять решение. А то с этим, как его... народом одна морока.
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19k
мистер Конвей Твитти Полчаса назад
Лукашеску так любим народом Белоруссии,что его инаугурация была засекречена,словно испытание новой баллистической ракеты...
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53k
Почитатель стекломоя Полчаса назад
Всенародно избранный президент тайно вступил в должность...
Сам себе президент.
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2k
Frank Borman 37 минут назад
Огуреция прошла как надо. Наверное, и бухалово было. Соленые огурчики под водочку - самое оно.
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399
Алексей Frank Borman Полчаса назад
Соленые огурчики под водочку это в России. А в Беларуси это называется "чарка и шкварка".
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3k
DNK 40 минут назад
Тайно. Ночью. На кухне. Реально таракан.
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1k
Злой чебурек 45 минут назад
Вот ссыкло же ж. Закрылся, инаугурировался. Нет чтобы открыто перед народом. Ведь 80.1% же за него, т.е. всем бы праздник был.
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2k
Гур 56 минут назад
...Он заявил также, что на деле увидел людей, и понял что его и весь народ окружают патриоты....
...Он заявил также, что на деле увидел людей, и понял что его и весь народ окружают патриоты....
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361
13 Час назад
А чего без автомата пришёл?
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165
Остап Ива́нович. Час назад
Лукашенко вступил в должность президента на закрытой инаугурации
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4k
Сергей Час назад
Хоть тушкой,,,,,,,,,,,, совсем уже эбаквакнулись властьпридержащие.
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−68
Алещенко Олександр Час назад
Я так понимаю что его даже сказочный непоздравил?А где его 80% патриотов?Мог бы хоть всех ментов переодеть в гражданку и выступить перед ними.
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262
Лимонадный Джо Час назад
Даже последний африканский диктатор и то не приходит к власти таким путём! Трусливо и тайно "короноваться" - ещё не один постсоветский диктатор не придумал. Жалкое и смешное зрелище!
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399
Алексей Лимонадный Джо Полчаса назад
У африканских диктаторов коронация часто проходит с размахом.
У африканских диктаторов коронация часто проходит с размахом.
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